Korban Remaja Hilang Terseret Arus di Bali dan Lombok Utara

Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian intensif terhadap seorang remaja yang hilang terseret arus di Bali dan Lombok Utara. Pencarian ini dilakukan setelah korban terseret arus deras saat berenang atau memancing.

Korban atas nama Ricardo Razaq Alghivieri (20) merupakan seorang mahasiswa. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menerima informasi pada pukul 13.55 WITA. Info kejadian adanya satu orang terseret arus banjir kami terima dari Bapak Waskita, diperkirakan kejadiannya sekitar pukul 12.30 WITA, kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya, Jumat (12/6) sore.

Banjir yang mengakibatkan aliran deras di sungai belakang rumah korban, menghantam sebagian rumahnya yang berada di Perum Griya Mahadewa Blok A4. Warga setempat kemudian melakukan pencarian terhadap korban namun belum membuahkan hasil. Setelahnya baru pihak keluarga korban melaporkan kejadian tersebut. Kami langsung merespon cepat dengan memberangkatkan 8 orang personel Pos SAR Buleleng menuju lokasi kejadian, imbuhnya.

Sampai saat ini upaya pencarian sudah dilakukan dengan menyisir sungai dari lokasi kejadian menuju arah utara hingga Pantai Indah, akan tetapi belum menemukan tanda-tanda keberadaan mahasiswa nahas tersebut, ujarnya. Krisis Ekonomi Indonesia, ekonomi Papua, Bocah 12 Tahun Hilang Terseret Arus di Pantai Yeh Gangga Bali, Tim SAR gabungan, dipimpin Basarnas, terus melakukan pencarian intensif terhadap seorang pemuda yang hilang terseret arus deras Kali Bekasi saat hendak memancing.

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Tim SAR Basarnas Jambi terus melakukan pencarian Agil Berkah Wijata (12), seorang anak yang hanyut di Sungai Batanghari, Tebo Ulu, Jambi, setelah terseret arus deras saat mandi. Tim SAR Intensif Cari Remaja Terseret Arus di Pantai Carita Banten, Keluarga Berharap Cepat Ditemukan, Seorang remaja terseret arus saat berenang di Pantai Carita Banten. Tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian intensif, memicu kekhawatiran keluarga.

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Simak detail upaya perbaikan drainase Padang dan rencana jangka panjangnya. BNPB Imbau Waspada Potensi Hujan Lebat Disertai Petir di Berbagai Wilayah Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia, mengingat ancaman bencana hidrometeorologi. Pemkot Bogor membenahi saluran air di titik rawan banjir. Ini adalah langkah mitigasi menghadapi cuaca ekstrem, demi kenyamanan warga dan meminimalkan dampak banjir lintasan.

Direktur Keuangan Perum Bulog memastikan stok beras Bulog Buleleng dan seluruh Bali aman, bahkan cukup untuk 5 bulan ke depan, menjelang Idul Adha dan Galungan. Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi Samsat Keliling untuk menjangkau masyarakat di pelosok desa, memastikan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih mudah dan cepat, serta mendongkrak pendapatan daerah.

Ribuan Warga Seririt Ikuti Simulasi Kesiapsiagaan Bencana Buleleng, Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Potensi Bahaya, Lebih dari seribu warga Seririt, Buleleng, Bali, berpartisipasi dalam simulasi kesiapsiagaan bencana Buleleng, bertujuan membekali masyarakat dengan pengetahuan mitigasi dan respons cepat terhadap berbagai ancaman bencana. Tim SAR berhasil menemukan jasad Ardian Putra Wardana, pegawai BPS asal Sleman, yang tenggelam di Air Terjun Tembok Barak Buleleng. Penemuan jasad pegawai BPS Air Terjun Tembok Barak ini mengakhiri pencarian intensif





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Korban Remaja Hilang Terseret Arus Bali Lombok Utara Tim SAR Pencarian Intensif Bencana

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