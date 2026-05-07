Kontroversi Status Kewarganegaraan Presiden Prabowo Subianto dan Pertemuannya dengan Raja Jordania

Isu mengenai status kewarganegaraan Presiden Prabowo Subianto yang sempat dikaitkan dengan Kerajaan Jordania kembali mencuat ke publik setelah beredarnya potongan berita lama.

Pertemuan diplomatik tingkat tinggi antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Kerajaan Jordania , Abdullah II ibn Al Hussein, yang berlangsung di Istana Merdeka , Jakarta Pusat pada Jumat, 14 November 2025, seharusnya menjadi momentum penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Pertemuan tete a tete tersebut direncanakan untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari kerja sama ekonomi hingga stabilitas kawasan Timur Tengah. Namun, di tengah suasana formal kenegaraan tersebut, sebuah isu lama dari masa lalu tiba-tiba mencuat kembali ke permukaan dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat luas serta pengamat politik. Isu ini dipicu oleh tersebarnya sebuah potongan artikel dari koran berbahasa Arab yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah memiliki status kewarganegaraan Jordania.

Kemunculan dokumen lama ini segera memicu gelombang spekulasi di berbagai platform media sosial, menciptakan perdebatan sengit mengenai legalitas dan status kewarganegaraan sang presiden di masa lalu. Jika menilik lebih dalam isi dari potongan berita tersebut, disebutkan bahwa Pemerintah Kerajaan Jordania pernah menganugerahkan status kewarganegaraan kepada Prabowo Subianto saat ia masih menjabat sebagai mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad dengan pangkat Letnan Jenderal TNI (Purn).

Berdasarkan laporan koran tersebut, pemberian status kewarganegaraan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan didasarkan pada sebuah permohonan yang diajukan oleh pihak penerima. Setelah mendapatkan persetujuan resmi dari Raja Hussein, Dewan Kabinet Jordania kemudian mengesahkan permohonan tersebut pada bulan November di tahun yang sama.

Konteks waktu pemberian status ini menjadi poin krusial karena pada periode tersebut, Prabowo Subianto sedang menghadapi tekanan politik yang besar di tanah air dan dicurigai terlibat dalam berbagai kasus sensitif, termasuk Tragedi Kerusuhan 13-15 Mei 1998 yang mengguncang stabilitas nasional Indonesia saat itu. Reaksi publik terhadap informasi ini sangat beragam dan cenderung terpolarisasi. Sebagian masyarakat menganggap hal ini sebagai bagian dari strategi perlindungan diri di masa sulit, sementara sebagian lainnya mempertanyakan implikasi hukumnya terhadap syarat menjadi presiden di Indonesia.

Beberapa pengamat politik bahkan mencoba menarik garis paralel antara kasus ini dengan isu imigrasi yang sebelumnya pernah menyeret nama Anies Baswedan, sehingga menciptakan narasi bahwa isu kewarganegaraan seringkali menjadi senjata politik untuk menggoyang kredibilitas tokoh nasional. Hingga saat ini, kebenaran dari klaim yang tertuang dalam potongan koran lama tersebut belum dapat dipastikan secara valid karena belum ada verifikasi resmi baik dari pihak pemerintah Indonesia maupun pemerintah Kerajaan Jordania.

Ketidakpastian ini menyebabkan ruang publik dipenuhi oleh asumsi dan interpretasi yang berbeda-beda, sehingga masyarakat sangat mengharapkan adanya klarifikasi transparan agar isu ini tidak berkembang menjadi bola salju yang merugikan reputasi pemimpin negara. Dalam perspektif hukum Indonesia, masalah kewarganegaraan ganda merupakan isu yang sangat sensitif, mengingat Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia secara tegas tidak mengenal konsep kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Jika benar seorang warga negara Indonesia mengambil kewarganegaraan lain, maka secara otomatis status kewarganegaraan Indonesianya dapat dianggap gugur.

Hal ini tentu akan menimbulkan polemik hukum yang sangat kompleks jika dikaitkan dengan syarat pencalonan presiden. Oleh karena itu, munculnya kembali potongan berita lama ini bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan sebuah tantangan komunikasi politik bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Kejelasan mengenai status hukum di masa lalu menjadi penting untuk menutup celah serangan politik dan memastikan bahwa legitimasi kepemimpinan nasional tetap terjaga tanpa ada bayang-bayang keraguan dari masyarakat terkait loyalitas dan identitas kebangsaannya.

Pada akhirnya, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II seharusnya tetap menjadi fokus utama dalam upaya mempererat persahabatan antara Jakarta dan Amman. Hubungan antara Indonesia dan Jordania memiliki sejarah panjang yang saling mendukung dalam berbagai forum internasional. Namun, dinamika politik domestik seringkali mampu mengubah narasi diplomatik menjadi diskursus kontroversial. Publik kini menunggu langkah konkret dari tim komunikasi kepresidenan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif guna meredam spekulasi.

Dengan adanya klarifikasi yang berbasis data dan fakta, diharapkan isu mengenai kewarganegaraan ini dapat segera terselesaikan sehingga pemerintah dapat kembali berkonsentrasi pada agenda pembangunan nasional dan penguatan diplomasi luar negeri tanpa terganggu oleh isu-isu masa lalu yang belum terverifikasi kebenarannya





