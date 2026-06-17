Kontroversi tekel Messi di Piala Dunia 2026 masih menjadi perdebatan hangat di kalangan penggemar sepak bola. Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di laga yang kemudian berakhir 3-0. Lionel Messi mencetak hat-trick dan menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose.

Kontroversi tekel Messi di Piala Dunia 2026 masih menjadi perdebatan hangat di kalangan penggemar sepak bola. Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di laga yang kemudian berakhir 3-0.

Lionel Messi mencetak hat-trick dan menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose. Namun, permainan Messi juga menyebabkan kontroversi ketika ia melakukan tekel terhadap bek Aljazair, Mandi, yang membuatnya terjatuh hingga kesakitan di lapangan. Wasit tidak mengeluarkan kartu dan VAR juga tidak meminta Marciniak meninjau kembali insiden tersebut melalui monitor di pinggir lapangan. Perdebatan semakin memanas setelah sejumlah pakar ESPN memberikan penilaian tegas terkait pelanggaran tersebut.

Mantan pemain Manchester City, Nedum Onuoha, menilai tekel Messi seharusnya berujung kartu merah. Menurut Onuoha, insiden tersebut cukup jelas untuk ditinjau ulang oleh VAR. Ia menilai kegagalan ofisial video untuk merekomendasikan pemeriksaan ulang merupakan keputusan yang sulit dipahami. Pendapat serupa disampaikan mantan pemain tim nasional Venezuela, Ale Moreno.

Ia bahkan menyebut pelanggaran yang dilakukan Messi sebagai pelanggaran yang sangat layak diganjar kartu merah. Moreno menilai keputusan wasit dan VAR semakin memperkuat anggapan bahwa pemain-pemain besar kerap mendapatkan perlakuan berbeda di lapangan. Kontroversi tersebut terjadi di tengah penampilan gemilang Messi yang mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-0 Argentina atas Aljazair. Tiga gol itu membuat sang kapten menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose.

Penampilan luar biasa Lionel Messi bersama Timnas Argentina di Piala Dunia 2026 sukses membuat Erling Haaland terpukau. Bahkan, bomber Timnas Norwegia itu sampai melontar bola ke arah kiper Argentina, Emiliano Martinez, setelah kemenangan di Piala Dunia 2026. Sebab, Juventus mulai beralih kepada target lain di bursa transfer. Nama Raul Gonzalez selama ini identik dengan Real Madrid.

Namun, legenda hidup Los Blancos tersebut ternyata menyimpan ketertarikan terhadap sepak bola Indonesia. Bahkan, Pelatih Aljazair Petkovic akui timnya beri ruang terlalu bebas hingga Messi hat-trick. Kiper Luca Zidane blunder, Argentina menang telak 3-0 di Piala Dunia 2026. Lionel Messi cetak hat-trick ke gawang Aljazair, bantu Argentina menang 3-0.

Scaloni sampai tak bisa jelaskan performa sang kapten yang terus pecahkan rekor. Herve Renard hampir gagal tampil di Piala Dunia 2026 karena dipecat Arab Saudi. Namun, dia justru mendapatkan kesempatan untuk menangani Timnas Tunisia. Mantan striker Real Madrid dan Spanyol Raul Gonzalez mengutarakan ketertarikannya untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia meskipun tidak dalam waktu dekat.

Pertandingan Prancis kontra Senegal akan digelar di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB. Pencinta sepak bola Ta Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 sedang berlangsung. Simak susunan pemain, jam tayang, cara nonton gratis, link live streaming, dan duel panas Mbappe melawan Mane. Piala Dunia selalu menghadirkan kisah heroik dan kejutan, namun turnamen edisi 1982 menyimpan salah satu kontroversi terbesar sepanjang sejarah.

Jerman Barat dan Austria Faktor ketegangan diplomatik menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi pengusiran timnas Iran dari Amerika Serikat hanya beberapa jam setelah laga Piala Dunia 2026. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Lampung Selatan mengevakuasi sarang tawon jenis odeng berukuran cukup besar di lingkungan SMAN 2 Kalian Kampus Ubhara Surabaya mewisuda 207 mahasiswa. Dalam kesempatan ini mereka diminta agar bisa mencarikan solusi terhadap masalah di tengah situasi global yang sulit.

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