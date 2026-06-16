Kontroversi Selebrasi Gol Mohebi di Piala Dunia 2026 Memicu Perdebatan Politik

Gol Iran melawan Selandia Baru di SoFi Stadium menimbulkan protes karena gerakan selebrasi yang dianggap simbol supremasi kulit putih. Pemain Mohebi mengklaim gerakannya spontan, sementara rekan setimnya mengakui pesan politik. FIFA menegaskan VAR tidak bersalah, menambah deretan isu politik di Piala Dunia 2026.

Pemain tengah Iran, Mohebi, menjadi sorotan setelah golnya melawan Selandia Baru di Piala Dunia 2026 , di mana ia merayakan dengan gerakan yang diperdebatkan sebagai simbol supremasi kulit putih.

Pertandingan yang berlangsung di SoFi Stadium, Los Angeles, pada 16 Juni 2026 berakhir imbang 2-2, dengan Mohebi mencetak gol pada menit ke‑64 dan membantu timnya mengamankan satu poin. Namun, selebrasi yang ia lakukan - menyerupai gerakan mengacungkan pistol - menimbulkan protes di media sosial dan menuntut klarifikasi dari FIFA. Mohebi, yang bermain untuk FC Rostov, menegaskan bahwa gerakannya muncul secara spontan dan tidak mempunyai makna politis; ia hanya ingin mengekspresikan kegembiraannya kepada suporter Iran yang hadir di stadion.

"Selebrasi itu muncul begitu saja dalam pikiran, saat itu juga. Saya melakukannya untuk semua penggemar. Ini hanya sebuah selebrasi, dan hanya itu," ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Mirror. Sementara itu, rekan setimnya, Ramin Rezaeian, mengakui bahwa gesturnya memiliki pesan politik.

Setelah mencetak gol penyeimbang pada babak pertama, Rezaeian menutupi wajahnya dengan jersey sebagai bentuk protes tersembunyi. Ia menolak membahas lebih jauh masalah tersebut, menekankan bahwa kehadiran Iran di Piala Dunia adalah untuk bermain sepak bola, bukan membahas urusan dalam negeri.

"Jika ada masalah di antara kita, itu urusan kita sendiri," katanya. FIFA kemudian menegaskan bahwa VAR asal Australia, Shaun Evans, tidak melanggar peraturan dan tidak ada bukti bahwa gestur tersebut mendukung supremasi kulit putih. Kejadian ini menambah daftar kontroversi politik yang mewarnai turnamen tersebut, termasuk tuduhan bahwa penonton di SoFi Stadium menghina lagu kebangsaan Iran sebelum pertandingan melawan Selandia Baru. Pelatih Timnas Iran, Amir Ghalenoei, melaporkan bahwa timnya sempat diminta meninggalkan Amerika Serikat setelah insiden tersebut.

Di luar sorotan Iran, Piala Dunia 2026 juga menampilkan cerita lain, seperti kiper Cape Verde, Vozinha, yang menjalin persahabatan dengan pemain Indonesia, serta kebaruan di tim nasional Inggris yang diwakili oleh Bukayo Saka yang mengungkap masalah Achilles-nya. Semua ini memperlihatkan betapa politik, budaya, dan sport saling bersinggungan dalam panggung global, menjadikan Piala Dunia 2026 bukan sekadar kompetisi atletik melainkan arena dialog lintas bangsa





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Piala Dunia 2026 Irannya Selebrasi Gol Kontroversi Politik FIFA

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