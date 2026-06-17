Kontroversi Pembungkaman Pers Mahasiswa UI Terkait Isu LGBTIQ+

Universitas Indonesia menuai kritik tajam dari Dewan Pers setelah meminta pers mahasiswa menurunkan konten mengenai persekusi LGBTIQ+ dengan alasan reputasi institusi dan keamanan.

Pihak redaksi Suara Mahasiswa atau Suma Universitas Indonesia mengungkapkan sebuah kejadian yang memprihatinkan terkait kebebasan berpendapat di lingkungan akademik. Mereka mengaku telah mencabut sebuah publikasi penting setelah mendapatkan permintaan langsung dari pimpinan universitas agar konten tersebut segera diturunkan.

Langkah ini memicu reaksi keras dari Dewan Pers yang menilai bahwa pihak rektorat Universitas Indonesia terlalu takut menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok anti-LGBTIQ+ yang berada di luar lingkungan kampus. Menurut Dewan Pers, tindakan ini mencerminkan ketakutan yang tidak seharusnya ada di sebuah lembaga pendidikan tinggi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpikir. Menanggapi klaim tersebut, pimpinan universitas melalui sebuah rilis resmi menyatakan bahwa mereka tidak memiliki niat sedikit pun untuk membungkam aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pihak universitas justru berjanji akan memberikan dukungan penuh berupa pengamanan dan pendampingan bagi para jurnalis Suma UI agar mereka tetap selamat dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, mereka menyatakan kesiapan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau ancaman yang membahayakan keselamatan fisik maupun mental para mahasiswa tersebut. Namun, penjelasan ini tidak serta-merta meredam kekecewaan pihak mahasiswa.

Pemimpin umum Suma UI dalam wawancaranya mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam karena universitas terlihat lebih mengutamakan aspek reputasi dan nama baik institusi dibandingkan memberikan mitigasi keamanan yang nyata bagi para jurnalis yang menjadi korban intimidasi. Abdul Manan selaku Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers menekankan bahwa pimpinan universitas seharusnya tidak tunduk pada tekanan eksternal. Ia memperingatkan bahwa jika hal ini dibiarkan, maka akan tercipta preseden yang sangat berbahaya bagi masa depan kebebasan pers mahasiswa di Indonesia.

Menurutnya, kampus harus menjadi tempat yang paling melindungi hak-hak mahasiswa untuk meliput peristiwa apa pun, termasuk isu-isu sensitif seperti persekusi terhadap kelompok LGBTIQ+. Manan menegaskan bahwa aktivitas jurnalistik mahasiswa adalah bagian integral dari kebebasan akademik. Sangat tidak wajar jika sebuah tulisan mengenai isu kemanusiaan justru menjadi persoalan besar yang berujung pada penghapusan konten. Kampus seharusnya memiliki tingkat toleransi yang jauh lebih besar dalam memberikan ruang bagi diskusi isu-isu sensitif.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal PPMI, Achmad Zainuddin, memberikan kritik tajam dan menyebut tindakan pimpinan universitas sebagai bentuk sensorik. Ia berpendapat bahwa pers mahasiswa memiliki hak sepenuhnya untuk meliput isu apa pun tanpa terkecuali. Penghapusan publikasi dianggap sebagai langkah yang tidak dapat dibenarkan dalam dunia jurnalistik. Zainuddin menyarankan bahwa jika ada pihak yang merasa keberatan dengan isi publikasi, mekanisme yang benar adalah melalui hak jawab, bukan dengan memaksa penurunan konten.

Hal ini penting agar integritas jurnalistik tetap terjaga dan tidak mudah diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk oleh otoritas kampus sendiri. Sebelumnya, Suma UI melalui media sosialnya telah mengangkat isu mengenai diskriminasi dan persekusi yang dialami oleh komunitas LGBTQ+ di Indonesia. Mereka menyoroti kasus spesifik yang terjadi di salah satu kampus di Jakarta dan mengaitkannya dengan pelanggaran martabat manusia serta nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

Namun, publikasi tersebut justru memicu serangan berupa intimidasi, doxing, dan penguntitan terhadap para jurnalis mahasiswa, meskipun pelaku serangan tersebut tidak diketahui secara pasti. Tekanan ini kemudian diperparah dengan pertemuan antara pimpinan redaksi Suma UI dengan berbagai direktorat universitas, termasuk Manajemen Risiko dan Humas, yang menyarankan penurunan konten demi keamanan dan nama baik kampus. Pada akhirnya, Suma UI memutuskan untuk menurunkan publikasi tersebut sebagai langkah mitigasi risiko demi menjaga keselamatan awak redaksinya.

Namun, mereka menegaskan dengan keras bahwa keputusan ini bukanlah bentuk pengakuan atas legitimasi intimidasi yang mereka terima, ataupun pembenaran terhadap praktik persekusi. Kasus ini menjadi refleksi mendalam mengenai betapa rapuhnya perlindungan terhadap kebebasan pers mahasiswa di tengah tekanan kelompok konservatif dan keinginan institusi untuk menjaga citra publik di atas nilai-nilai kebebasan akademik





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Universitas Indonesia Kebebasan Pers Suma UI LGBTIQ+ Dewan Pers

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