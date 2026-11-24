Korea Utara mengembangkan industri budidaya bulu babi dengan target pasar 2,1 miliar dolar AS pada 2034, memanfaatkan kondisi perairan yang sesuai untuk produksi global.

Korea Utara secara agresif mendorong pengembangan industri budidaya bulu babi sebagai strategi ekonomi penting, meski menghadapi tantangan sanksi internasional. Laporan dari Kyodo News pada hari Selasa mengonfirmasi bahwa pemerintah Pyongyang secara konsisten memuji sektor perikanan ini sebagai industri yang sangat menjanjikan di tengah kondisi geografis yang mendukung.

Strategi Ekspor di Tengah Sanksi PBB

Kondisi suhu dan kualitas perairan di negara tersebut dinilai sangat cocok untuk pengembangan komoditas hasil laut bernilai tinggi ini. Meskipun sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi hambatan signifikan bagi ekspor, Pyongyang tetap memandang budi daya bulu babi sebagai usaha yang sangat menguntungkan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan global terhadap produk yang dikenal bergizi dan memiliki cita rasa khas di pasar internasional.

Also read Air terjun di Senaru Lombok Utara ramai dikunjungi wisatawan

Analisis Pasar Global dan Kompetitor

China saat ini sudah memiliki hasil tangkapan bulu babi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik dan tetap menjadi mitra dagang terbesar Korea Utara. Di sisi lain, konsumsi di Rusia yang tidak mematuhi sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap program senjata nuklir Pyongyang tergolong rendah. Sebuah firma riset pasar berbasis di Amerika Serikat memperkirakan nilai pasar bulu babi global akan mencapai 2,1 miliar dolar AS pada tahun 2034, meningkat tajam dari 1,2 miliar dolar AS pada tahun 2024.

Infrastruktur dan Inisiatif Kim Jong Un

Pada Agustus 2025, sebuah pusat budi daya hasil laut resmi dibangun di Provinsi Hamgyong Selatan, sebelah timur Korea Utara. Pembangunan ini merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi wilayah yang dicanangkan negara tersebut. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, telah mendesak para pelaku budi daya bulu babi untuk mengerahkan segala upaya dengan tekad kuat demi mengembangkan industri komoditas ini di wilayah itu.

Advertisement

Dukungan Media dan Teknologi Budidaya

Surat kabar resmi Kabinet Korea Utara, Minju Joson, melaporkan pada September bahwa pekerja di provinsi tersebut memulai pengembangan budi daya dengan langkah awal yang kuat. Sebuah lembaga penelitian lokal telah mulai meneliti budi daya bulu babi sekitar enam tahun lalu dan menemukan bahwa larva dapat dibesarkan menggunakan pakan hasil fermentasi mikroba. Lembaga tersebut telah merilis lebih dari 500.000 benih bulu babi ke perairan pada bulan Juni.

Tujuan Pasaran Dalam Negeri dan Ekspor

Surat kabar resmi Partai Buruh Korea, Rodong Sinmun, turut memperkenalkan pengetahuan teknis dan keberhasilan budi daya bulu babi di negara-negara Asia lainnya. Rangkaian laporan dan inisiatif ini mengindikasikan bahwa Korea Utara memprioritaskan pengembangan industri budi daya bulu babi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Langkah awal ini dianggap sebagai fondasi sebelum negara tersebut mencoba memperluas pasarnya ke kancah ekspor internasional di masa depan.