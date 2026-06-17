Lionel Messi tampil menggila di Piala Dunia 2026 dengan mencetak hattrick dalam kemenangan Argentina atas Aljazair. Penampilan luar biasa Messi sukses membuat Erling Haaland terpukau dan Juventus mulai beralih kepada target lain di bursa transfer.

Kontroversi Piala Dunia 2026 : Pakar Sebut Lionel Messi Layak Dikartu Merah usai Langgar Bek Aljazair . Usia hanyalah angka bagi Lionel Messi . Sinarnya belum pudar meskipun Piala Dunia 2026 dianggap sebagai turnamen akbar terakhir yang dia ikuti.

Saat bersua Aljazair, Rabu pagi WIB (17/6) di Kansas City Stadium, Missouri, Lionel Messi tampil menggila dengan memborong semua gol untuk kemenangan Argentina. Lionel Messi mencetak hattrick dalam kemenangan Argentina atas Aljazair di laga perdana Piala Dunia 2026, tepatnya pada menit ke-17, 60 dan 67. Dengan hattrick ke gawang kiper Aljazair Luca Zidane, Lionel Messi langsung memecahkan beberapa rekor Piala Dunia yang sebelumnya bertahan cukup lama.

Tercatat, ada lima rekor sulit sepanjang masa Piala Dunia yang mampu dipecahkan sang peraih Ballon D'or usai bikin trigol ke gawang Aljazair pagi tadi. Yang bikin fans sepak bola berdecak kagum adalah ada satu rekor yang bertahan sejak Piala Dunia 1966, namun kini berhasil didapatkan Lionel Messi.

Hattrick Lionel Messi ke gawang Aljazair membuatnya telah mencetak total 16 gol sepanjang enam kali berpartisipasi di pesta akbar Piala Dunia. 16 gol yang didapatkan Lionel Messi ternyata telah menyamai perolehan striker legendaris Jerman Miroslav Klose yang telah bertahan sejak Piala Dunia edisi 2014. Jumlah tersebut bisa bertambah karena Argentina baru memainkan satu laga di Piala Dunia 2026. Selain itu, ia juga masih menjadi andalan pelatih Lionel Scaloni.

Adapun rekor kedua yang didapatkan Lionel Messi usai hattrick vs Aljazair adalah menjadi pemain tertua yang mampu mencetak lebih dari satu gol dalam gelaran Piala Dunia. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh legenda Kamerun Roger Milla di Piala Dunia 2010. Saat itu, ia mencetak gol ketika berusia 38 tahun 34 hari menurut OptaJoe. Sedangkan Lionel Messi berhasil menyabet pemain tertua yang sumbangkan lebih dari satu gol di Piala Dunia dengan usia 38 tahun 357 hari.

Media Italia tampaknya membawa kabar buruk untuk Emil Audero soal nasibnya di bursa transfer. Sang kiper Timnas Indonesia sebelumnya sempat dikaitkan dengan Juventus. Lionel Messi menjadi sorotan usai terhindar dari kartu merah saat Argentina mengalahkan Aljazair 3-0. Sejumlah pakar menilai VAR seharusnya turun tangan.

Penampilan luar biasa Lionel Messi bersama Timnas Argentina di Piala Dunia 2026 sukses membuat Erling Haaland terpukau. Bahkan, bomber Timnas Norwegia itu sampai melontar Kiper Argentina, Emiliano Martinez, mendapatkan kabar buruk seusai kemenangan di Piala Dunia 2026. Sebab, Juventus mulai beralih kepada target lain di bursa transfer. Nama Raul Gonzalez selama ini identik dengan Real Madrid.

Namun, legenda hidup Los Blancos tersebut ternyata menyimpan ketertarikan terhadap sepak bola Indonesia. Bahkan, Pelatih Aljazair Petkovic akui timnya beri ruang terlalu bebas hingga Messi hat-trik. Kiper Luca Zidane blunder, Argentina menang telak 3-0 di Piala Dunia 2026. Mantan striker Real Madrid dan Spanyol Raul Gonzalez mengutarakan ketertarikannya untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia meskipun tidak dalam waktu dekat.

Pertandingan Prancis kontra Senegal akan digelar di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026 pukul 02.00 WIB. Pencinta sepak bola Ta Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 sedang berlangsung. Simak susunan pemain, jam tayang, cara nonton gratis, link live streaming, dan duel panas Mbappe melawan Mane. Piala Dunia selalu menghadirkan kisah heroik dan kejutan, namun turnamen edisi 1982 menyimpan salah satu kontroversi terbesar sepanjang sejarah.

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