Korea Selatan berlatih secara tertutup setelah drone militer Meksiko mengganggu sesi latihan. Abbosbek Fayzullaev menciptakan sejarah untuk Uzbekistan meski kalah dari Kolombia. Cristiano Ronaldo tampak buruk dalam laga debut Portugal melawan RD Kongo di Piala Dunia 2026.

Kedua tim mengawali turnamen dengan performa gemilang. Korea Selatan berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1 meski sempat tertinggal lebih awal. Namun, di balik kemenangan tersebut, tim Korsel menghadapi sejumlah kontroversi dan masalah menjelang pertandingan berikutnya melawan Meksiko .

Media lokal menciptakan kontroversi seputar hinaan terhadap kapten Son Heung-min terkait ketidaksertaan dalam wajib militer, yang kemudian mengakibatkan skuad Korsel berlatih secara tertutup dan menutup diri dari media. Pelatihan tertutup tersebut diadakan di Chivas Verde Valle di Zapopan,Meksiko pada Selasa 16 Juni 2026. Saat Korsel berlatih melakoni taktik, drone militer Meksiko terlihat melayang di sekitar area latihan sebelum akhirnya diturunkan. Menurut laporan Yonhap, Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) percaya ada dua pria yang mengoperasikan drone itu.

Mereka meminta kepolisian lokal menyelidiki sebelum melaporkan ke FIFA. Pelatih Hong Myung-bo menyampaikan kecemasan akan insiden tersebut. Dia mengaku tidak terlalu terdampak karena insiden terjadi sebelum sesi latihan taktis, tetapi menyesalkan kejadian tersebut yang terjadi di saat kritis persiapan untuk duel melawan tuan rumah Meksiko. Sementara itu, pejabat federal Meksiko yang tidak disebutkan namanya mengklaim drone tersebut sudah dinetralisir dalam beberapa hari terakhir setelah beberapa kali mencoba mendekati stadion dan markas tim.

Uzbekistan, meski kandas dengan skor 1-3 dari Kolombia, memiliki momen sejarah lewat Abbosbek Fayzullaev yang menciptakan pencapaian untuk timnya. Pemain muda yang sebelumnya disandingkan dengan Marselino Ferdihan itu menjadi sorotan. Di kompetisi lain, Timnas Portugal memulai kampanye Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo di Grup K. Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun 132 hari membuat rekor sebagai pemain lapangan tertua yangstarter di turnamen ini.

Namun, performanya di laga tersebut dianggap buruk, sementara nyanyian yang menyebut nama Messi terdengar di stadion. Di Gruppe lain, Norwegia dan Argentina menunjukkan performa impressif dan memimpin klasemen.elseif, sejumlah kejutan lain muncul seperti 20 pemain Timnas Inggris yang memiliki hak untuk membela negara lain. Di Asia, Indonesia di bawah John Herdman akan玫 lack pemain yang bermain di Eropa karena regulasi FIFA dan bentrok dengan jadwal kompetisi liga domestik di AFF 2026.

Selain itu, PN Jakarta Pusat menetapkan eksekusi pengosongan Hotel Sultan pada 18 Juni 2026 untuk penyelamatan aset negara, sementara kuliner nasi lengko memperkuat identitas kuliner lokal. Di bisnis, Yum Brands lebih fokus pada merek seperti KFC dan Taco Bell setelah menutup sekitar 250 gerai berkinerja rendah di Amerika Serikat pada 2026





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