Kontroversi Rekrutmen Manajer Koperasi Desa Merah Putih: Ketidakjelasan Gaji hingga Denda Mundur

Proses rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai kritik tajam. Banyak kandidat mengundurkan diri karena ketidakjelasan gaji, kewajiban ikatan dinas, dan denda Rp100 juta jika mundur. Program ini dinilai kurang transparan dan belum memiliki model bisnis yang jelas.

Proses rekrutmen 30.000 manajer untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas pemerintah terus menghadapi sorotan publik. Setelah sejumlah anggota Komisi VI DPR mempertanyakan kualitas seleksi yang digelar secara sangat cepat, kabar mengejutkan datang dari media sosial: banyak kandidat yang dinyatakan lolos seleksi justru memilih mengundurkan diri.

Fenomena ini tidak lepas dari ketidakjelasan berbagai aspek pekerjaan, mulai dari gaji yang tidak transparan, kewajiban ikatan dinas selama dua tahun, hingga sanksi denda sebesar Rp100 juta jika mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir. Situasi ini menambah panjang daftar kritik terhadap tata kelola program yang dinilai kurang matang. Banyak calon manajer yang sebelumnya antusias mengikuti seleksi akhirnya berpikir ulang setelah membaca surat pernyataan yang harus ditandatangani, yang tidak hanya memuat ancaman denda tetapi juga kewajiban mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan manajerial.

Selain itu, ketidakjelasan mengenai besaran gaji dan tunjangan membuat para kandidat ragu untuk melanjutkan proses. Berdasarkan informasi yang beredar, tidak ada kepastian mengenai besaran penghasilan yang akan diterima, apakah setara dengan standar profesi manajer di daerah atau lebih rendah. Hal ini kontras dengan program pemerintah lainnya seperti pendamping desa yang sejak awal sudah transparan soal honorarium dan status kepegawaian. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai bahwa setiap kebijakan publik harus memiliki landasan regulasi yang jelas sebelum diimplementasikan.

Namun, dalam kasus ini, pemerintah justru terkesan menjalankan program terlebih dahulu, baru kemudian menyusun aturan turunannya. Pola yang sama sebelumnya terjadi pada program Makan Bergizi Gratis, yang regulasinya baru disusun setelah program berjalan, sehingga memunculkan risiko tata kelola dan akuntabilitas. Lebih lanjut, model bisnis Koperasi Merah Putih juga masih kabur. Pemerintah menyebut koperasi ini akan memperkuat ekonomi desa dan menjadi alternatif ritel modern, tetapi belum ada rincian tentang rantai pasok, distribusi, dan strategi keberlanjutan usaha.

Ketidakjelasan ini diperparah dengan kurangnya transparansi dalam rekrutmen dan hubungan kerja para manajer, yang melibatkan banyak instansi seperti kementerian koperasi, kementerian desa, dan pemerintah daerah, sehingga tanggung jawab pemenuhan hak pekerja menjadi tidak jelas. Agus menekankan bahwa ketidakjelasan tata kelola rekrutmen dan penempatan berisiko merugikan para manajer yang direkrut di kemudian hari, terutama jika program ini tidak berkelanjutan atau terjadi perubahan kebijakan di masa mendatang.

Ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad, menambahkan bahwa jika benar banyak kandidat mengundurkan diri, hal itu merupakan pertimbangan rasional antara manfaat dan risiko. Berbeda dengan pegawai BUMN atau instansi pemerintah yang memiliki jenjang karier jelas dan relatif stabil, posisi manajer KDKMP bersifat sementara dan sangat bergantung pada rezim pemerintah. Faktor pemberat lainnya adalah kewajiban ikatan dinas, penempatan lintas daerah yang bisa jauh dari domisili, dan denda mundur yang tinggi.

Meskipun praktik ikatan dinas dan denda lazim di sektor swasta untuk menekan tingkat keluar-masuk karyawan karena biaya rekrutmen dan pelatihan yang besar, dalam konteks program pemerintah hal ini menjadi kontroversial karena ketidakpastian keberlanjutan program. Secara ekonomi, kandidat akan menghitung biaya dan risiko tersebut, termasuk hilangnya peluang karier lain selama masa ikatan dinas.

Selain itu, sejak awal rekrutmen, informasi mengenai kompensasi, status pekerjaan, dan konsekuensi kontrak tidak disampaikan secara terbuka, berbeda dengan program pemerintah lain seperti pendamping desa yang transparan mengenai honorarium dan sifat pekerjaan berbasis proyek. Hal ini membuat kandidat tidak dapat mengambil keputusan secara sadar sebelum melanjutkan proses. Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, menegaskan bahwa dalam hukum ketenagakerjaan maupun hukum perdata, kontrak yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Oleh karena itu, jika ketentuan mengenai penempatan di seluruh Indonesia, masa kontrak, dan sanksi pengunduran diri tercantum jelas dalam perjanjian dan ditandatangani pekerja, maka ketentuan tersebut mengikat antara pemberi kerja dan kandidat. Namun, kejelasan informasi sejak awal menjadi kunci agar calon manajer dapat membuat keputusan yang tepat. Tanpa transparansi, program ini berpotensi menimbulkan masalah hukum dan ketenagakerjaan di kemudian hari.

Secara keseluruhan, polemik rekrutmen manajer KDKMP mencerminkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan komunikasi kebijakan publik agar tidak merugikan masyarakat yang menjadi sasaran program





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Koperasi Merah Putih Rekrutmen Manajer Denda Mundur Ketidakjelasan Gaji Program Pemerintah

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