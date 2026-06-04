Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis: Pelajaran untuk Bangsa

Kasus korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa integritas dan tata kelola kelas dunia sangat penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Program ini lahir dari tujuan mulia untuk memperbaiki kualitas gizi generasi muda Indonesia, tetapi terjadi dugaan korupsi yang melibatkan para pimpinan tertinggi Badan Gizi Nasional. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah negara lebih sering ditentukan oleh kualitas moral para pengelolanya daripada besarnya angka yang tertulis dalam APBN.

Di meja-meja makan yang sederhana, jutaan orang tua masih menyimpan harapan yang sama: anak-anak mereka akan tumbuh lebih sehat melalui Program Makan Bergizi Gratis . Program itu lahir dari sebuah mimpi yang sederhana namun agung.

Tak ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena kekurangan gizi. Program yang lahir untuk memberi nutrisi kepada anak-anak bangsa justru diselimuti dugaan korupsi oleh mereka yang dipercaya menjaganya. Dan kepercayaan, sekali retak, sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dibanding membangun gedung yang runtuh. Peristiwa ini menjadi salah satu kasus terbesar dalam sejarah awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kejaksaan Agung menetapkan tiga pimpinan tertinggi Badan Gizi Nasional sebagai tersangka. Mereka adalah Dadan Hindayana selaku mantan Kepala BGN, Sony Sonjaya selaku mantan Wakil Kepala BGN, serta Lodewyk Pusung selaku mantan Wakil Kepala BGN. Kasus ini langsung menyita perhatian nasional karena menyangkut program dengan anggaran yang luar biasa besar. Pada tahun 2025, anggaran MBG mencapai Rp85,27 triliun.

Pada tahun 2026, nilainya meningkat menjadi Rp268 triliun. Artinya, program ini mengelola dana negara dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperbaiki kualitas gizi generasi muda Indonesia. Pertama, penggunaan yayasan-yayasan mitra yang diduga memiliki hubungan dengan para tersangka sehingga memperoleh akses khusus menjadi pelaksana program. Kedua, dugaan manipulasi pengadaan barang dan jasa melalui pengaturan spesifikasi, rekayasa kebutuhan, dan markup harga.

Pengadaan yang disorot mencakup ribuan unit kendaraan listrik, puluhan ribu perangkat elektronik, perlengkapan operasional, hingga berbagai pengeluaran yang diduga tidak sesuai kebutuhan utama program. Yang dipertaruhkan bukan hanya uang rakyat. Merenungkan peristiwa penangkapan tiga pimpinan Program Makan Bergizi Gratis, kita sampai pada tiga inspirasi. Sejarah berkali-kali memperlihatkan bahwa niat baik tidak otomatis melahirkan hasil yang baik.

Program Makan Bergizi Gratis lahir dari sebuah tujuan yang sangat mulia. Tujuannya sederhana: memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Namun sebuah program sebesar apa pun tetap dijalankan oleh manusia. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa kemajuan bangsa tidak hanya membutuhkan kebijakan yang benar.

Ia adalah pencurian kesempatan. Kesempatan seorang anak untuk memiliki masa depan yang lebih cerah. Karena itu, setiap rupiah yang diselewengkan dari program seperti ini sesungguhnya memiliki konsekuensi moral yang jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran administrasi. Kita sering mengagumi jalan raya, bendungan, pelabuhan, bandara, atau gedung sekolah.

Namanya integritas. Ia tidak terlihat. Namun tanpa integritas, seluruh pembangunan fisik dapat kehilangan maknanya. Integritas menentukan apakah uang rakyat benar-benar sampai kepada rakyat.

Integritas menentukan apakah sebuah program dijalankan untuk kepentingan publik atau untuk kepentingan pribadi. Ketika integritas runtuh, anggaran raksasa pun dapat berubah menjadi kebocoran yang raksasa. Dari kasus ini kita diingatkan bahwa keberhasilan sebuah negara lebih sering ditentukan oleh kualitas moral para pengelolanya daripada besarnya angka yang tertulis dalam APBN. Namun pelajaran terbesar dari kasus ini sesungguhnya lebih dalam daripada soal moral individu.

Pelajaran terbesarnya adalah pentingnya tata kelola kelas dunia. Dalam banyak diskusi publik, korupsi sering dipahami sebagai masalah orang jahat. Padahal negara-negara maju mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak membangun kemajuan dengan asumsi bahwa semua pejabat adalah malaikat.

Mereka membangun kemajuan dengan menciptakan sistem yang membuat penyimpangan menjadi sulit dilakukan. Singapura maju karena membangun institusi yang membuat korupsi mahal, berisiko tinggi, dan mudah terdeteksi. Negara-negara Nordik juga menunjukkan hal yang sama. Kepercayaan publik yang tinggi lahir karena transparansi yang tinggi.

Setiap konflik kepentingan harus diumumkan. Setiap penggunaan uang publik dapat diperiksa. Mereka memahami satu prinsip sederhana. Kepercayaan publik tidak dibangun oleh pidato.

Kepercayaan publik dibangun oleh sistem. Karena itu pertanyaan terpenting setelah kasus ini bukanlah siapa yang ditangkap. Korea Selatan membuktikannya lewat KONEPS, sistem pengadaan digital yang membuka setiap tender ke publik secara real time. Singapura menjaganya dengan CPIB, lembaga antikorupsi independen yang menjawab langsung kepada Perdana Menteri.

Konkritnya, Indonesia harus segera mengintegrasikan audit digital berbasis kecerdasan buatan pada ekosistem Badan Gizi Nasional, guna mendeteksi manipulasi harga dan konflik kepentingan pengadaan secara otomatis sebelum anggaran negara dicairkan. Bangsa besar bukan diukur dari kemampuannya menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi





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