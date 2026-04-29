KOWANI Luncurkan Gerakan Nasional Wanita Berkebaya di Hari Kartini

Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) mencanangkan Gerakan Nasional Wanita Berkebaya yang diwujudkan melalui aksi jalan santai berkebaya sejauh 1,2 km, sebagai bagian dari peringatan Hari Kartini dan upaya memperkuat identitas budaya Indonesia. Gerakan ini juga bertujuan untuk mendukung pengusulan kebaya sebagai Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO.

Rabu, 29 April 2026, pukul 20:45 WIB, Jakarta – Kongres Wanita Indonesia ( KOWANI ) secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wanita Berkebaya, sebuah inisiatif yang diwujudkan melalui aksi jalan santai (fun walk) berkebaya sejauh 1,2 kilometer.

Peluncuran ini bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, momen penting bagi emansipasi perempuan Indonesia. Ketua Umum KOWANI, Nannie Hadi Tjahjanto, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini bukan hanya sekadar seremonial tahunan untuk mengenang jasa pahlawan emansipasi, melainkan juga sebagai titik awal kebangkitan identitas visual perempuan Indonesia melalui kebaya, warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Kebaya, menurutnya, merefleksikan filosofi mendalam tentang kesabaran, keanggunan, dan keteguhan hati, karakteristik yang sangat melekat pada perempuan Indonesia.

Lebih dari itu, kebaya bukan hanya sekadar pakaian, melainkan simbol pemersatu yang melampaui perbedaan etnis dan status sosial di seluruh nusantara. Gerakan nasional ini bertujuan untuk mengajak seluruh elemen perempuan, dari tingkat akar rumput hingga para pembuat kebijakan, untuk menumbuhkan rasa bangga mengenakan kebaya sebagai bagian dari diplomasi budaya dan upaya kolektif memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.

Gerakan Nasional Wanita Berkebaya diwujudkan secara nyata melalui Fun Walk Berkebaya yang mengambil rute strategis dan bersejarah di jantung ibu kota Jakarta. Aksi ini dimulai dari Kantor Pusat KOWANI yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 58 dan berakhir di Gedung Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Para peserta, dengan semangat dan kebersamaan, berjalan menyusuri jalan protokol menuju Bundaran Hotel Indonesia, simbol modernitas Indonesia.

Parade budaya ini kemudian diakhiri di Gedung Sarinah, sebuah bangunan bersejarah yang telah bertransformasi menjadi pusat apresiasi industri kreatif dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Pemilihan rute sepanjang 1,2 kilometer memiliki makna simbolis yang kuat, menunjukkan bahwa kebaya tetap relevan dan memiliki tempat penting dalam dinamika kehidupan modern saat ini.

KOWANI ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa kebaya tidak hanya indah, tetapi juga nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas, termasuk kegiatan luar ruangan seperti jalan santai, tanpa kehilangan nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalamnya. Kehadiran ribuan perempuan berkebaya di ruang publik diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk tidak lagi merasa canggung atau menganggap kebaya hanya sebagai pakaian formal. KOWANI berharap gerakan ini dapat mengubah persepsi dan mendorong penggunaan kebaya dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, KOWANI menekankan bahwa Gerakan Nasional Wanita Berkebaya ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat posisi kebaya dalam proses pengusulan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) ke UNESCO. Pengakuan UNESCO akan semakin memperkuat identitas budaya Indonesia di mata dunia dan melestarikan warisan leluhur untuk generasi mendatang. Nannie Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk keberhasilan gerakan ini.

KOWANI mengajak seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk berpartisipasi aktif dalam mempromosikan dan mengenakan kebaya. Selain Fun Walk Berkebaya, KOWANI juga berencana untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan lain, seperti lokakarya kebaya, pameran kebaya, dan kompetisi desain kebaya, untuk meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap kebaya. Gerakan ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif bagi industri kreatif Indonesia, khususnya bagi para pengrajin dan desainer kebaya.

Dengan bangga mengenakan kebaya, perempuan Indonesia tidak hanya menunjukkan kecintaan terhadap budaya bangsa, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian warisan budaya dan peningkatan ekonomi kreatif Indonesia. KOWANI berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperluas Gerakan Nasional Wanita Berkebaya agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menjadi bagian integral dari identitas nasional Indonesia





