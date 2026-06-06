Korupsi Masih Menggerogoti Indonesia: Kasus BGN hingga Kementerian Imipas

Kasus korupsi di Badan Gizi Nasional dan Kementerian Imigrasi serta Pemasyarakatan menuai sorotan. Pejabat diduga melakukan penggelembungan dana triliunan rupiah dan pemerasan izin WNA. Fenomena ini menunjukkan kesulitan Indonesia成员的日 memberantas korupsi结构化meskipun lembaga antikorupsi telah ada jauh sebelum dan sesudah reformasi 1998.

Korupsi terus menjadi masalah serius di Indonesia dengan dugaan kasus terbaru di Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kejaksaan Agung menetapkan bekas Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga melibatkan penggelembungan dana triliunan rupiah.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing yang mencapai Rp 145,5 miliar sejak 2022. Modus operandus dalam kedua kasus tersebut menunjukkan pola serupa: penyalahgunaan wewenang untuk menggandakan dana publik dan menerima suap dalam jumlah besar. Konsekuensinya, uang hasil korupsi tersebut cukup untuk menghidupkan keluarga pelaku dengan mewah selama generasi panjang.

Kasus-kasus ini mengingatkan pada fenomena pejabat yang terlibat korupsi di berbagai kementerian dan lembaga, seperti yang pernah dialami Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang divonis penjara karena suap terkait sertifikasi K3.akh.transformasi kelembagaan antikorupsi yang ada, baik sebelum maupun setelah reformasi 1998, belum mampu menggeser Indonesia dari lingkaran korupsi yang terus berulang. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kemauan politik elites untuk benar-benar memberantas praktik korupsi, bahkan ada yang menganggap korupsi sebagai 'pelicin' pembangunan.

Dengan demikian, Indonesia menunjukkan sulitnya menghilangkan budaya korupsi di kalangan pejabat publik yang terus menggerogoti kepercayaan publik dan kinerja negara





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Korupsi Di Indonesia Badan Gizi Nasional Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemberantasan Korupsi

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