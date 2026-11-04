Koordinasi KUR Penempatan P2MI dan SMK Go Global Tingkatkan Akses Pembiayaan Pekerja Migran

Menteri Mukhtarudin optimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk pekerja migran guna mendukung program SMK Go Global dan mencegah utang ilegal.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memperkuat sinergi dengan sektor perbankan demi mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk penempatan pekerja migran. Langkah strategis ini bertujuan memastikan calon pekerja memiliki akses pembiayaan yang layak sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Upaya ini juga dirancang untuk mendukung pemanfaatan peluang kerja internasional serta memperkuat pembiayaan bagi peserta Program SMK Go Global.

Rapat Koordinasi Optimalisasi KUR di Jakarta

Pembahasan mendalam mengenai optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat berlangsung dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Rabu, 4 November 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk membahas mekanisme pendanaan yang lebih efektif. Kehadiran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjadi salah satu fokus utama diskusi.

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Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Leontinus Alpha Edison, juga turut hadir memberikan arahan teknis. Selain itu, perwakilan dari BPI Danantara, Aloysius Budi Santoso dan Aditya Arisusetio, hadir untuk menyelaraskan strategi portofolio dan sumber daya manusia. Otoritas Jasa Keuangan diwakili oleh departemen pemeriksaan khusus, pengawasan perbankan daerah, serta pengaturan UMKM dan keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan regulasi.

Posisi Stakeholder dan Representasi Bank Penyalur

Sejumlah bank penyalur Kredit Usaha Rakyat hadir secara langsung untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah melalui representasi eksekutif mereka. BNI diwakili oleh SEVP Commercial & SME Andy Yusdiman dan Business Program Division Head Faizal Isnaeni untuk membahas strategi komersial. Bank Mandiri mengirimkan Vice President Wenry Okto Fransius Tampubolon sebagai wakil resmi dalam forum koordinasi ini.

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Bank Syariah Indonesia diwakili oleh Asmiyatul Zumroh dari Departemen Produk dan Strategi Bisnis Grup Mikro Bisnis untuk menyesuaikan skema pembiayaan sesuai prinsip syariah. Bank BTN juga berpartisipasi melalui Vice President Micro Business Royansyah Putra Ginting. Kehadiran para pemimpin dari institusi perbankan ini menegaskan komitmen sektor swasta dalam mendistribusikan dana kredit kepada calon pekerja migran Indonesia.

Dorongan Menteri Mukhtarudin untuk Pencegahan Utang Ilegal

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, mendorong optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat agar calon pekerja migran tidak terjerat pinjaman ilegal. Ia menekankan bahwa pembiayaan yang memadai sangat penting untuk mendukung Program SMK Go Global dan melindungi pekerja dari bunga tinggi. Tanpa akses ke pembiayaan formal, banyak calon pekerja rentan terhadap eksploitasi finansial sebelum mereka mulai bekerja di negara tujuan.

Menteri Mukhtarudin menyampaikan bahwa plafon Kredit Usaha Rakyat untuk penempatan pekerja migran telah mencapai Rp443,5 miliar dengan dukungan dari 20 bank penyalur. Capaian penyaluran saat ini telah menyentuh angka 84,5 persen, yang menunjukkan efektivitas skema pembiayaan ini sebagai instrumen pendukung pelaksanaan program global. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun melalui APBN untuk peningkatan kapasitas calon pekerja migran dalam program tersebut.

Dampak Ekonomi dan Proyeksi Remitansi Nasional

Kebutuhan biaya pemberangkatan seperti pemeriksaan kesehatan, tiket perjalanan, dan administrasi lainnya menjadi komponen krusial yang harus didanai. Biaya penempatan bervariasi tergantung negara tujuan, di mana beberapa pihak mungkin menanggung sebagian biaya namun tetap ada kewajiban bagi calon pekerja. Jika calon pekerja migran tidak memiliki kemampuan pembiayaan, proses penempatan dapat terhambat dan berisiko mendorong pencarian pinjaman informal yang berbahaya.

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Kontribusi pekerja migran terhadap perekonomian nasional terbukti signifikan melalui aliran remitansi yang terus meningkat. Data menunjukkan remitansi pekerja migran mencapai sekitar Rp253 triliun pada tahun 2024 dan diproyeksikan naik menjadi Rp288 triliun pada tahun 2025. Angka-angka ini menegaskan pentingnya dukungan pembiayaan dan perlindungan bagi pekerja migran sebagai bagian integral dari kontribusi ekonomi Indonesia. Menteri berharap penyaluran kredit dapat ditingkatkan lagi di bulan-bulan mendatang untuk mendukung peserta yang telah memiliki peluang kerja di luar negeri.