Korban Kebijakan Efisiensi Anggaran: Guru Honorer Dihapus, Sekolah Pedalaman Rusak

Seorang guru honorer di NTT dipaksa mundur akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Kasus ini mencerminkan dampak kebijakan yang menimbulkan masalah dalam sistem pendidikan, termasuk keterbatasan guru dan infrastruktur sekolah yang tidak layak. Mely Mesche Giri, guru di SMP Negeri 2 Hawu Mehara, menjadi salah satu korban kebijakan ini. Ia dipecat karena tidak ada lagi anggaran untuk tenaga kontrak. Selain itu, banyak sekolah di daerah pedalaman yang rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki. Kasus robohnya SD Inpres Oepula yang menewaskan satu siswa menjadi bukti nyata dari kelalaian dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Mely Mesche Giri beranjak dari kursi yang sehari-hari ia duduki selama lebih dari dua tahun. Ia keluar meninggalkan ruang guru, momen perpisahan memilukan suatu siang pada akhir Januari 2026.

Mely seakan dipaksa pergi dari SMP Negeri 2 Hawu Mehara, tempat ia mengabdi sebagai guru. Keputusan berat itu diambil dalam obrolan dingin di ruang sang kepala sekolah, Sophia Raga Lomi. Selama beberapa detik, keduanya terpaku tanpa kata. Mely masih ingin mengabdi, tetapi Sophia tertekan oleh regulasi.

Tak boleh lagi menggaji guru honorer. Namun, jika memecat Mely, bisa timbul riak. Akhirnya muncul skenario terburuk mengeluarkan Mely dari sekolah. Mely diminta legawa mundur dari sekolah di daerah terpencil Pulau Sabu, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, itu.

Sabu merupakan pulau terpencil dan terluar, diapit Laut Sawu dan Samudra Hindia. Layanan pendidik di daerah itu masih minim, termasuk keterbatasan guru. Banyak guru bekerja ekstra, melebihi jam mengajar. Dipaksa mengampu beberapa mata pelajaran sekaligus.

Mely masih ingat kata-kata Sophia. Sekarang tidak usah datang sekolah dulu mengingat belum ada kepastian apakah diakomodasi atau tidak dalam anggaran. Kalau ke sekolah setiap hari, tetapi pada akhirnya tidak diakomodasi, siapa yang mau membayar gaji? kata Mely meniru ucapan Sophia saat dihubungi pada Selasa (28/4/2026). Mely merupakan lulusan ilmu kimia pada salah satu kampus di Kupang tahun 2022.

Lantaran keinginannya menjadi guru, ia lalu mengambil studi pendidikan profesi guru. Selesai dari sana, ia melamar menjadi guru ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri 2 Hawu Mehara. Ia diangkat sebagai tenaga kontrak kabupaten dengan gaji Rp 1,7 juta per bulan. Namun, sejak efisiensi anggaran yang dimulai Januari 2026, tidak boleh ada lagi perpanjangan kontrak.

Keberadaan pegawai kontrak, termasuk guru, dihapus pemerintah. Pemerintah membuka peluang perekruitan lewat jalur pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mely memilih jalur PNS, tetapi tidak lulus. Ruang ke PPPK tertutup karena hanya boleh memilih satu jalur.

Secara regulasi, tak ada anggaran dari daerah untuk membiayai guru di luar PNS atau PPPK. Sekolah juga tidak berdaya mengingat dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam petunjuk teknisnya, tidak boleh digunakan untuk membayar gaji guru. Kami ini adalah korban dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Seharusnya, anggaran untuk sektor pendidikan jangan sampai diambil atau dialihkan ke program lain, seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), katanya.

Lantaran efisiensi dan pengalihan anggaran, banyak sekolah di daerah pedalaman yang rusak berat tak kunjung diperbaiki. Pembelajaran berlangsung dalam gedung sekolah yang tidak layak sampai ada kejadian yang mengiris nurani. Ruang kelas roboh menimpah siswa. Lefinus Asbanu, pemerhati masalah pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, menuturkan, bangunan SD Inpres Oepula, Desa Nifukani, Kecamatan Amanuban Barat, roboh pada 18 Maret 2026.

Akibatnya, satu siswa meninggal dan dua lainnya mengalami luka. Dalam temuannya, lanjut Lefinus, bangunan sekolah itu berdiri tahun 1990 dan tidak pernah direnovasi. Pihak sekolah sudah berulang kali mengajukan permohonan ke pemerintah, tetapi tidak ditanggapi. Karena tak ada pilihan, pihak sekolah terpaksa tetap beraktivitas dalam bangunan itu.

Menurut dia, sekolah milik pemerintah seharusnya diprioritaskan dalam pembangunan sarana-prasarana dan kebutuhan lainnya. Banyak anak memilih sekolah negeri dengan harapan mendapat layanan lebih baik. Kenyataannya berbeda. Kondisi sekolah rusak parah semacam ini cukup banyak di daerah pedalaman.

Katanya anggaran sekolah untuk MBG. Mereka yang di pedalaman, nyatanya tidak dapat MBG dan belajar tetap di bangunan yang tidak layak, ucapnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo mengatakan, pemerintah terus berupaya menghadirkan layanan pendidikan yang merata di NTT. Salah satunya dengan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa miskin pada level SMA dan SMK negeri yang menjadi kewenangan provinsi.

Sebelumnya, SMA dan SMK negeri menagih pembayaran uang sekolah hingga Rp 150.000 per siswa per bulan. Penghapusan uang sekolah tertuang dalam peraturan gubernur. Masyarakat diminta mengawasinya. Terkait penghapusan guru honorer, lanjut Ambrosius, merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Anggaran hanya untuk PNS dan PPPK. Jika daerah mengalokasi anggaran untuk tenaga kontrak, hal itu berpotensi melanggar hukum. Kami ini adalah korban dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Seharusnya, anggaran untuk sektor pendidikan jangan sampai diambil atau dialihkan ke program lain, seperti MBG.

Untuk bangunan sekolah rusak, pihak sekolah dapat mengajukan permohonan pembangunan gedung sekolah baru atau renovasi langsung ke kementerian pendidikan. Saat ini ada program revitalisasi satuan pendidikan. Lahir dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025





