Kontroversi VAR Arsenal Hull City: Kai Havertz Offside Gagal Dapat Penalti

Kai Havertz gagal dapatkan penalti di laga Arsenal vs Hull City karena offside. Mikel Arteta geram atas keputusan VAR yang meniadakan pelanggaran Nobel Mendy.

Arsenal gagal memanfaatkan momen krusial saat menghadapi Hull City pada Sabtu yang berlangsung di Emirates Stadium. Tim tuan rumah kehilangan kesempatan meraih tendangan penalti setelah sistem Video Assistant Referee ( VAR) memutuskan bahwa Kai Havertz berada dalam posisi offside sebelum dijatuhkan oleh bek lawan, Nobel Mendy. Keputusan kontroversial ini memicu kemarahan besar dari pihak manajer dan pendukung The Gunners.

Proses VAR dan Keputusan Wasit Farai Hallam

Arsenal mendominasi penguasaan bola di babak pertama pertandingan yang berlangsung menegangkan di Emirates Stadium. Para pemain dan suporter mengira mereka berhak atas hadiah penalti setelah Havertz terjatuh di dalam kotak penalti akibat tekel keras dari Mendy. Namun, permainan terus berlanjut hingga Wasit Farai Hallam diminta melakukan peninjauan mandiri di tepi lapangan. Petugas VAR memberikan informasi bahwa Mendy jelas telah menarik kaus Havertz, namun offside menjadi penghambat utama pemberian penalti. Wasit Hallam pertama kali mengumumkan adanya pelanggaran yang dilakukan bek tengah Hull tersebut. Suporter tuan rumah pun bersorak gembira karena mengira Arsenal akan mendapat penalti. Kegembiraan mereka berubah menjadi kekecewaan saat Hallam menjelaskan bahwa Hull City justru akan mendapatkan tendangan bebas.

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Posisi Resmi Premier League atas Insiden Ini

Surat keputusan resmi dari Premier League menerangkan bahwa VAR merekomendasikan peninjauan di tepi lapangan mengenai kemungkinan penalti untuk Arsenal akibat tekel Mendy terhadap Havertz. Peninjauan tersebut akhirnya menetapkan bahwa Havertz berada dalam posisi offside selama rangkaian serangan tersebut. Hal ini berarti pelanggaran fisik oleh Mendy tidak dapat dikualifikasikan sebagai penalti karena posisi pemain Arsenal yang tidak sah. Keputusan ini membuat para pemain Arsenal dan seluruh personel yang berada di bangku cadangan menjadi sangat marah. Mikel Arteta juga menyampaikan protes keras kepada ofisial keempat sebelum kedua tim memasuki jeda babak pertama. Pertandingan berakhir tanpa gol di babak pertama akibat ketidakpuasan atas keputusan wasit yang dianggap merugikan.

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Analisis Kontroversi Aturan Offside oleh BBC Sport

Beberapa waktu kemudian, terungkap bahwa aturan yang berlaku sebenarnya berpihak kepada Arsenal dalam insiden tersebut. Dale Johnson, koresponden isu sepak bola BBC Sport, menjelaskan bahwa intervensi VAR di Emirates Stadium sangat kontroversial. Menurut Johnson, pemain yang berada dalam posisi offside baru dianggap aktif ketika melakukan pelanggaran offside secara nyata. Kai Havertz dinilai tidak memenuhi syarat untuk dianggap melakukan pelanggaran offside karena tidak mencoba memainkan bola atau berebut bola dengan lawan. Jika tidak ada usaha untuk bermain bola, maka tarikan kaus oleh Nobel Mendy harus didahulukan sebagai pelanggaran yang lebih utama. Hal ini disebabkan karena pelanggaran fisik terjadi sebelum adanya pelanggaran offside yang signifikan.

Dampak dan Kelanjutan Pertandingan Arsenal

Kai Havertz tidak melakukan pelanggaran offside, sehingga Arsenal seharusnya mendapatkan penalti terlepas dari posisi offside tersebut. BBC Sport pernah melihat kejadian serupa beberapa musim lalu dalam laga Newcastle melawan Bournemouth. Pada laga sebelumnya, Fabian Schar berada sedikit dalam posisi offside, namun ia ditarik saat bergerak untuk menyambut umpan dari tendangan bebas. Penalti akhirnya diberikan setelah peninjauan VAR terhadap kejadian tersebut. Tim asuhan Mikel Arteta kini harus mengubah rasa frustrasi tersebut menjadi gol pemecah kebuntuan setelah pertandingan dilanjutkan. Jika gol tidak kunjung datang, pertanyaan terhadap kinerja para ofisial di lapangan akan semakin lantang dari seluruh pendukung Arsenal.