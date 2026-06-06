Koperasi Industri Gula Jadi Motor Penggerak Swasembada Pangan Nasional

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan peran koperasi industri gula sebagai kunci utama dalam mencapai swasembada gula nasional. Dengan produksi terkini yang jauh di bawah kebutuhan, penguatan ekosistem hulu-hilir melalui koperasi diharapkan meningkatkan produksi, memberikan nilai tambah, dan menjamin kesejahteraan petani. Model kemitraan danVisi Presiden Prabowo Subianto纸条diintegrasikan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan peran strategis Koperasi Industri Gula dalam mewujudkan target swasembada pangan khususnya gula yang dijadikan acuan sampai tahun 2028. Menurutnya, penguatan ekosistem hulu hingga hilir yang terintegrasi melalui koperasi menjadi kunci untuk meningkatkan produksi dan distribusi gula nasional, sekaligus memberikan kepastian ekonomi bagi petani.

Indonesia saat ini masih mengimpor gula dalam jumlah besar karena produksi domestik yang masih rendah. Data menunjukkan produksi gula nasional pada 2025 diperkirakan hanya sekitar 2,67 juta ton, sementara kebutuhan nationally hingga 9,1 juta ton per tahun. Kesenjangan tersebut menandakan peluang besar untuk peningkatan produksi tebu dan gura, serta menguatkan peran koperasi sebagai mitra petani dalam penyerapan hasil panen dan pengolahan nilai tambah.

Koperasi diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul hasil panen tetapi juga naik kelas menjadi pelaku usaha yang mampu mengolah produk menjadi gula putih atau gula merah,甚至在 membangun pabrik kecap berbasis gula merah yang dapat didistribusikan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Model kolaborasi antara Koperasi Kana, Koperasi Petani Tebu, dan PT Indogula Jayabaya dijadikan contoh konkret kemitraan yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia.

Langkah ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin koperasi menjadi badan usaha yang kompetitif dengan swasta dan BUMN. Dukungan dari Badan Layanan Umum Kementerian Koperasi, seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir, serta kerja sama dengan koperasi pemasaran seperti Putra Harapan Jaya Kediri, diharapkan dapat memperkuat kapasitas koperasi dan menciptakan ekosistem yang lebih profesional dan berdaya saing.

Terkait dukungan kepada petani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mend percepatan swasembada gula di Jawa Timur dengan target kemandirian dalam 3-4 tahun. Implementasi strategi ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mendukung terwujudnya Ekonomi Pancasila yang berkeadilan





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Koperasi Industri Gula Swasembada Pangan Petani Tebu Produksi Gula Ekosistem Hulu Hilir Ferry Juliantono Prabowo Subianto Ekonomi Pancasila

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gas Bumi Jadi Penentu Keberlangsungan Industri KeramikGas bumi menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan industri keramik.

Read more »

Menteri Koperasi: Koperasi Nasional Laskar Juang Harus Fokus Pada Sektor Hulu Hingga HilirMenteri Koperasi Ferry Juliantono meminta Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia fokus pada sektor hulu hingga hilir, mewujudkan ekonomi Pancasila dan kemandirian bangsa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia fokus pada sektor hulu hingga hilir, mewujudkan ekonomi Pancasila dan kemandirian bangsa. Indonesia untuk menggerakkan kegiatan usahanya dari sektor hulu. Hal ini disampaikan Menteri Ferry saat meresmikan koperasi tersebut di Denpasar, Bali, pada Jumat (6/6). Dorongan ini bertujuan agar Koperasi Nasional Laskar Juang tidak hanya berfokus pada produk akhir, namun juga turut serta dalam produksi bahan baku. Langkah ini sejalan dengan prinsip Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memberikan nilai tambah bagi produk-produk lokal. Koperasi diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Read more »

Menteri Koperasi Tekankan Peran Koperasi sebagai Ujung Tombak Ekonomi Pancasila Hadapi Impor MasifMenteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan peran koperasi sebagai motor penggerak transformasi Ekonomi Pancasila untuk mengatasi gempuran produk impor dan meningkatkan kemandirian produksi nasional. Kolaborasi dengan APPMI dan dukungan dari DPR diharapkan bisa membangun ekosistem produksi mandiri dari hulu ke hilir, sementara para perancang lokal berkomitmen melestarikan wastra Indonesia di pasar global.

Read more »

Kemenkop Alirkan Rp17 Miliar Pinjaman Lunak untuk Koperasi Produksi Tebu dan Pabrik Kecap di KediriPemerintah melalui Kementerian Kooperasi telah mengucurkan pinjaman lunak senilai Rp17 miliar untuk dua koperasi di Kediri, Jawa Timur. Dana ini digunakan untuk mengembangkan sektor produksi tebu dan mendirikan pabrik kecap, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi fokus pada ekonomi riil. Pinjaman ditandatangani dalam MoU antara Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya dan Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat, yang juga berencana meningkatkan kapasitas produksi gula merah hingga dua kali lipat. Kemenkop mengalokasikan sekitar Rp2 triliun yearly untuk pengembangan koperasi nasional. Program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis terintegrasi melalui KDMP serta memperkuat ekonomi desa.

Read more »