Koordinasi Fiskal dan Moneter di DPR RI Berfokus pada Penyegaran Nilai Tukar Rupiah

Wakil Ketua DPR RI susun rapat bersama Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Menteri Sekretaris Negara guna menstabilkan nilai tukar Rupiah dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada hari Sabtu, 6 Juni 2026, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatur rapat koordinasi dengan{5} Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia , Perrry Warjiyo, dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, guna membahas kondisi fiskal dan moneter.

Rapat dimaksudkan untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang saat ini berada pada level rendah. Sufmi menjelaskan bahwa rapat dicanangkan agar kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Gubernur Bank Indonesia, Perrry Warjiyo, menekankan pentingnya hubungan erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia menyatakan, koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi tetap menjadi prioritas utama.

Hasilnya diharapkan dapat mendorong permukaan produksi dan menyesuaikan ekspektasi pasar terhadap nilai tukar yang lebih stabil. Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, terlihat antusias pada acara tersebut. Ia memastikan bahwa pemerintah akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik sehingga pertumbuhan Indonesia meningkat. Purbaya menegaskan bahwa koordinasi dengan bank sentral akan ditingkatkan untuk menyesuaikan langkah kebijakan fiskal dengan kondisi makroekonomi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menambahkan bahwa program-program riil sangat penting dikembangkan. Ia mendesak perlunya menjaga indikator fundamental ekonomi yang kuat dan sejajar dengan upaya menyeimbangkan kebijakan fiskal dan moneter. Ia juga menyatakan bahwa pelaksanaan program pertumbuhan riil harus dilengkapi dengan koordinasi intens antara semua pemangku kepentingan ekonomi. Sufmi menutup rapat tersebut dengan menegaskan sinyal yang diharapkan dari koordinasi tersebut, yakni kebijakan kultural makro yang saling mendukung antara Bank Indonesia dan kementerian keuangan.

Keputusan ini diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar Rupiah yang kerap melemah akibat tekanan menolak inflasi dan ketidakpastian ekonomi global. Dengan koordinasi yang lebih baik antara kebijakan fiskal dan moneter, diharapkan potensi resesi dapat diminimalisir dan sector riil memantapkan pencapaian target PDB Indonesia. Besaran kebijakan pertama yang dijanjikan adalah penyesuaian suku bunga dan penerimaan fiskal yang dijaga agar tetap proporsional dengan capaian budget. Rencana ini akan disosialisasikan kepada publik melalui sesi rapat pers bersama pejabat terkait.

Pihak DPR menegaskan bahwa misi ini masuk dalam agenda utama DPR RI sebagai lembaga pengawasan ekonomi. Dari perspektif ekonomi makro, langkah koordinasi ini diharapkan dapat menurunkan volatilitas pasar dan memberikan kepercayaan lebih kepada investor asing. Selain itu, sinergi fiskal dan moneter juga akan memperkuat kerangka kebijakan fiskal negara di masa depan. Pada akhirnya, Indonesia dapat tetap menjaga kestabilan makro dan meminimalkan dampak krisis ekonomi global.

Rangkuman agenda rapat ini menandai satu wajah baru sinergi lembaga pamaratan dan bank sentral diIndonesia. Pihak tentang kebijakan fiskal dan moneter tetap dapat mewujudkan tujuan tata negara Indonesia menjadi kian lebih maju dan stabil dalam jangka panjang. Catatan bahwa semua dokumentasi rapat telah ditangkap dan dikirimkan oleh Tim Media Pimpinan DPR sehingga informasi yang dilaporkan dapat dipercaya. --





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Koordinasi Fiskal Moneter Bank Indonesia Nilai Tukar Pertumbuhan Ekonomi

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