Korupsi dan Banjir: Rakyat Filipina Bangkit Melawan Pemerintah

Rakyat Filipina berjuang melawan korupsi yang merajalela dan dampak banjir yang merugikan. Protes, pengungkapan proyek 'hantu', dan penyelidikan terhadap pejabat korup menjadi sorotan utama. Demonstrasi terjadi sebagai bentuk kemarahan atas penderitaan rakyat dan kurangnya infrastruktur yang memadai.

Crissa Tolentino sudah lama menerima banjir sebagai bagian hidupnya. Guru sekolah negeri berusia 36 tahun ini setiap hari mendayung perahu melintasi jalanan yang tergenang banjir. Ini adalah satu-satunya cara untuk bepergian dari rumahnya di pinggiran kota ke pusat Apalit, sebuah kota dataran rendah dekat Manila, ibu kota Filipina . Sampan kayu kecil menjadi andalan, membawanya ke sekolah tempat ia mengajar atau ke klinik tempat ia menjalani pengobatan kanker.

Ia menyebutkan jalanan kering hanya sekitar dua bulan dalam setahun. Situasi ini adalah cermin dari kehidupan sehari-hari di Filipina, di mana musim hujan yang ekstrem telah melumpuhkan aktivitas masyarakat. Hujan lebat menyebabkan jutaan orang terjebak dalam perjalanan, kendaraan mengapung di jalan yang berubah menjadi sungai, dan memicu penyebaran leptospirosis, penyakit hati yang disebabkan oleh kotoran tikus got. Ini terjadi meskipun triliunan peso telah diinvestasikan dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan tanggul. Korupsi yang merajalela telah menjadi akar masalah yang menyebabkan penderitaan rakyat Filipina.\Melalui berbagai platform media sosial seperti TikTok, Facebook, dan X, kemarahan masyarakat diarahkan pada anggota parlemen dan kontraktor yang diduga terlibat dalam proyek-proyek 'hantu' yang tidak pernah terwujud. Presiden Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr. juga mengakui adanya proyek 'hantu' setelah memeriksa sebuah bendungan pengendali banjir yang ternyata tidak ada. Menteri perencanaan ekonomi kemudian mengungkapkan bahwa 70% anggaran proyek pengendalian banjir telah dikorupsi. Ketua parlemen Filipina yang diduga terlibat dalam proyek 'hantu' tersebut telah mengundurkan diri, meskipun ia membantah tuduhan tersebut. Demikian pula, Ketua Senat Filipina juga mundur setelah terungkap bahwa kontraktor pemenang tender pernah memberikan sumbangan untuk kampanyenya pada tahun 2022, yang dianggap ilegal di Filipina. Sebagai bentuk ekspresi kemarahan, rakyat Filipina menciptakan video AI yang menggambarkan anggota parlemen sebagai buaya, simbol kerakusan. Sasaran kemarahan juga meluas ke 'nepo babies', yaitu anak-anak pejabat atau kontraktor kaya yang gemar memamerkan gaya hidup mewah mereka di media sosial. Tolentino mengutip lagu rap Upuan karya Gloc-9 yang dirilis pada tahun 2009 sebagai gambaran realita yang terjadi di Filipina saat ini, mencerminkan keputusasaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.\Presiden Marcos Jr. telah mengumumkan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku korupsi dan mengembalikan dana yang dicuri. Ia menekankan pentingnya aksi damai dan demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat. Dalam jumpa pers, Marcos Jr. juga mengungkapkan fakta 'mengkhawatirkan' bahwa kementerian pekerjaan umum hanya menunjuk 15 perusahaan untuk membangun proyek penanganan banjir senilai 545 miliar peso. Perusahaan-perusahaan tersebut kini sedang diselidiki, dan aset mereka telah dibekukan oleh bank sentral. Perhatian khusus tertuju pada pasangan Pacifico dan Sarah Discaya, yang dulunya berasal dari keluarga miskin namun kini menjadi pengusaha kaya raya yang aktif di media sosial. Kegagalan mereka dalam pencalonan wali kota Pasig justru membuat video wawancara mereka menjadi sasaran kemarahan publik, terutama ketika mereka memamerkan koleksi mobil mewah mereka. Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya gelombang protes dan gerakan anti-korupsi, terinspirasi oleh sejarah Filipina dan gerakan serupa di negara lain, termasuk Indonesia dan Nepal. Demonstrasi yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Nepal, dan Prancis, menunjukkan adanya frustrasi anak muda terhadap pemerintah dan korupsi yang merajalela. Hal ini menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan merata





Filipina Korupsi Banjir Protes Pemerintah Marcos Jr.

