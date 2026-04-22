Kontroversi Perusakan Patung Yesus oleh Tentara Israel dan Dinamika Eskalasi Global

Insiden perusakan simbol agama oleh tentara Israel di Lebanon Selatan memicu kemarahan global, di tengah ketegangan geopolitik antara AS, Iran, serta berbagai isu domestik di Indonesia.

Sebuah insiden kontroversial memicu kemarahan publik internasional setelah beredarnya foto di media sosial yang memperlihatkan seorang tentara Israel sedang merusak patung Yesus yang tersalib menggunakan sisi tumpul kapak.

Peristiwa yang terjadi di Desa Debel, Lebanon Selatan ini segera menuai kecaman keras dari berbagai pihak, mulai dari para politisi di Israel dan Amerika Serikat hingga para pemimpin gereja di seluruh dunia. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pasca viralnya foto tersebut, pihak militer Israel mengakui bahwa penyelidikan internal telah mengonfirmasi keterlibatan personel mereka. Hasil investigasi mengungkapkan bahwa satu tentara melakukan aksi perusakan simbol agama Kristen tersebut, sementara tentara lainnya merekam tindakan tersebut.

Lebih lanjut, enam tentara lain yang berada di lokasi kejadian dilaporkan hanya diam dan tidak berupaya menghentikan perilaku rekan mereka, yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik militer yang serius. Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, secara tegas mengutuk insiden ini. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku yang tidak dapat diterima dan mencerminkan kegagalan moral di tubuh militer. Kendati demikian, hukuman yang dijatuhkan terhadap para tentara tersebut menjadi sorotan tajam bagi banyak kelompok hak asasi manusia.

Kelompok pemantau konflik, Action on Armed Violence, mencatat bahwa militer Israel memiliki rekam jejak yang kurang memuaskan dalam menangani pelanggaran serupa. Data dari tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 88 persen kasus dugaan pelanggaran di Gaza dan Tepi Barat dibiarkan tanpa penyelesaian yang berarti.

Desa Debel sendiri merupakan salah satu wilayah yang berada di bawah kendali Israel selama kampanye militer melawan kelompok Hizbullah, yang puncaknya ditandai dengan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh pihak Amerika Serikat demi mengakhiri pertumpahan darah di wilayah tersebut. Selain isu konflik di Lebanon Selatan, situasi global lainnya menunjukkan dinamika yang kompleks. Persediaan amunisi dan rudal Amerika Serikat dilaporkan mengalami penurunan signifikan setelah serangkaian eskalasi militer selama tujuh minggu, yang berisiko menciptakan celah pertahanan bagi negara tersebut.

Di sisi lain, ketegangan dengan Iran terus memuncak setelah otoritas Iran mengeluarkan peringatan keras kepada AS dan Israel terkait potensi agresi lebih lanjut. Presiden AS Donald Trump pun merespons melalui media sosial dengan pernyataan bernada sindiran mengenai kondisi ekonomi Iran. Sementara itu, di dalam negeri Indonesia, berbagai peristiwa lain juga turut menjadi perhatian, mulai dari penanganan kasus penculikan di Tasikmalaya, desakan Puan Maharani terkait kenaikan harga BBM, hingga upaya penegakan hukum terhadap kasus pemerasan di Tulungagung.

Beragam peristiwa ini menggambarkan betapa cepatnya arus informasi global dan domestik yang menuntut perhatian serius dari berbagai otoritas terkait di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik dunia saat ini





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viral, Heboh Tentara Israel Pukul Kepala Yesus dengan Palu GodamLaporan gambar seorang tentara Israel di Lebanon memukul patung Yesus Kristus menjadi viral.

Read more »

Fakta Baru Aksi Pasukan Israel Hancurkan Patung Yesus, IDF: Gak Ada Niat!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Netanyahu Bakal Hukum Pelaku Perusakan Patung Yesus di LebanonPerdana Menteri Benjamin Netanyahu angkat bicara terkait insiden perusakan patung Yesus Kristus di wilayah selatan Lebanon yang diduga dilakukan oleh

Read more »

Militer Israel Selidiki Kasus Perusakan Patung Yesus di Lebanon SelatanPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras aksi perusakan patung Yesus oleh seorang tentara IDF di Lebanon selatan dan berjanji akan memberikan hukuman disiplin yang tegas.

Read more »

Minta Maaf, Israel Akui Tentaranya Merusak Patung YesusJakarta, tvOnenews.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada prajurit Israel Defense Forces (IDF) yang terlibat dalam perusakan patung Yesus Kristus di wilayah selatan Lebanon.

Read more »

Dua Tentara Israel Dipenjara Usai Hancurkan Patung Yesus di LebanonPerusakan patung Yesus ini menuai kemarahan di seluruh dunia hingga membuat menteri Israel minta maaf.

Read more »