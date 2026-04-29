Korlantas Manfaatkan Teknologi Traffic Accident Analysis untuk Ungkap Penyebab Kecelakaan

Korlantas Polri menggunakan metode Traffic Accident Analysis (TAA) yang didukung teknologi canggih seperti kamera, sensor, dan rekonstruksi 3D untuk menginvestigasi kecelakaan lalu lintas secara lebih akurat dan komprehensif. Metode ini membantu mengidentifikasi berbagai faktor penyebab kecelakaan, termasuk kondisi jalan, pola kejadian, dan kondisi korban.

Korlantas Polri kini memanfaatkan teknologi canggih dalam setiap proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas . Teknologi ini dikenal dengan metode Traffic Accident Analysis atau TAA .

Metode ini bukanlah hal baru bagi Polri, namun terus dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi untuk memberikan hasil investigasi yang lebih akurat dan komprehensif. Traffic Accident Analysis merupakan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan berbagai faktor untuk menentukan penyebab utama sebuah kecelakaan. Pendekatan ini jauh lebih mendalam dibandingkan metode investigasi konvensional, karena tidak hanya berfokus pada kesalahan pengemudi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi jalan, cuaca, visibilitas, dan faktor-faktor lingkungan lainnya.

TAA didukung oleh berbagai perangkat teknologi modern, termasuk kamera beresolusi tinggi, sensor, dan sistem pemantauan lalu lintas terintegrasi seperti CCTV NTMC. Kamera dan sensor ini mampu merekam detail kejadian secara akurat, termasuk kondisi struktur jalan, pola pergerakan kendaraan sebelum dan sesudah kecelakaan, serta kondisi fisik kendaraan dan korban. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus untuk merekonstruksi kejadian kecelakaan secara virtual.

Rekonstruksi ini biasanya dilakukan dalam bentuk animasi 3D yang memungkinkan penyidik Polri untuk memvisualisasikan kejadian dari berbagai sudut pandang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan. Selain itu, teknologi TAA juga dimanfaatkan untuk memetakan potensi bahaya di sepanjang jalur lalu lintas, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko kecelakaan di masa depan. Hal ini sangat penting dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas secara keseluruhan.

Penggunaan TAA tidak terbatas pada kecelakaan yang melibatkan banyak kendaraan, tetapi juga efektif dalam menyelidiki kecelakaan tunggal atau kecelakaan beruntun yang kompleks. Dengan rekonstruksi 3D, penyidik dapat menganalisis secara detail bagaimana kecelakaan terjadi dan menentukan penyebabnya dengan lebih pasti. Kompol Sandhi Wiedyanoe, Kasi Pullajianta Subdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri, menjelaskan bahwa Korlantas memiliki dua jenis alat TAA yang digunakan dalam proses penyidikan.

Alat pertama adalah alat TAA statis yang mampu merekam lingkungan sekitar secara 360 derajat dengan kualitas 4K. Alat ini memberikan gambaran visual yang sangat detail dan memungkinkan penyidik untuk mengilustrasikan kejadian kecelakaan secara tiga dimensi. Alat kedua adalah alat TAA portabel yang lebih fleksibel dan dapat digunakan di berbagai lokasi. Hasil rekaman dari kedua alat ini memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai bukti elektronik dan dapat digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Bukti elektronik ini akan disampaikan kepada jaksa penuntut umum dan hakim untuk mendukung proses hukum yang adil dan transparan. Dengan penerapan metode TAA, Polri berharap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengungkap penyebab kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan yang lebih tepat sasaran dan mengurangi angka kecelakaan di jalan raya. Investasi dalam teknologi ini merupakan komitmen Polri untuk melindungi keselamatan masyarakat dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Penerapan TAA juga menunjukkan bahwa Polri terus berupaya untuk mengadopsi teknologi terkini dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Airlangga: Pasar Modal Untuk Masa Depan, Untuk Gen Z!Pemerintah dorong penguatan pasar modal untuk Gen Z, dengan harapan meningkatkan ketahanan keuangan.

Read more »

ETLE Handheld Berlaku di Bandar Lampung, Ini Deretan Pelanggaran yang TerekamInovasi dari Korlantas Polri itu diklaim lebih fleksibel dibanding kamera tilang statis.

Read more »

Analisis TAA Korlantas Polri: Argo Bromo Melaju 110 Km/Jam Saat Hantam KRL di BekasiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Diduga Sebabkan Tabrakan KA Argo Bromo-KRL, Sopir Taksi Hijau Diamankan PolisiKorlantas Polri mengamankan sopir taksi yang diduga menjadi penyebab kecelakaan KA Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur.

Read more »

Korlantas gunakan dua jenis alat TAA dalam olah TKP kecelakaan keretaKorps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggunakan dua jenis alat traffic accident analysis (TAA) dalam proses olah tempat kejadian perkara kecelakaan kereta di ...

Read more »

Olah TKP Kecelakaan Maut KRL Vs KA Argo Bromo, Teknologi Canggih TAA Dikerahkan KorlantasPengusutan kecelakaan maut Kereta Rel Listrik (KRL) dengan Kereta Api (KA) Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur terus berlanjut oleh polisi.

Read more »