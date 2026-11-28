Polda Jabar bongkar praktik penambangan emas ilegal di Gunung Butak, Bogor, yang meraup Rp3,6 miliar dalam tiga bulan dengan mengabaikan keselamatan nyawa pekerja. Kategori: Crime

Polisi Daerah Jawa Barat ( Polda Jabar) telah mengungkap jaringan praktik penambangan tanpa izin atau yang dikenal sebagai Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang beroperasi di wilayah Gunung Butak, tepatnya di kawasan Lobang Cai, Kecamatan Naggung, Kabupaten Bogor. Penyelidikan intensif yang dilakukan oleh aparat hukum mengungkap fakta mengejutkan mengenai skala ekonomi gelap yang beroperasi di lokasi tersebut, di mana para pelaku berhasil memompa uang kotor dalam jumlah yang sangat fantastis hanya dalam waktu singkat.

Mekanisme Penambangan Ilegal dan Omzet Miliaran

Analisis statistik yang disusun oleh para penyidik menunjukkan bahwa operasional tambang ilegal di dua titik lubang penambangan tersebut berjalan sangat agresif. Dalam periode operasi selama tiga bulan atau sekitar 90 hari, setiap lubang mampu menghasilkan rata-rata 20 beban material batuan per harinya. Beban ini didefinisikan sebagai karung-karung berisi batuan yang mengandung emas murni.

Also read 14 Penambang Emas Ilegal Masih Terjebak di Tambang Pongkor Bogor

Dengan asumsi harga jual material tersebut mencapai Rp1 juta per karung, dan mengingat berat setiap karung berkisar antara 40 hingga 50 kilogram, perhitungan kasar menyiratkan volume pendapatan yang luar biasa besar. Total omzet kotor yang berhasil diraup oleh kelompok penambang ilegal selama masa operasi tiga bulan tersebut mencapai angka Rp3,6 miliar. Angka ini mencerminkan nilai ekonomi yang sangat masif yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam tanpa izin resmi.

Ketidaksaraan Gaji Pekerja dan Kondisi Tambang

Di balik angka keuntungan sebesar Rp3,6 miliar tersebut, terdapat realitas sosial yang memprihatinkan mengenai perlakuan terhadap tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas berbahaya ini. Para pekerja yang bertugas menggali dan mengambil material dari dalam lubang tambang beroperasi di lingkungan yang sangat berisiko, dengan kedalaman lubang yang bervariasi antara 100 hingga 250 meter dari permukaan tanah.

Advertisement

Meskipun mereka bertaruh nyawa setiap kali turun ke dalam lubang yang minim ventilasi dan berisiko longsor, kompensasi finansial yang mereka terima sangat rendah. Setiap kali seorang pekerja melakukan kegiatan operasional penggalian, mereka hanya digaji sebesar Rp500 ribu. Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan nilai hasil tambang yang mereka produksi dan risiko kematian yang terus-menerus mengintai mereka di kedalaman tambang.

Reaksi Kapolda dan Penegakan Hukum

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menyampaikan kekecewaan yang mendalam terhadap kerakusan para pengelola tambang ilegal yang hanya berfokus pada keuntungan materiil tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan manusia sama sekali. Dalam keterangannya yang dirilis pada Sabtu, 28 November 2026, Hendra menegaskan bahwa kekayaan sebesar itu tidak bisa menandingi nilai kehidupan yang melayang akibat standar keselamatan yang nol di lokasi tambang.

"Bayangkan, dalam tiga bulan mereka meraup keuntungan hingga Rp3,6 miliar dari dua lubang saja. Namun, kekayaan itu sama sekali tidak sebanding dengan nyawa para pekerja yang melayang akibat minimnya standar keselamatan di dalam lubang tambang," ujar Kombes Hendra Rochmawan dengan nada tegas. Pernyataan ini menyoroti kesenjangan moral yang mencolok antara profit korporasi gelap dan hak asasi pekerja.

Sitaan Barang Bukti dan Dampak Hukum

Sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan pengumpulan bukti, aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah aset yang digunakan dalam operasi penambangan ilegal tersebut. Barang bukti yang disita meliputi ratusan karung yang berisi material tambang hasil galian serta puluhan unit alat pengolahan emas yang digunakan untuk memisahkan kandungan emas dari batuan.

Advertisement

Barang bukti ini merupakan bagian dari strategi hukum Polda Jabar untuk memastikan adanya pertanggungjawaban pidana bagi para tersangka yang terlibat dalam praktik PETI tersebut. Pengungkapan kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai peringatan keras bagi siapa pun yang berupaya merugikan negara dan mengorbankan keselamatan manusia demi keuntungan sepihak di wilayah Kabupaten Bogor.