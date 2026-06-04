Koreksi IHSG 3,48%: Seluruh Sektor Saham Tertekan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi 3,48% menjadi 5.734,25 pada sesi perdagangan pertama Kamis (4/6/2026). Koreksi ini terjadi di tengah seluruh sektor saham tertekan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menyentuh 18.034. Menurut data RTI, IHSG hari ini ditutup di level tertinggi 5.924,50 dan level terendah 5.644,23. Sebanyak 683 saham melemah sehingga membabihi IHSG, 63 saham menguat dan 62 saham diam di tempat. Total frekuensi perdagangan saham 1.384.192 kali dengan volume perdagangan saham 22,8 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 12,7 triliun. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 18.035. Seluruh sektor saham tertekan, termasuk sektor saham energi, basic, industri, consumer nonsiklikal, ciklikal, kesehatan, keuangan, properti, teknologi, infrastruktur, dan transportasi. Harga saham SLIS terperosok 11,94% menjadi Rp 59 per saham, sedangkan harga saham AALI melemah 7,63% menjadi Rp 6.150 per saham. Pekerja berbincang di dekat layar indeks saham gabungan di BEI, Jakarta, Selasa (4/4) sebelum IHSG naik tipis 0,09% atau 4,88 poin ke level 5.611,66. Menurut Jeffrey Hendrik, Pelaksana Tugas (Pjs) Direktur Utama BEI, kebijakan trading halt masih akan dipertahankan, termasuk aturan trading halt yang diterapkan apabila IHSG mengalami penurunan hingga 8 persen dalam satu hari perdagangan.

Layar grafik pergerakan saham di Gedung BEI , Jakarta, Kamis (4/6/2026). Pada sesi perdagangan pertama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bertahan di zona merah dan mengalami koreksi 3,48% menjadi 5.734,25.

Koreksi ini terjadi di tengah seluruh sektor saham tertekan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menyentuh 18.034. Menurut data RTI, IHSG hari ini ditutup di level tertinggi 5.924,50 dan level terendah 5.644,23. Sebanyak 683 saham melemah sehingga membabihi IHSG, 63 saham menguat dan 62 saham diam di tempat. Total frekuensi perdagangan saham 1.384.192 kali dengan volume perdagangan saham 22,8 miliar saham.

Nilai transaksi harian saham Rp 12,7 triliun. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 18.035. Seluruh sektor saham tertekan, termasuk sektor saham energi, basic, industri, consumer nonsiklikal, ciklikal, kesehatan, keuangan, properti, teknologi, infrastruktur, dan transportasi. Harga saham SLIS terperosok 11,94% menjadi Rp 59 per saham, sedangkan harga saham AALI melemah 7,63% menjadi Rp 6.150 per saham.

Pekerja berbincang di dekat layar indeks saham gabungan di BEI, Jakarta, Selasa (4/4) sebelum IHSG naik tipis 0,09% atau 4,88 poin ke level 5.611,66. Menurut Jeffrey Hendrik, Pelaksana Tugas (Pjs) Direktur Utama BEI, kebijakan trading halt masih akan dipertahankan, termasuk aturan trading halt yang diterapkan apabila IHSG mengalami penurunan hingga 8 persen dalam satu hari perdagangan.





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Koreksi IHSG Sektor Saham Tertekan Nilai Tukar Rupiah Dolar Amerika Serikat Trading Halt BEI Jeffrey Hendrik

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