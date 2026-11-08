Kontroversi VAR: Arsenal Raih Poin Karena Aturan Offside Tidak Berlaku

Insiden Kai Havertz di Hull City memicu debat aturan VAR. Penalti tetap layak karena offside tidak aktif saat pelanggaran terjadi, seperti dijelaskan pakar aturan.

FC Arsenal memastikan kemenangan berharga atas Hull City di ajang Premier League melalui proses yang penuh perdebatan. Insiden kontroversial melibatkan Kai Havertz memicu diskusi luas mengenai interpretasi aturan offside dan penalti dalam laga tersebut.

Detail Insiden dan Penilaian Wasit

Sesaat sebelum babak pertama berakhir, Kai Havertz menerima operan tepat di celah pertahanan Hull City. Bek tamu, Nobel Mendy, menarikjersey penyerang Jerman tersebut hingga menjatuhkannya di dalam kotak penalti.

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Petugas Video Assistant Referee (VAR) Michael Oliver meminta wasit Farai Hallam untuk meninjau ulang kejadian di monitor pinggir lapangan. Keputusan awal wasit adalah tidak memberikan penalti karena menganggap Havertz berada dalam posisi offside.

Farai Hallam menjelaskan keputusannya melalui pengeras suara stadion. Ia menegaskan bahwa meskipun Havertz semestinya mendapat penalti atas tindakan foul, posisi offside menjadi penghukum utama yang membatalkan peluang tersebut.

Analisis Pakar Aturan Offside Aktif

Martin Keown, mantan pemain Arsenal, menyoroti kesalahan prosedur VAR. Ia berpendapat wasit tidak perlu melihat monitor jika pemain sudah dinyatakan offside sejak awal sebelum bola dikirim.

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Pakar aturan Dale Johnson menjelaskan bahwa pemain yang berada dalam posisi offside baru dianggap terlibat aktif ketika ia melakukan pelanggaran offside atau mempengaruhi permainan.

Dalam kasus ini, Kai Havertz belum berusaha memainkan bola atau berebut dengan lawan karena segera dijatuhkan. Tarikan jersey oleh Nobel Mendy dinilai terjadi sebelum kemungkinan pelanggaran offside menjadi faktor penghambat.

Kasus Fabian Schär dari Newcastle United melawan AFC Bournemouth menjadi preseden serupa. Bek tersebut dinilai offside namun tetap mendapatkan penalti karena belum terlibat aktif saat dijatuhkan di dalam kotak penalti.

Dampak Pertandingan dan Posisi Klasemen

Kontroversi ini tidak menghalangi Martin Ödegaard mencetak gol kemenangan di menit ke-72. Gol tersebut memastikan Arsenal mendapatkan tiga poin penuh dari laga yang berlangsung ketat.

Hasil ini memperlebar keunggulan tim puncak klasemen atas pesaing terdekat, Manchester City, menjadi enam poin. Kesenjangan poin ini menjadi sangat strategis menjelang akhir musim kompetisi.

Tim kejutan Brighton & Hove Albion yang dilatih Fabian Hürzeler berpelapan memangkas jarak menjadi lima poin. Brighton dapat menyusul Manchester City jika mengalahkan FC Brentford pada hari Minggu pukul 15.00.

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Sementara itu, Manchester City menelan kekalahan ketiga beruntun di liga saat menghadapi Nottingham Forest. Tim yang biasanya dominan ini kesulitan mencetak gol di laga tersebut.

Reaksi Pelatih dan Statistik Pemain

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, tampak santai saat konferensi pers. Ia mengaku sengaja tidak meninjau ulang insiden tersebut agar tidak berbohong kepada media mengenai apa yang dilihatnya.

Arteta juga terkejut dengan keputusan wasit berdasarkan aturan offside. Ia menyatakan tidak memahami bagaimana interpretasi resmi dapat membatalkan penalti yang tampaknya jelas terjadi.

Sampai saat ini, Football Association (FA) dan organisasi wasit PGMOL belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai insiden kontroversial tersebut. Belum ada klarifikasi publik dari pihak berwenang.

Kai Havertz mencatatkan empat gol dan satu assist dalam 15 penampilan musim ini. Ia tetap menjadi pemain inti tak tergantikan di bawah asuhan Mikel Arteta tanpa cedera.

Di sisi lain, statistik offside Havertz menjadi perhatian. Ia telah terjebak offside sebanyak 15 kali, angka tertinggi di Premier League dan jauh di atas Dominic Calvert-Lewin yang hanya delapan kali.

Status Havertz di tim nasional Jerman juga tidak berubah. Jürgen Klopp tetap memandangnya sebagai pilihan utama untuk posisi penyerang dalam skuad mendatang bersama Younes Ebnoutalib dan Niclas Füllkrug.