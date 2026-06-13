Korupsi Imigrasi Ungkap Heraklitus Wibawa: Norma Sosial Kuasa Pada Birokrasi

Kasus korupsi pengurusan izin WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap praktik korupsi struktural yangbersifat sistemik, didukung oleh jaringan 96 rekening bank dengan dana Rp366,7 miliar. Artikel ini menganalisis akar masalah korupsi birokrasi tak hanya pada kelemahan regulasi, melainkan juga dominasi norma sosial dan budaya patronase dalam lingkungan pegawai negeri. Laporan ICW dan studi akademisi menggarisbawahi bagaimana norma deskriptif dan in jungsif memicu perilaku korup serta konsekuensi sanksi sosial bagi mereka yang menolak. Reformasi birokrasi dalam Grand Design 2025-2045 perlu menangani budaya feodalistik dan memberlakukan sistem merit secara konsisten untuk memutus siklus korupsi.

Kasus dugaan korupsi pengurusan izin warga negara asing di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap praktik korupsi yang terjadi secara struktural dan sistematis. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan penggunaan 96 rekening bank milik 36 pegawai kementerian sejak 2019 dengan total aliran dana mencapai Rp366,7 miliar, sebagian besar diduga berasal dari pemilik layanan imigrasi.

Keterlibatan wakil menteri hingga staf dalam pemerasan warga negara asing ini mencerminkan kegagalan reformasi birokrasi yang sering hanya bersifat legal formal. Padahal, korupsi birokrasi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya aturan, melainkan juga oleh norma sosial yang berlaku di kalangan birokrat. Norma sosial adalah ekspektasi kolektif kelompok dalam situasi tertentu, seperti didefinisikan oleh Cheyanne Scharbatke-Church dan Diana Chigas dalam laporan Understanding Social Norms (2019).

Pendekatan konvensional dengan penguatan regulasi, teknologi, atau SOP tidak cukup karena menganggap birokrasi hanya beroperasi berdasarkan aturan tertulis, sementara ruang gelap dari norma sosial antarpegawai sulit diatasi. Pemantauan Indonesia Corruption Watch (2020-2024) mencatat 1.988 orang dengan latar belakang amtenar terjerat korupsi. Laporan The Role of Social Norms in Bureaucratic Corruption (Jared Miller dkk, 2024) menjelaskan bahwa di lingkungan birokrasi endemik, perilaku korup bukan lagi karena keserakahan, melainkan upaya rasional terhadap ekspektasi kelompok sosial.

Kasus imigrasi mencerminkan dua elemen kunci norma sosial: norma deskriptif, seperti anggapan pemerasan WNA melalui rekening penampung adalah hal biasa, serta norma in jungsif, yaitu tekanan psikososial bahwa menolak ikut dianggap tidak loyal dalam sistem feodalistik. Kepatuhan pada aturan informal dinilai lebih aman daripada melaporkan pelanggaran formal. Pelanggar aturan главен Informal menghadapi sanksi sosial seperti pengucilan, pembunuhan karakter, atau kesulitan kenaikan pangkat, menciptakan ketakutan kolektif.

Masalah ini juga terkait dengan budaya patronase yang menguat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2025-2045, di mana kepatuhan kepada elite birokrat lebih diutamakan daripada institusi negara. Transformasi birokrasi berbasis digitalisasi hanya akan utopis jika hubungan patron-klien feodalistik tidak diputus. Untuk mengatasi patrönase dan norma sosial bermasalah, reformasi harus menyentuh intervensi taktis, seperti penerapan sistem merit secara absolut. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sistem merit tidak konsisten, contohnya polemik penunjukan dan promosi kilat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Tanpa kejelasan dalam meritokrasi, anomali tata kelola kelembagaan akan terus muncul. Judul: Korupsi Imigrasi Ungkap Heraklitus Wibawa: Norma Sosial Kuasa Pada Birokras





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Korupsi Birokrasi Norma Sosial Imigrasi Patronase Reformasi Birokrasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fakta Baru Kasus Korupsi Walkot Nonaktif Madiun Maidi, Jaksa Ungkap Dugaan Setoran Perizinan Berkedok CSRJaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut terdakwa diduga meminta sejumlah uang dari pihak-pihak yang mengurus perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan mengatasnamakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Sidang yang berlangsung di Ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya dipimpin Ketua Majelis Hakim Ernawati dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Read more »

Kasus Korupsi MBG: Kejagung Ungkap Peran Tersangka BaruKejagung mengungkap peran AYS, tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN).

Read more »

Kejari Denpasar ungkap modus dugaan korupsi dana BUMDes Rp1,6 miliarKejaksaan Negeri Denpasar mengungkap modus yang diduga dilakukan bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Agung Karya, Peguyangan Kangin, Kota Denpasar, ...

Read more »

Sony Sonjaya Serahkan 26 Nama Diduga Terlibat Kasus Korupsi MBG, Kuasa Hukum Ungkap InisialnyaKuasa Hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti menyampaikan total terdapat 26 nama yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang disebutkan kliennya.

Read more »