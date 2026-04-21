Kopassus Bantah Tegas Isu Penamparan oleh Pangkopassus dan Sorotan Beragam Dinamika Nasional

Kopassus mengklarifikasi kabar bohong mengenai aksi penamparan oleh Letjen TNI Djon Afriandi di Istana Negara serta merangkum berbagai peristiwa penting lainnya dari sektor hukum hingga olahraga.

Penerangan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus secara resmi memberikan klarifikasi tegas pada Selasa, 21 April 2026, guna merespons isu miring yang sempat viral di berbagai platform media sosial. Isu tersebut berkaitan dengan narasi yang menuduh Pangkopassus, Letnan Jenderal TNI Djon Afriandi , melakukan tindakan fisik berupa penamparan terhadap seseorang di lingkungan Istana Negara.

Kabar burung tersebut sempat menyebutkan bahwa aksi tidak terpuji itu terjadi karena oknum terkait merasa kecewa tidak diberikan akses untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pihak Kopassus menegaskan bahwa seluruh narasi tersebut adalah kebohongan besar yang sengaja disusun oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi mengacaukan situasi keamanan dan ketertiban nasional. Pihak penerangan Kopassus melalui unggahan di akun resmi mereka menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan karangan yang sama sekali tidak memiliki dasar bukti valid dan sengaja disebarkan dengan agenda terselubung untuk menciptakan kegaduhan publik serta berupaya memecah belah soliditas internal institusi negara. Dalam pernyataannya, institusi tersebut mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk senantiasa bersikap kritis, bijak, dan melakukan verifikasi mendalam terhadap setiap informasi yang beredar sebelum memutuskan untuk membagikannya ke ruang publik agar tidak terjebak dalam disinformasi yang merugikan. Selain merespons isu viral tersebut, dinamika berita nasional di sepanjang tahun 2025 dan 2026 juga mencakup berbagai peristiwa krusial lainnya yang menjadi perhatian publik, mulai dari penegakan hukum hingga isu sosial. Di antaranya adalah kasus penyidikan dugaan suap yang menyeret Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari, di mana KPK turut memanggil anggota Polri dan jaksa sebagai saksi kunci. Pakar hukum Fajar Trio memberikan peringatan keras bahwa ketidaksesuaian keterangan saksi di lapangan dapat berujung pada konsekuensi pidana berat. Sektor ekonomi pun turut bergejolak dengan adanya kepastian dari Direktur Utama BNI terkait pengembalian dana nasabah Credit Union Paroki Aek Nabara di Sumatera Utara senilai Rp 28 miliar yang sempat mengalami penggelapan. Tidak hanya itu, isu internasional turut mewarnai perbincangan publik dengan adanya aksi kontroversial tentara Israel di Lebanon selatan yang merusak patung religius, memicu reaksi keras dari berbagai pihak global. Di sisi lain, isu domestik seperti polemik konten media sosial yang melibatkan figur publik seperti Ade Armando dan Abu Janda, hingga dinamika pemilihan pejabat daerah di Tangerang Selatan, terus bergulir di tengah kesibukan masyarakat. Dunia olahraga juga memberikan warna tersendiri dengan performa stabil Persib Bandung di kancah Liga Indonesia, serta sektor teknologi yang diramaikan dengan komparasi spesifikasi ponsel pintar kelas atas antara Huawei dan Samsung. Seluruh peristiwa ini menunjukkan betapa beragamnya tantangan informasi yang dihadapi masyarakat dalam era digital saat ini, di mana penyaringan informasi menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas sosial dan integritas institusi negara dari serangan hoaks yang sistematis dan merusak kepercayaan publik





Kopassus Djon Afriandi Hoaks Hukum Dinamika Nasional

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marak Isu Siomay Ikan Sapu-Sapu di Jakarta, Begini Langkah Tegas Pemprov DKI!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

TERPOPULER: Isu Istri Sahroni Selingkuh DIduga Pengalihan Isu, Inara Ngaku Gak Pernah Hubungan Intim dengan InsanulBerita mengenai baru beberapa hari sudah redup, rumor istri Ahmad Sahroni selingkuh cuma pengalihan isu? rupanya dilirik pembaca. Artikel ini sukses jadi terpopuler.

Read more »

Dasco Bantah Isu Gerindra Fusi dengan NasdemKetua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan partainya tidak pernah membahas rencana fusi atau penggabungan partai dengan Partai Nasdem.

Read more »

Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar PangkopassusPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Kopassus: Kabar penamparan yang dilakukan Pangkopassus adalah hoaksKomando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD membantah unggahan di media sosial terkait aksi penamparan yang dilakukan oleh Panglima Kopassus Letjen TNI Djon ...

Read more »

Profil Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi, Abituren Akmil 1995 dengan Karir CemerlangLetjen TNI Djon Afriandi adalah Panglima Kopassus dengan karir cemerlang selama 30 tahun. Simak perjalanan tugas dan pencapaiannya di TNI AD.

Read more »