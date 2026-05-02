Korban Penjambretan di Rejang Lebong Alami Kerugian Rp93 Juta

Seorang wanita berusia 56 tahun menjadi korban penjambretan di Jalan Curup-Lubuklinggau, Rejang Lebong, Bengkulu, pada Jumat sore. Korban kehilangan perhiasan emas, telepon genggam, uang tunai, dan dokumen penting dengan total kerugian mencapai Rp93,3 juta. Polisi tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Seorang wanita berusia 56 tahun bernama Romiyana menjadi korban penjambretan yang terjadi di Jalan Curup-Lubuklinggau pada Jumat sore, 1 Mei 2026. Insiden ini menyebabkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban, mencapai Rp93,3 juta.

Laporan mengenai kejadian ini telah diterima oleh pihak kepolisian Polres Rejang Lebong, Bengkulu, dan saat ini tengah dalam proses penyelidikan intensif. Menurut keterangan dari Kasi Humas Polres Rejang Lebong, AKP M Hasan Basri, peristiwa perampokan ini terjadi ketika korban sedang dalam perjalanan menuju Kota Curup bersama suaminya. Lokasi kejadian berada di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong.

Hasan menjelaskan bahwa korban kehilangan berbagai barang berharga, termasuk perhiasan emas seberat 36 gram, sebuah telepon genggam, uang tunai sebesar Rp800 ribu, serta dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu BPJS Kesehatan, kartu pegawai, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang semuanya disimpan di dalam tas korban. Kronologi kejadian bermula ketika mobil yang dikendarai oleh korban dan suaminya mengalami kerusakan mesin, atau lebih tepatnya overheat, sekitar pukul 17.45 WIB.

Mereka terpaksa berhenti di depan sebuah Pertashop di Desa Cahaya Negeri untuk mengisi air radiator. Setelah mendapatkan bantuan dari warga setempat untuk memperbaiki kendaraan, sekitar pukul 18.15 WIB, suami korban berniat untuk mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah membantu. Pada saat yang sama, korban keluar dari mobil dengan tujuan untuk berpindah tempat duduk dari kursi belakang ke kursi depan sambil membawa tasnya. Namun, saat itulah seorang pria tak dikenal mendekati korban dan berpura-pura menanyakan alamat.

Sebelum korban sempat memberikan jawaban, pelaku dengan cepat merampas tas korban dan melarikan diri bersama rekannya yang telah menunggu di lokasi yang tidak jauh dari tempat kejadian. Pelaku berjumlah dua orang dan saat ini sedang dikejar oleh petugas dari Polsek Sindang Kelingi dan Satreskrim Polres Rejang Lebong. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku untuk segera melaporkannya ke pihak berwajib.

Kejadian ini menimbulkan rasa khawatir di kalangan masyarakat Rejang Lebong, dan pihak kepolisian berkomitmen untuk segera mengungkap kasus ini dan membawa pelaku ke hadapan hukum. Selain itu, Polres Rejang Lebong juga meningkatkan patroli di wilayah-wilayah rawan kejahatan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang. Peningkatan keamanan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Rejang Lebong.

Pihak kepolisian juga menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menjaga barang-barang berharga dan menghindari bepergian sendirian di tempat-tempat yang sepi, terutama pada malam hari. Kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi Polres Rejang Lebong, mengingat nilai kerugian yang cukup besar dan dampak psikologis yang dialami oleh korban. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan profesional untuk mengungkap seluruh fakta terkait kasus ini.

Selain itu, Polres Rejang Lebong juga akan memberikan pendampingan psikologis kepada korban untuk membantu memulihkan trauma yang dialaminya. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap potensi kejahatan yang mungkin terjadi di sekitar mereka. Penting untuk selalu menjaga keamanan diri dan barang-barang berharga, serta melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengalami kejadian yang mencurigakan.

Pihak kepolisian berharap dengan adanya kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat, maka angka kejahatan di Rejang Lebong dapat ditekan dan masyarakat dapat hidup dengan tenang dan nyaman





