Koperasi Karyawan Forwarder Indonesia Diluncurkan sebagai Jembatan Keseimbangan Ekosistem Logistik

Koperasi Karyawan Forwarder Indonesia resmi diluncurkan di Jakarta Utara dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem industri logistik. Ketua umum menegaskan koperasi bukan alat konflik melainkan jembatan antara perusahaan dan pekerja. Berbagai program kesejahteraan disiapkan termasuk simpan pinjam, bantuan pendidikan, sertifikasi profesi, dan bantuan hukum.

Peluncuran Koperasi Karyawan Forwarder Indonesia digelar di Jak Bistro Kafe, Sunter, Jakarta Utara pada Jumat, 19 Juni 2026. Acara ini dihadiri oleh para pekerja logistik, pengurus koperasi, dan perwakilan perusahaan jasa pengurusan transportasi.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Koperasi Karyawan Forwarder Indonesia, Muhajir, menegaskan bahwa koperasi ini tidak dibentuk untuk berhadapan dengan perusahaan maupun asosiasi pengusaha logistik, melainkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem industri. Ia menyatakan, 'Kami percaya bahwa perusahaan yang sehat membutuhkan pekerja yang sejahtera. Karena itu Koperasi Karyawan Forwarder Indonesia hadir bukan sebagai alat konflik, tetapi sebagai jembatan keseimbangan.

' Muhajir menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini dilatarbelakangi oleh kondisi pekerja yang sering menjadi pihak paling rentan ketika perusahaan menghadapi persoalan bisnis, kesulitan keuangan, sengketa hukum, hingga perkara pidana. Industri freight forwarding saat ini menghadapi perubahan besar, mulai dari digitalisasi logistik, persaingan global, perubahan regulasi, hingga penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang berdampak langsung terhadap pelaku usaha dan tenaga kerja.

Koperasi ini dirancang untuk menghimpun pekerja dari berbagai perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT), multimoda, pergudangan, distribusi, ekspedisi, hingga rantai pasok yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya menjadi wadah solidaritas, koperasi juga menyiapkan berbagai program kesejahteraan seperti layanan simpan pinjam, bantuan pendidikan, dana sosial, kepemilikan rumah dan kendaraan, layanan kesehatan, serta pengembangan usaha produktif bagi anggota. Salah satu fokus utama koperasi adalah meningkatkan kompetensi pekerja melalui pelatihan dan sertifikasi profesi.

Pengurus Koperasi Karyawan Forwarder Indonesia, Nurul Yuliana, mengungkapkan bahwa selama ini masih banyak pekerja logistik yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Ia mengatakan, 'Kemungkinan nanti salah satu program kita adalah penyediaan sertifikasi untuk karyawan-karyawan forwarder. Hal ini sangat urgent dan sangat dibutuhkan.

' Sertifikasi kompetensi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan pekerja, termasuk dalam hal klaim asuransi ketika terjadi kecelakaan kerja. Selain itu, koperasi juga menyiapkan bantuan hukum dan advokasi bagi anggota yang menghadapi persoalan di lapangan, seperti dugaan pungutan liar dalam proses logistik maupun persoalan ketenagakerjaan lainnya. Nurul menambahkan, 'Bila terjadi kasus atau masalah yang terjadi di lapangan dari anggota-anggota kita, tentunya kita juga menyediakan lawyer untuk membantu mereka dalam mengadvokasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi.

' Dengan adanya koperasi ini, diharapkan pekerja logistik dapat lebih sejahtera dan industri logistik Indonesia semakin kuat dan berdaya saing





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Koperasi Karyawan Forwarder Indonesia Industri Logistik Kesejahteraan Pekerja Sertifikasi Profesi Bantuan Hukum

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