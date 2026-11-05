KORMI Sumut Siapkan Nias Sport Festival 2027 dan Dukungan Pemprov Sumut

KORMI Sumatera Utara menyiapkan Nias Sport Festival 2027 di Gunungsitoli dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumut untuk promosi budaya dan pariwisata.

Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Sumatera Utara telah resmi mengumumkan rencana penyelenggaraan Nias Sport Festival 2027. Acara besar ini akan menampilkan beragam olahraga tradisional serta kegiatan rekreasi massal di Kota Gunungsitoli. Langkah strategis tersebut diinformasikan secara langsung oleh Ketua KORMI Sumut Muhammad Daffasya Sinik kepada Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor.

Rincian Lokasi dan Jenis Olahraga Tradisional

Pekan Olahraga Masyarakat ini direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan lokasi utama di kawasan Pantai Pasir Berbunyi dan Alun-Alun Kota Gunungsitoli. Daffasya Sinik menjelaskan bahwa festival tersebut akan menghadirkan berbagai macam olahraga tradisional khas masyarakat. Beberapa jenis cabang olahraga yang akan dipertontonkan meliputi ombo batu, egrang, bakiak, hadang, patok lele, pecah piring, dan tarik tambang.

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Kegiatan Pendukung dan Dampak Sosial Ekonomi

Selain fokus pada atletik tradisional, Nias Sport Festival 2027 juga akan menyertakan berbagai kegiatan rekreasi masyarakat yang menarik. Agenda pendukung yang telah disiapkan mencakup senam massal, festival layang-layang, serta aneka olahraga air seperti stand up paddle atau selancar dayung berdiri. Penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian budaya lokal di Kepulauan Nias secara efektif.

Komponen Ekonomi dan Peluang Usaha UMKM

Program unggulan pengembangan olahraga masyarakat ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Daffasya Sinik menyatakan bahwa KORMI Sumut berharap festival ini dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kepulauan Nias. Festival ini akan diramaikan dengan agenda pendukung seperti Car Free Day, festival seni, dan pameran UMKM yang membuka peluang usaha bagi pelaku ekonomi kreatif.

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Resmi Dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor memberikan pernyataan resmi mengenai dukungan penuh pemerintah daerah terhadap agenda tersebut. Timur Tumanggor menyampaikan bahwa Bapak Gubernur sangat mendukung pengembangan olahraga masyarakat sebagai upaya membangun pola hidup sehat. Pemerintah provinsi menilai kegiatan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kebugaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Agenda KORMI Sumut dan Rencana Nasional 2029

Tidak hanya mempersiapkan Nias Sport Festival 2027, KORMI Sumut juga memiliki jadwal ketat untuk kegiatan lainnya dalam waktu dekat. Organisasi tersebut akan menyelenggarakan Festival Olahraga Rekreasi Provinsi Sumatera Utara I pada tanggal 19 hingga 26 November 2026 di Kompleks Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut. Selain itu, KORMI Sumut juga berencana mengajukan Sumatera Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival Olahraga Masyarakat Nasional IX pada tahun 2029.