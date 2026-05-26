Korban Meninggal Dunia Akibat Luka Serius Akibat Keributan di Blok M, Jakarta Selatan

Korban diketahui berinisial MHF (30) meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat luka serius yang dialaminya dalam insiden berdarah tersebut. Peristiwa ini terjadi di kawasan Blok M Hub, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Korban diketahui berinisial MHF (30). Ia meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat luka serius yang dialaminya dalam insiden berdarah tersebut. Peristiwa ini terjadi di kawasan Blok M Hub , Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan .

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kejadian bermula pada Rabu dini hari, 6 Mei 2026 sekitar pukul 03.30 WIB. Saat itu korban diketahui sedang berada di sekitar lokasi kejadian di depan Restu Sport, kawasan Blok M Hub. Tidak lama kemudian, beberapa orang mendatangi korban dan sempat terlibat percakapan. Situasi yang awalnya terlihat biasa perlahan berubah menjadi tegang.

Di tengah suasana tersebut, pria berinisial MIA (33), yang diketahui merupakan seorang selebgram asal Brunei Darussalam, datang bersama rekannya menggunakan mobil. Polisi menyebut MIA turun dari kendaraan sambil membawa paper bag berwarna hitam yang diduga berisi botol kaca. Ketegangan antara korban dan pelaku pun memuncak. Adu mulut disebut terjadi di area pintu masuk Blok M Hub sebelum akhirnya berlanjut ke depan Restu Sport.

Terduga pelaku diduga memukul korban satu kali pada bagian kepala menggunakan paper bag berisi botol kaca hingga korban terjatuh. Akibat pukulan keras di bagian kepala, korban langsung tersungkur dan mengalami luka serius. Warga yang berada di sekitar lokasi kemudian membantu membawa korban ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) untuk mendapatkan penanganan medis. Meski sempat menjalani perawatan intensif selama beberapa hari, kondisi korban terus menurun.

MHF akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 16 Mei 2026. Kematian korban memicu perhatian luas, terutama setelah rekaman video keributan tersebut beredar luas di media sosial. Dalam video yang viral, tampak korban tergeletak di atas aspal setelah insiden terjadi. BTS kembali mencetak sejarah di AMAs 2026 usai memenangkan Artist of the Year dan Song of the Summer lewat lagu SWIM.

Simak artikel selengkapnya di sini. Audisi Miss Indonesia ke-20 resmi dimulai di Jakarta pada 23 Mei 2026. Ratusan perempuan berbakat antusias ikut seleksi ketat di MNC Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Penyanyi Jaz Rowe hadir dengan pendekatan musik yang personal dan relate dengan kehidupan Gen Z. Dari overthinking hingga hubungan rumit ia ingin lagunya jadi ruang emosi.

Berita mengenai fakta-fakta Dena Desy istri Anji yang baru mualaf, dipuji ramah dan sangat berpendidikan rupanya dilirik pembaca. Artikel ini sukses jadi terpopuler. Chiki Fawzi mengaku tak kapok ikut misi kemanusiaan ke Gaza meski sempat mengalami situasi mencekam dan dugaan kekerasan di laut. Simak selengkapnya di sini.

Chiki Fawzi mengungkap pengalaman berbulan-bulan ikut misi kemanusiaan ke Gaza dan menyebut Israel melanggar hukum internasional. Simak penjelasan lengkapnya di sini. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi asal mula tradisi kurban Idul Adha. Cerita ini mengajarkan keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah SWT.

Benarkah nanas bisa membuat daging cepat empuk? Simak fakta ilmiah tentang enzim bromelain pada nanas yang mampu melunakkan daging secara alami dan efektif. BTS kembali mencetak sejarah di AMAs 2026 usai memenangkan Artist of the Year dan Song of the Summer lewat lagu SWIM. Simak artikel selengkapnya di sini.

