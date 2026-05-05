Konyaspor Menembus Final Piala Turki dengan Gol Penalti di Menit Terakhir

Beşiktaş mengalami kekalahan di pertandingan semifinal Piala Turki . Dalam laga kandang melawan Konyaspor , segalanya tampak akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, namun pada menit ke-98, Enis Bardhi membawa tim underdog itu melaju ke final dengan tendangan penalti yang berhasil: 0-1.

Penyerang Beşiktaş, El Bilal Touré, menciptakan ancaman besar pertama dengan tendangan keras yang meleset beberapa sentimeter di atas gawang kiper Konyaspor, Bahadir Güngördü. Pertandingan ini sesekali sangat panas dan minim peluang, namun Beşiktaş mendapat peluang besar untuk mencetak gol ke gawang Konyaspor beberapa menit sebelum babak pertama berakhir. Namun, Oh Hyeon-gyu tidak bisa memanfaatkan ruang yang terbuka dan tendangannya dari jarak dekat justru mengarah ke tangan Bahadir. Setelah jeda, Orkun Kökçü juga nyaris mencetak gol.

Pemain asal Haarlem itu didorong dari belakang saat melepaskan tendangan dari jarak sekitar 17 meter, dan Bahadir kembali melakukan penyelamatan gemilang. Beşiktaş adalah tim yang lebih berbahaya, tetapi Konyaspor menunjukkan ketajaman di menit-menit akhir. Sebuah gol pada menit ke-87 dianulir karena offside, tetapi delapan menit kemudian tim tamu mendapat tendangan penalti. Junior Olaitan jelas-jelas dan terlalu lama menarik kaus seorang penyerang, dan harus membayar mahal dengan penalti.

Bardhi tetap tenang dan membawa Konyaspor ke final turnamen piala: 0-1. Lawan di final adalah Gençlerbirligi atau Trabzonspor. Konyaspor berhasil mengalahkan Beşiktaş dalam pertandingan yang serrat dan penuh drama. Gol penalti pada menit terakhir menjadi faktor kunci kemenangan mereka.

Meskipun Beşiktaş mendominasi peluang, mereka gagal mengkonversi kesempatan-kesempatan tersebut. Konyaspor, yang dianggap sebagai underdog, menunjukkan ketajaman dan ketahanan mental yang luar biasa. Mereka berhasil bertahan dari tekanan Beşiktaş dan memanfaatkan kesempatan yang mereka miliki. Pertandingan ini juga menjadi bukti bahwa sepak bola adalah permainan yang tidak bisa diprediksi.

Tim yang dianggap lebih kuat tidak selalu menang, dan gol pada menit terakhir bisa mengubah segalanya. Konyaspor kini akan menghadapi Gençlerbirligi atau Trabzonspor di final Piala Turki. Pertandingan ini akan menjadi tantangan baru bagi mereka, tetapi kemenangan mereka atas Beşiktaş telah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Turki





