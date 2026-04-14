Kontroversi Respons Orang Tua Mahasiswa FH UI: Sorotan Publik terhadap Penanganan Kasus Pelecehan Seksual

Kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum UI (FH UI) menjadi perhatian publik setelah tanggapan kontroversial dari grup WhatsApp orang tua mahasiswa tersebar. Respons yang dinilai lebih melindungi pelaku daripada mendukung korban memicu kritik keras dan mempertanyakan peran orang tua mahasiswa di perguruan tinggi.

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah bukti berupa tangkapan layar percakapan dalam grup WhatsApp “Parents Fakultas Hukum” dibagikan. Awalnya dianggap sebagai urusan internal kampus, kini kasus ini telah menjadi berita nasional. Akun yang mengungkap skandal pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ( FH UI ) menyebarkan tangkapan layar percakapan tersebut, yang menampilkan tanggapan kontroversial dari salah satu anggota grup yang diduga orang tua mahasiswa. Dalam tangkapan layar tersebut, seorang anggota grup menuliskan pesan yang mengindikasikan kekhawatiran terhadap penyebaran informasi daripada fokus pada masalah pelecehan seksual itu sendiri. Pesan tersebut berbunyi, “Andai saja si penyebar (chat kasus pelecehan) lebih bijak. Diingatkan/dinasehatkan terlebih dahulu sesama teman atau melibatkan pihak kampus (internal saja). Jika tidak berubah baru punishment. Kalau disebarkan seperti ini menjadi bola liar. Semua pihak dirugikan,” yang memicu reaksi keras dari publik. Reaksi tersebut didorong oleh kekecewaan terhadap respons orang tua yang dianggap lebih mengutamakan melindungi pelaku daripada memberikan dukungan kepada korban atau mendorong keadilan.

Respons dari grup WhatsApp orang tua mahasiswa FH UI ini memicu perdebatan yang luas. Netizen mengecam keras tanggapan tersebut, menilai bahwa orang tua lebih membela anak-anak mereka yang diduga terlibat dalam pelecehan seksual. Kritik utama tertuju pada kurangnya kecaman terhadap perilaku yang tidak pantas dan fokus pada penyalahkan penyebar informasi. Bahkan, beberapa anggota grup lain memberikan dukungan terhadap pernyataan yang kontroversial tersebut. Pertanyaan juga muncul mengenai tujuan keberadaan grup orang tua mahasiswa di perguruan tinggi, terutama bagi mahasiswa yang sudah dewasa secara hukum. Fenomena grup WhatsApp orang tua mahasiswa S1 di kampus-kampus ternama seperti UI memang menimbulkan pertanyaan. Banyak yang mempertanyakan, mengapa mahasiswa yang sudah dewasa (berusia 18-22 tahun) masih “dikawal” oleh orang tua sedemikian rupa? Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa grup semacam ini berguna untuk koordinasi akademik, pembayaran UKT, dan informasi kegiatan, kasus ini menyoroti potensi penyalahgunaan grup untuk hal-hal yang tidak seharusnya, seperti membahas strategi “penanganan internal” kasus pelecehan seksual. Hal ini dianggap tidak tepat karena dapat menghambat proses penegakan keadilan dan memberikan dampak negatif bagi korban.

Kritik terhadap respons FH UI semakin tajam karena fakultas hukum seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan keadilan dan etika. Sebagai institusi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, respons yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap pelaku dan upaya menutup-nutupi kasus pelecehan seksual dianggap sangat tidak pantas. Respons tersebut dinilai memperkuat budaya “back up” antar keluarga dan merusak kepercayaan publik terhadap fakultas hukum. Banyak yang menyamakan mahasiswa FH UI dengan anak-anak yang masih membutuhkan pengawasan orang tua, padahal mereka akan segera menjadi calon-calon profesional hukum yang diharapkan memiliki integritas dan kemandirian. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas calon penegak hukum di masa depan jika sikap seperti ini terus dipertahankan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan korban dalam menangani kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Dampaknya sangat besar karena melibatkan nama baik institusi pendidikan, masa depan para mahasiswa, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pelecehan Seksual FH UI Grup Whatsapp Orang Tua Kontroversi Respons Kampus

United States Latest News, United States Headlines