Penyanyi Jaz Rowe hadir dengan pendekatan musik yang personal dan relate dengan kehidupan Gen Z. Dari overthinking hingga hubungan rumit ia ingin lagunya jadi ruang emosi. Bingung memilih Vivo X300 FE vs iQOO 15? Ini perbandingan performa Snapdragon, kamera Zeiss, dan baterai monster untuk menentukan pilihan terbaik Anda! HP Omen Max 16 resmi meluncur dengan opsi RAM 64 GB, layar 240 Hz, dan GPU Nvidia terbaru. Siap libas game berat dengan pilihan CPU Intel dan AMD





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Korban MHF Keributan Blok M Hub Jakarta Selatan Peralihan Pukul Paper Bag Botol Kaca Kepala Luka Serius Warga RSPP Perawatan Intensif MHF Kematian Keributan Video BTS Miss Indonesia Penyanyi Jaz Rowe Kemanusiaan Korban Keributan Peralihan Pukul Paper Bag Botol Kaca Kepala Luka Serius Warga RSPP Perawatan Intensif MHF Kematian Keributan Video BTS Miss Indonesia Penyanyi Jaz Rowe Kemanusiaan Korban Keributan Peralihan Pukul Paper Bag Botol Kaca Kepala Luka Serius Warga RSPP Perawatan Intensif MHF Kematian Keributan Video BTS Miss Indonesia Penyanyi Jaz Rowe Kemanusiaan Korban Keributan Peralihan Pukul Paper Bag Botol Kaca Kepala Luka Serius Warga RSPP Perawatan Intensif MHF Kematian Keributan Video BTS Miss Indonesia Penyanyi Jaz Rowe Kemanusiaan Korban Keributan Peralihan Pukul Paper Bag Botol Kaca Kepala Luka Serius Warga RSPP Perawatan Intensif MHF Kematian Keributan Video BTS Miss Indonesia Penyanyi Jaz Rowe Kemanusiaan Korban Keributan Peralihan Pukul Paper Bag Botol Kaca Kepala Luka Serius Warga RSPP Perawatan Intensif MHF Kematian Keributan Video BTS Miss Indonesia Penyanyi Jaz Rowe Kemanusiaan Korban Keributan Peralihan Pukul Paper Bag Botol Kaca Kepala Luka Serius Warga RSPP Perawatan Intensif MHF Kematian Keributan Video BTS Miss Indonesia Penyanyi Jaz Rowe Kemanusiaan Korban Keributan Peralihan Pukul Paper Bag Botol Kaca Kepala Luka Serius Warga RSPP Perawatan Intensif MHF Kematian Keributan Video BTS Miss Indonesia Penyanyi Jaz Rowe Kemanusiaan Korban Keributan Peralihan Pukul Paper Bag Botol Kaca Kepala Luka Serius Warga RSPP Perawatan Intensif MHF Kematian Keributan Video BTS Miss Indonesia Penyanyi Jaz Rowe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viral Keributan di Blok M Jaksel, Pria Gondrong Hajar Korban hingga Terkapar di AspalTak lama kemudian, pria gondrong itu ikut terjatuh. Sejumlah orang di sekitar lokasi langsung mendatangi dan berusaha memberi pertolongan.

Read more »

Viral Duel Maut WNA Brunei di Blok M, Korban Tewas Setelah 10 Hari Kritis di ICUPelaku merupakan seorang selebgram dengan nama Woodyrman alias Mohammad Irman Ali

Read more »

Kronologi WN Brunei Tewas Dianiaya di Blok M Jaksel, Korban Diduga Dipukul Paper Bag Berisi BotolPolisi mengungkapkan kronologi dugaan penganiayaan terhadap seorang WN Brunei inisial MIA terhadap sesama warga Brunei di Jakarta Selatan.

Read more »

Terungkap Penyebab WN Brunei Tewas Dianiaya di Blok M, Korban dan Pelaku Saling KenalTersangka berinisial MIA disebut menghajar korban MHF hingga akhirnya meninggal dunia.

Read more »