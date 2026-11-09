Kontroversi Penalti Feyenoord vs Heerenveen: Kritik Wasit Nijhuis Terhadap Danny Makkelie

Wasit Erwin Nijhuis mengkritik keputusan Danny Makkelie memberikan penalti kepada Feyenoord dalam pertandingan melawan Heerenveen. Nijhuis menilai insiden tangan Vasilios Zagaritis tidak layak diancam penalti karena posisi lengan yang menopang tubuh.

Kontroversi melanda dunia sepak bola Belanda pasca pertandingan antara Feyenoord dan sc Heerenveen yang berlangsung pada hari Minggu, 5 Maret. Wasit berpengalaman Erwin Nijhuis secara terbuka mengkritik keputusan rekannya, Danny Makkelie, yang memberikan tendangan penalti kepada Feyenoord saat tim tersebut bertandang ke markas Heerenveen. Nijhuis, yang saat ini tengah menjalani proses pemulihan, menyatakan bahwa insiden tangan tersebut sebenarnya belum tentu layak diganjar hukuman penalti sesuai dengan prinsip permainan.

Mekanisme Keputusan Kontroversial di Lapangan

Konflik utama terjadi setelah setengah jam pertandingan berlangsung, ketika pemain Feyenoord, Givairo Read, mengirim umpan silang dari sisi kanan lapangan. Bola secara tidak sengaja mengenai lengan pemain Heerenveen, Vasilios Zagaritis. Awalnya, Danny Makkelie tidak berniat memberikan penalti atas kejadian tersebut. Namun, ia berubah pikiran setelah mendapat masukan dari asisten wasitnya, yang menyarankan keputusan berbeda untuk menguntungkan Feyenoord.

Also read Real Madrid meledak marah: 171 pelanggaran memicu krisis baru dengan wasit

Perspektif Teknis Wasit Erwin Nijhuis

Nijhuis menguraikan pandangannya dengan menunjukkan posisi lengan kirinya sebagai contoh visual. Ia menekankan bahwa menurut aturan, lengan yang menopang tubuh harus mengarah ke bawah untuk dianggap ilegal. Namun, Nijhuis berargumen bahwa jika lengan tersebut merupakan bagian yang menopang tubuh saat pemain mendarat dengan siku, maka itu bukan pelanggaran. Ia menjelaskan bahwa penalti hanya diberikan jika bola mengenai tangan atau lengan yang terentang jauh dari badan, bukan pada lengan yang berfungsi sebagai penopang.

Reaksi Positif Arnold Bruggink terhadap Intervensi VAR

Sementara Nijhuis bersikap kritis, kepala pelatih Heerenveen, Arnold Bruggink, menyatakan kekesalannya yang mendalam terhadap jalannya pertandingan. Bruggink menyebut bahwa asisten wasitlah yang sebenarnya memutuskan hasil insiden tersebut, bukan Danny Makkelie. Ia mendesak agar VAR benar-benar turun tangan untuk mengakui kesalahan penilaian wasit di lapangan, terutama karena kegaduhan di tribun semakin memanas akibat keputusan yang dianggap merugikan timnya secara signifikan.

Advertisement

Dampak Keputusan Wasit Terhadap Jalannya Pertandingan

Keputusan untuk memberikan penalti ini juga tampaknya didukung oleh sistem VAR di ruang kontrol. Meskipun Nijhuis mengungkapkan keraguannya tentang apakah lengan Zagaritis termasuk kategori ilegal, ia mengakui bahwa posisi lengan tersebut tetap dekat dengan badan. Bruggink menambahkan bahwa ia benar-benar tidak mengerti logika di balik keputusan tersebut dan merasa sulit dipercaya bahwa kesalahan penilaian tersebut tidak dikoreksi oleh teknologi modern yang tersedia saat itu.

Prosedur Peninjauan Kembali di Pusat Wasit

Nijhuis menambahkan bahwa ia penasaran dengan apa yang akan dinyatakan oleh pihak yang berwenang di Zeist, pusat evaluasi wasit KNVB. Meskipun insiden tersebut sudah lama berlalu, pertanyaan terbuka mengenai kepatuhan terhadap aturan handball tetap ada. Kritik Nijhuis menyoroti pentingnya konsistensi dalam penafsiran aturan, terutama ketika melibatkan elemen subjektif seperti posisi lengan dan fungsi tubuh dalam situasi permainan yang cepat dan dinamis.