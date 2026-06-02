Konvergensi Nilai Pancasila dan Ekonomi Islam dalam Menegaskan Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Artikel ini mengajukan sudut pandang философ sobre a convergência valores Pancasila dan ekonomi Islam yang sering terlupakan. Kedua sistem ini memiliki fondasi nilai yang sama, seperti keadilan, persaudaraan, dan kesejahteraan bersama. Tulisan ini mengulas bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti kemitraan (syirkah) dan tolong-menolong (ta'awun) sejalan dengan semangat sila kelima Pancasila serta Pasal 33 UUD 1945. Diskusi juga menyentuh kebutuhan akan pendekatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, menekankan peran negara dalam mengatur pasar, menguatkan UMKM, dan mengintegrasikan sektor keuangan syariah dengan industri halal. Melalui contoh koperasi dan keuangan sosial Islam (ZISWAF), ditunjukkan bahwa ekonomi dengan moral dapat diwujudkan.

Setelah menyelesaikan program doktor bidang ekonomi dan keuangan Islam pada tahun 2012, Handi mulai aktif mengajar di Program Studi Magister Manajemen Universitas Paramadina. Ia juga pernah mengikuti sejumlah short course, salah satunya Executive Program S..Hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni bukan sekadar peringatan historis atas pidato Soekarno pada tahun 1945, tetapi juga momentum reflektif untuk menegaskan kembali arah pembangunan bangsa termasuk dalam bidang ekonomi.

Dalam pidato tersebut, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara sekaligus filosofi hidup yang mencakup dimensi politik, sosial, dan ekonomi. Tetapi sampai saat ini, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi belum juga berhasil diwujudkan. Sesungguhnya terdapat satu titik temu yang sering terlupakan, ekonomi Islam dan Pancasila bukanlah dua kutub yang saling berhadapan. Keduanya justru memiliki fondasi nilai yang serupa, yakni keadilan ('adl), persaudaraan (ukhuwah), kemitraan (syirkah), dan kesejahteraan bersama (falah).

Dalam konteks Indonesia yang plural, titik temu (konvergensi) ini menjadi penting untuk menjawab tantangan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, serta dominasi pasar yang kerap mengabaikan aspek moral. Pancasila, khususnya sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengamanatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir kelompok (QS. Al-Hasyr: 7). Semangat tersebut sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam (maqashid syariah), yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan melalui distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta pelarangan eksploitasi ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 bahkan dapat disebut sebagai jembatan ideologis antara Pancasila dan ekonomi Islam. Frasa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan memiliki kemiripan dengan konsep syirkah (kemitraan), ta'awun (tolong-menolong), dan keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Berbagai kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki kesesuaian filosofis dengan sistem ekonomi nasional Indonesia, terutama dalam semangat keadilan dan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam tidak dibangun di atas logika akumulasi modal semata.

Sistem ini menolak praktik riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi berlebihan) karena dianggap menciptakan ketidakadilan. Sebaliknya, ekonomi Islam mendorong aktivitas produktif yang berbasis sektor riil. Di sinilah relevansinya dengan cita-cita ekonomi Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar instrumen pasar. Persoalan Indonesia saat ini bukan semata rendahnya pertumbuhan ekonomi, melainkan kualitas pertumbuhan itu sendiri.

Ketimpangan masih menjadi tantangan serius. Pertumbuhan ekonomi sering kali terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki akses modal dan teknologi. Sementara sebagian besar pelaku usaha UMKM khususnya mikro masih berjuang memperoleh pembiayaan dan akses pasar. Walaupun mendominasi dari sisi tenaga kerja dan unit usaha tapi kontribusinya terhadap perekonomian nasional masih tergolong rendah.

Begitupula dengan perkembangan ekonomi Islam. Kondisi saat ini menunjukkan terjadinya kesenjangan antara pertumbuhan sektor keuangan syariah dan penguatan sektor riil. Perkembangan perbankan syariah belum sepenuhnya diikuti oleh industrialisasi halal, khususnya pada sektor UMKM. Walaupun total aset keuangan syariah nasional telah menembus Rp3.131 triliun (OJK, 2026), namun ekosistem ini dinilai belum terorkestrasi secara optimal karena industri halal dan lembaga keuangan syariah cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa interkoneksi yang kuat.

Di sinilah ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam menemukan relevansinya secara bersamaan. Keduanya sama-sama menolak konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Keduanya juga menempatkan negara sebagai aktor penting untuk memastikan terciptanya keseimbangan pasar. Negara tidak boleh sekadar menjadi penonton, tetapi harus hadir melalui regulasi, pembiayaan, perlindungan sosial, dan penguatan koperasi serta UMKM.

Dalam prakteknya konsep ekonomi Islam dengan Pancasila memiliki titik temu pada koperasi dan Keuangan sosial Islam (ZISWAF). Keduanya memiliki keselarasan dan manfaat (maslahah) yang kuat karena dibangun di atas nilai-nilai dasar yang sama, yakni keadilan ('adl), tolong menolong (ta'awun), dan kesejahteraan bersama (falah). Koperasi berfungsi sebagai wadah ekonomi yang demokratis dan inklusif, sementara keuangan sosial memastikan distribusi kekayaan yang merata Selain itu, ekonomi Islam dan Pancasila juga memiliki pandangan yang sama terhadap etika bisnis.

Dalam sistem ekonomi liberal, keuntungan sering kali menjadi tujuan utama. Sebaliknya, ekonomi Islam menempatkan keuntungan sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan. Prinsip yang sama juga tercermin dalam Pancasila yang menempatkan moralitas dan kemanusiaan sebagai dasar kehidupan ekonomi nasional





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pancasila Ekonomi Islam Keadilan Sosial Kemitraan UMKM Keuhanan Syariah Koperasi ZISWAF Pasal 33 UUD 1945

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026: Memaknai Tema, Gagasan 'Diplomasi Pancasila', Tantangan Eksistensi PancasilaPeringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, bertema 'Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia', dengan logo Garuda Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menilai, Pancasila semestinya tak hanya menjadi slogan. Justru para elite bangsa perlu melaksanakan nilai-nilai Pancasila, memperbaiki diri, dan menghilangkan korupsi. Keteladanan dan integritas para elite bangsa diperlukan. Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian memanas, posisi Indonesia dengan wilayah perairan strategis dunia menghadapi ujian krusial. Ancaman meletusnya konflik di kawasan yang diprediksi terjadi beberapa tahun ke depan tidak lagi mengizinkan Indonesia untuk sekadar bersikap pasif.

Read more »

Hari Lahir Pancasila yang ke Berapa Tahun 2026? Ini Sejarah SingkatnyaHari Lahir Pancasila ke-81 pada 1 Juni 2026 menjadi momentum strategis untuk merevitalisasi nilai Pancasila.

Read more »

Nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan bermutuPancasila yang hari lahirnya diperingati setiap tanggal 1 Juni menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta sumber nilai atau fondasi dalam ...

Read more »

Wali Kota Medan Ajak Masyarakat Implementasikan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hariWali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Seruan ini disampaikan dalam rangkaian Peringatan Hari Lahir Pancasila di Medan, dengan tujuan menjaga keharmonisan dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Read more »