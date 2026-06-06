Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh 2026 Pada 8-21 Juni 2026

Korps Lalu Lintas Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 pada 8-21 Juni 2026. Operasi ini menyasar sepuluh jenis pelanggaran lalu lintas, termasuk tanda nomor kendaraan bermotor yang sengaja dilepas atau ditutup, melawan arah, menggunakan telepon genggam saat berkendara, hingga pengendara di bawah umur. Operasi Patuh Jaya 2026 juga menyasar pelanggaran seperti penggunaan TNKB yang tidak sesuai ketentuan, melebihi batas kecepatan, serta tidak memakai helm berstandar SNI.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 pada 8-21 Juni 2026. Operasi yang dilakukan secara serentak ini menyasar sepuluh jenis pelanggaran lalu lintas .

Irjen Karyoto menyampaikan bahwa anggota tidak boleh menggunakan baju lusuh saat Operasi Patuh Jaya. Salah satu pelanggaran yang menjadi sasaran utama adalah tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang sengaja dilepas atau ditutup. Selain itu, pelanggaran lain yang menjadi sasaran antara lain melawan arah, menggunakan telepon genggam saat berkendara, hingga pengendara di bawah umur. Operasi Patuh Jaya 2026 juga menyasar pelanggaran seperti penggunaan TNKB yang tidak sesuai ketentuan, melebihi batas kecepatan, serta tidak memakai helm berstandar SNI.

Pelanggaran terkait pelat nomor kendaraan masih sering ditemukan, baik pada motor sport, moge, maupun sepeda motor harian. Tidak sedikit pengendara yang sengaja melepas pelat nomor untuk menghindari kamera tilang elektronik (ETLE). Selain penindakan melalui ETLE, operasi kali ini juga melibatkan tilang manual dengan porsi penegakan hukum yang lebih besar. Meski demikian, petugas tidak akan mengandalkan razia stasioner, melainkan menggunakan metode hunting system dengan menerjunkan personel gabungan di berbagai ruas jalan.

Adapun daftar pelanggaran yang menjadi sasaran Operasi Patuh 2026 beserta ancaman sanksinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yaitu: 1. Menggunakan telepon genggam saat berkendara, denda maksimal Rp 750.000 atau kurungan paling lama 3 bulan. 2. Pengendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM, denda maksimal Rp 1 juta atau kurungan paling lama 4 bulan. 3.

Tidak memakai sabuk pengaman (safety belt), denda maksimal Rp 250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan. 4. Tidak menggunakan helm berstandar SNI, denda maksimal Rp 250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan. 5. Melebihi batas kecepatan, denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan. 6. Berkendara di bawah pengaruh alkohol yang mengganggu konsentrasi, denda maksimal Rp 750.000 atau kurungan paling lama 3 bulan. 7.

Tidak memasang TNKB atau menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai ketentuan, denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan. 8. Sepeda motor berboncengan lebih dari satu orang, denda maksimal Rp 250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan. 9. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, seperti spion tidak lengkap atau knalpot tidak sesuai ketentuan, dikenai denda maksimal Rp 250.000 untuk sepeda motor dan Rp 500.000 untuk mobil.

Operasi Patuh Jaya 2026 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti aturan lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas





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Operasi Patuh 2026 Korlantas Polri Lalu Lintas Pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Melawan Arah Menggunakan Telepon Genggam Pengendara Di Bawah Umur

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