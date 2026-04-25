Korea Selatan Negara dengan IQ Tertinggi di Dunia, Indonesia Tertinggal

Laporan International IQ Test 2026 menempatkan Korea Selatan sebagai negara dengan rata-rata IQ tertinggi, sementara Indonesia berada di peringkat 126 dari 137 negara dengan skor yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan ini menyoroti pentingnya pendidikan, kesehatan, dan faktor lingkungan dalam perkembangan kognitif.

Laporan terbaru mengenai rata-rata IQ berdasarkan negara yang dirilis oleh International IQ Test pada awal tahun 2026, menghadirkan informasi menarik sekaligus memicu perdebatan. Korea Selatan kembali menduduki puncak daftar dengan skor rata-rata IQ tertinggi di dunia, mengukuhkan posisinya sebagai negara dengan populasi yang memiliki kemampuan kognitif tinggi.

Data yang dikumpulkan sepanjang tahun 2025 dari hampir 27.000 partisipan menunjukkan bahwa warga Korea Selatan memiliki skor rata-rata 106,97. Pencapaian ini tidak lepas dari sistem pendidikan yang sangat kompetitif, investasi besar dalam riset dan pengembangan, serta budaya yang menekankan pentingnya pembelajaran dan inovasi. China dan Jepang menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan skor masing-masing 106,48 dan 106,3. Kedua negara ini juga dikenal dengan sistem pendidikan yang kuat dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia.

Perbedaan skor yang tipis antara ketiga negara tersebut menunjukkan persaingan ketat dalam hal kecerdasan kognitif di kawasan Asia Timur. Namun, kabar kurang menggembirakan datang dari Indonesia. Dalam pemeringkatan yang sama, Indonesia menempati posisi 126 dari total 137 negara yang diukur. Skor rata-rata IQ Indonesia adalah 89,96, berdasarkan data dari hampir 300.000 partisipan yang mengikuti tes IQ daring di situs International IQ Test.

Angka ini mengalami penurunan signifikan sebesar 3,22 poin dibandingkan tahun sebelumnya, di mana skor rata-rata IQ Indonesia adalah 93,18. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran dan memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Beberapa kemungkinan penyebab penurunan ini antara lain adalah kualitas pendidikan yang belum merata, akses terhadap sumber daya pendidikan yang terbatas, masalah gizi dan kesehatan yang mempengaruhi perkembangan kognitif, serta kurangnya stimulasi lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual. Selain itu, faktor sosio-ekonomi dan budaya juga dapat berperan dalam mempengaruhi skor IQ.

Penting untuk dicatat bahwa tes IQ hanyalah salah satu alat untuk mengukur kemampuan kognitif dan tidak mencerminkan keseluruhan kecerdasan seseorang. Namun, skor IQ tetap dapat memberikan gambaran tentang potensi intelektual suatu populasi dan membantu dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan pembangunan yang lebih efektif. Laporan International IQ Test ini mengolah data dari lebih dari 1,2 juta orang yang mengikuti tes IQ daring sepanjang tahun 2025.

Untuk menjaga validitas dan stabilitas data, negara-negara dengan jumlah partisipan kurang dari 100 tidak dimasukkan dalam pemeringkatan utama. Skor IQ distandarisasi dengan rata-rata global 100 dan deviasi standar 15, yang memungkinkan perbandingan antar negara secara lebih akurat. Meskipun IQ global tetap berada di rata-rata 100 karena sistem penilaian dikalibrasi setiap tahun, perbedaan skor antar negara tetap signifikan dan mencerminkan disparitas dalam hal perkembangan kognitif.

Perlu diingat bahwa berbagai faktor dapat mempengaruhi skor IQ, termasuk akses internet, kualitas pendidikan, kesehatan, pola nutrisi, lingkungan yang menstimulasi kognitif, dan faktor genetik. Tes yang digunakan dalam laporan ini didasarkan pada model Raven's Progressive Matrices, yang mengukur kemampuan penalaran nonverbal dan pengenalan pola. Model ini tidak mengukur seluruh spektrum kecerdasan, tetapi memberikan indikasi yang berguna tentang kemampuan kognitif dasar. Oleh karena itu, interpretasi hasil tes IQ harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual.

Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan kognitif masyarakat Indonesia, sehingga dapat meningkatkan skor IQ rata-rata dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global





