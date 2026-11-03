Koordinasi KSSK Perkuat Stabilitas Ekonomi di Tengah Tekanan Geopolitik

KSSK sinergikan BI, OJK, dan LPS jaga stabilitas keuangan. Fundamental ekonomi kuat dan respons kebijakan adaptif jaga sistem finansial di tengah ketegangan global.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menggelar rapat koordinasi strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua LPS Anggito Abimanyu menegaskan sinergi terpadu antar institusi.

Event ini secara eksplisit bertujuan menstabilkan pasar keuangan domestik melalui mekanisme respons kebijakan yang adaptif dan fundamental ekonomi yang solid. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi nilai tukar dan aliran modal asing yang terus bergolak.

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Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Fiskal Pemerintah

Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 tetap berada di kisaran 5,4% hingga 5,5% secara tahunan atau year-on-year. Angka proyeksi ini dirancang untuk mengantisipasi potensi penahanan aliran modal ke negara berkembang emerging markets akibat tingginya suku bunga global sejak Oktober 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN akan terus berfungsi sebagai shock absorber. Mekanisme ini diimplementasikan melalui subsidi, kompensasi, perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan, serta program penciptaan lapangan kerja yang masif.

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Arus Investasi Asing dan Posisi Nilai Tukar Rupiah

Bank Indonesia mencatatkan arus masuk bersih atau net inflow investasi portofolio asing sebesar US$ 13,23 miliar sepanjang Januari hingga 23 Oktober 2026. Gubernur BI Destry Damayanti menyatakan bahwa angka ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan domestik meskipun ada tekanan eksternal.

Walaupun demikian, nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan signifikan dan berada di posisi Rp 18.145 per dolar AS pada 2 November 2026. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah serta pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat yang berlangsung secara simultan.

Perkembangan Pasar Modal dan Industri Pinjaman Daring

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan pemulihan bertahap pada pasar modal Indonesia sepanjang triwulan III 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan bahwa pasar menunjukkan indikator positif meskipun masih rentan terhadap sentimen eksternal yang berubah dengan cepat.

Di sektor pinjaman daring atau pindar, tercatat outstanding pembiayaan mencapai Rp 106,46 triliun dengan pertumbuhan 17,02% year-on-year. OJK mengawasi ketat rasio kredit bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari TWP90 yang berada pada level 5,36% demi perlindungan konsumen.

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Stabilitas Simpanan dan Penjaminan Bank Umum

Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan atau TBP tetap stabil untuk periode 1 Oktober 2026 hingga Januari 2027. Langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional di tengah dinamika suku bunga yang fluktuatif.

Porsi simpanan dengan bunga di atas TBP meningkat menjadi 36,06% pada September 2026 dari 34% di Agustus 2026. Dana Pihak Ketiga atau DPK perbankan tumbuh 8,22% year-on-year dengan penyaluran kredit naik 13,26% year-on-year dan cakupan penjaminan tetap di atas 90%.