Korban Jatuh dari Tebing Pantai Kelingking Ditemukan Meninggal Dunia

Setelah dua hari pencarian yang penuh tantangan, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah Nyoman Rame, pemancing yang terjatuh dari tebing Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Penemuan ini mengakhiri operasi SAR yang berlangsung di tengah cuaca ekstrem.

Pencarian intensif terhadap Nyoman Rame, seorang pemancing berusia 49 tahun yang dilaporkan hilang setelah terjatuh dari tebing Pantai Kelingking di Nusa Penida , Bali , akhirnya membuahkan hasil.

Setelah dua hari pencarian yang penuh tantangan di tengah cuaca ekstrem, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi tidak bernyawa pada Jumat malam, 24 April 2026. Penemuan ini merupakan puncak dari upaya keras yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Basarnas, TNI, Polri, BPBD, serta relawan lokal dan masyarakat setempat. Proses pencarian ini tidak mudah, mengingat kondisi perairan Nusa Penida yang dikenal memiliki arus kuat dan ombak tinggi, terutama saat cuaca buruk.

Tim SAR harus berjuang melawan gelombang tinggi, ombak pecah, dan perubahan arah angin yang ekstrem sepanjang garis pantai. Informasi penting dari warga setempat menjadi kunci penemuan jenazah korban. Warga melaporkan adanya objek mengapung yang terlihat tidak jauh dari titik awal jatuhnya korban, yang kemudian dikonfirmasi oleh tim SAR sebagai jenazah Nyoman Rame. Jenazah korban dievakuasi menggunakan RIB 05 Denpasar pada pukul 19.15 WITA dan segera dibawa ke darat menggunakan ambulans untuk penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Gema Santi.

Pencarian hari kedua ini berlangsung sangat dramatis. Sejak pagi hari, tim SAR gabungan telah mengerahkan seluruh personel dan peralatan untuk menyisir perairan Nusa Penida secara menyeluruh. Namun, kondisi alam yang tidak bersahabat menjadi hambatan utama dalam proses pencarian. Gelombang tinggi dan ombak yang pecah membuat akses penyisiran menjadi sangat sulit dan berbahaya bagi tim di lapangan.

Selain itu, perubahan arah dan kecepatan angin yang ekstrem juga mempersulit upaya pencarian. Tim SAR melakukan penyisiran dalam dua tahap, namun hingga sore hari belum membuahkan hasil. Kelelahan fisik dan mental menjadi tantangan tersendiri bagi para personel SAR yang terus berupaya mencari korban. Meskipun demikian, semangat pantang menyerah tetap dijaga demi memberikan kepastian kepada keluarga korban.

Informasi dari warga setempat yang melihat objek mengapung menjadi titik terang dalam pencarian yang hampir putus asa. Penemuan ini membuktikan pentingnya peran serta masyarakat dalam operasi SAR. Koordinasi yang baik antara tim SAR dan masyarakat setempat sangat membantu mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban. Tragedi ini bermula pada Kamis, 23 April 2026, ketika Nyoman Rame sedang memancing bersama anaknya di atas tebing Pantai Kelingking.

Pantai Kelingking terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau, namun juga dikenal dengan tebingnya yang curam dan ombak yang besar. Saat sedang asyik memancing, tiba-tiba ombak besar menerjang dan menghempaskan tubuh Nyoman Rame hingga jatuh ke laut dan hilang terseret arus. Anaknya yang menyaksikan kejadian tersebut segera meminta bantuan kepada warga sekitar. Laporan kehilangan korban kemudian diterima oleh Basarnas dan tim SAR gabungan segera dikerahkan untuk melakukan pencarian.

Dengan ditemukannya jenazah Nyoman Rame, operasi SAR secara resmi dinyatakan ditutup. Koordinator Unit Siaga SAR Nusa Penida, Cakra Negara, menyampaikan bahwa tragedi ini menjadi peringatan keras bagi para pemancing dan wisatawan untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrem dan ganasnya ombak di pesisir selatan Bali. Penting untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut dan menghindari memancing atau bermain di dekat tebing yang curam, terutama saat ombak besar.

Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan, terutama di lingkungan yang berpotensi berbahaya





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lansia di Bojonegoro Jadi Korban Penipuan Pemberangkatan Haji, Kehilangan Emas 34 GramNenek 86 tahun di Bojonegoro jadi korban penipuan dengan modus tawaran haji, kehilangan emas 34 gram. Pelaku masih dalam penyelidikan polisi.

Read more »

Perang Iran Makan Korban Baru: Penjualan Hermes Turun-Saham AnjlokSaham perusahaan barang mewah global melemah akibat konflik Timur Tengah. Penjualan Hermes dan Kering turun, menekan kepercayaan investor di pasar.

Read more »

Seorang Pria Hilang Tersapu Ombak Saat Mancing di Tebing Pantai Kelingking BaliSeorang warga lokal, Nyoman Rame (49), dilaporkan hilang setelah tersapu ombak besar dan terseret ke laut saat memancing di tebing Pantai Kelingking Bali.

Read more »

Dua tim voli pantai Indonesia raih kemenangan di Asian Beach GamesDua dari tiga pasangan tim voli pantai Indonesia meraih kemenangan pada hari kedua Asian Beach Games Sanya 2026, Jumat, sekaligus membuka peluang lolos ke ...

Read more »

Sinopsis Film Hollywood Road House di Vidio: Hadirkan Aksi Brutal Jake Gyllenhaal di Pinggir PantaiTrailer Film Hollywood Road House

Read more »

Tim Voli Pantai Indonesia Tancap Gas di Hari Kedua Asian Beach Games 2026Berita Tim Voli Pantai Indonesia Tancap Gas di Hari Kedua Asian Beach Games 2026 terbaru hari ini 2026-04-24 19:31:35 dari sumber yang terpercaya

Read more »