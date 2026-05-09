Kontroversi Petisi Mbappe Out: Gelombang Kekecewaan Penggemar Real Madrid Terhadap Kylian Mbappe

Jutaan penggemar menandatangani petisi daring untuk mendesak Kylian Mbappe meninggalkan Real Madrid akibat masalah komitmen, perilaku saat cedera, dan ekspektasi yang belum terpenuhi.

Dunia sepak bola kembali diguncang oleh polemik panas yang melibatkan salah satu bintang terbesar di planet ini, Kylian Mbappe . Baru-baru ini, jagat maya diramaikan oleh sebuah gerakan protes yang cukup ekstrem melalui sebuah petisi daring yang diberi tajuk 'Mbappe Out'.

Petisi ini bukan sekadar gerakan kecil, melainkan telah mengumpulkan jutaan tanda tangan dari berbagai penjuru dunia dan menjadi viral secara masif di berbagai platform media sosial. Fenomena ini mencerminkan betapa tingginya tekanan yang dihadapi oleh seorang pemain ketika bergabung dengan klub raksasa seperti Real Madrid, di mana setiap gerak-gerik pemain tidak hanya dipantau oleh pelatih, tetapi juga oleh jutaan mata penggemar yang memiliki ekspektasi setinggi langit terhadap kontribusinya di lapangan hijau.

Salah satu pemicu utama kemarahan para pendukung Los Blancos adalah persepsi mengenai kurangnya profesionalisme Mbappe dalam menangani kondisi fisiknya. Muncul dugaan kuat bahwa pemain asal Prancis tersebut justru menghabiskan waktu untuk berlibur di Italia tepat ketika ia seharusnya menjalani program pemulihan intensif untuk cedera paha yang dideritanya. Hal ini menjadi isu yang sangat sensitif karena cedera tersebut berisiko membuatnya absen dalam laga paling bergengsi di dunia, yakni El Clasico melawan Barcelona.

Bagi para penggemar, melihat pemain bintang mereka justru bersantai di saat tim membutuhkan kesiapan penuh adalah sebuah bentuk ketidakseriusan terhadap proses pemulihan fisik. Kemarahan ini diperparah dengan beredarnya foto-foto Mbappe yang sedang menikmati waktu di atas kapal pesiar mewah di Sardinia bersama aktris Ester Exposito. Momen tersebut dianggap sangat tidak tepat mengingat musim kompetisi sedang berada dalam fase yang sangat krusial, di mana setiap poin sangat berharga untuk mengamankan gelar juara.

Persepsi bahwa Mbappe lebih mementingkan gaya hidup mewah daripada dedikasi penuh kepada klub pun mulai mengakar kuat di benak sebagian pendukung. Selain masalah perilaku di luar lapangan, performa teknis Mbappe di atas rumput hijau juga menjadi sasaran kritik, meskipun secara statistik ia adalah pencetak gol terbanyak bagi tim musim ini. Ada paradoks yang terjadi di sini; meskipun jumlah golnya banyak, sebagian fans merasa bahwa kontribusi Mbappe belum memberikan dampak yang benar-benar menentukan dalam laga-laga besar yang kritis.

Statusnya sebagai pemain dengan nilai transfer fantastis menciptakan standar yang sangat tinggi di mata publik. Para penggemar tidak hanya menginginkan seorang pencetak gol, tetapi mereka mengharapkan sosok pemimpin yang mampu menginspirasi rekan setimnya dan mengambil tanggung jawab penuh saat tim berada dalam posisi tertekan. Ketika performa yang diharapkan tidak muncul secara konsisten di laga krusial, maka setiap kesalahan kecil, baik di dalam maupun di luar lapangan, akan dibesar-besarkan dan menjadi bahan cemoohan yang tajam.

Efek bola salju dari kritik ini semakin menjadi-jadi berkat kekuatan distribusi informasi di media sosial. Petisi 'Mbappe Out' menyebar dengan kecepatan cahaya, menarik perhatian tidak hanya pendukung setia Real Madrid, tetapi juga netizen umum yang sekadar ingin ikut dalam tren kontroversi global. Meskipun ada spekulasi bahwa jumlah tanda tangan dalam petisi tersebut mungkin tidak sepenuhnya akurat karena tidak adanya sistem verifikasi identitas yang ketat, hal itu tidak mengurangi dampak psikologis dari gerakan tersebut.

Besarnya angka dukungan yang tertera menjadi simbol dari rasa frustrasi kolektif yang dirasakan sebagian penggemar. Mereka merasa suara mereka harus didengar oleh manajemen klub agar pemain bintang tidak merasa berada di atas aturan klub atau merasa kebal terhadap kritik. Pada akhirnya, seluruh rangkaian protes ini adalah manifestasi dari harapan besar yang berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Mbappe datang ke Madrid bukan hanya untuk bermain sepak bola, tetapi untuk menulis sejarah baru bersama klub paling sukses di Eropa.

Namun, ketika perilaku pribadinya dianggap berseberangan dengan nilai-nilai dedikasi dan loyalitas yang dijunjung tinggi oleh klub, maka reaksi keras dari basis penggemar menjadi tidak terelakkan. Meskipun kecil kemungkinan bahwa Real Madrid akan benar-benar melepas pemain sekelas Mbappe hanya karena sebuah petisi daring, peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi sang pemain. Citra seorang ikon global tidak hanya dibangun melalui gol-gol indah di lapangan, tetapi juga melalui integritas, kedisiplinan, dan komitmen yang ditunjukkan kepada klub serta para pendukungnya.

Mbappe kini berada dalam posisi di mana ia harus bekerja dua kali lebih keras untuk memenangkan kembali kepercayaan dan hati para Madridista





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kylian Mbappe Real Madrid Petisi Mbappe Out Sepak Bola Kontroversi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kylian Mbappe Mulai Latihan Bareng Real Madrid, Bisa Main Lawan Barcelona?Kylian Mbappe kembali ikut latihan Real Madrid dan berpeluang masuk skuad untuk laga El Clasico melawan Barcelona akhir pekan ini.

Read more »

Real Madrid Selidiki Dalang Kebocoran Pertengkaran Valverde vs TchouameniKrisis di Real Madrid semakin memanas, rumor bocornya informasi internal, dan hubungan Mbappe dengan Perez terancam.

Read more »

Hansi Flick Heran Ada yang Bilang Real Madrid Lebih Berbahaya Tanpa Kylian MbappeSoal anggapan Real Madrid lebih kuat tanpa Kylian Mbappe, pelatih Barcelona, Hansi Flick memberikan pandangannya.

Read more »

Endrick membela Kylian Mbappé saat bintang Real Madrid itu menuai kecaman setelah tersingkir dari Liga ChampionsEndrick memberikan dukungan kepada Kylian Mbappé di tengah reaksi keras para penggemar Real Madrid dan petisi besar-besaran yang menuntut agar bintang Prancis itu hengkang dari Santiago Bernabéu.

Read more »