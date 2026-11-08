Kontroversi Mohamed Salah dan Perjanjian Kerjasama Trabzonspor

Mohamed Salah mencetak gol untuk Trabzonspor namun memicu spekulasi terkait krisis timnas Mesir. Simak detail performa dan reaksi publik terhadap unggahannya yang kontroversial.

Mohamed Salah kembali menjadi sorotan utama setelah mencetak gol dalam kemenangan 2-0 Trabzonspor atas Alanyaspor. Pertandingan berlangsung pada Minggu malam dalam ajang pekan kesebelas Liga Turki. Penampilan bintang asal Mesir ini tidak hanya memantapkan posisi klub, tetapi juga memicu gelombang spekulasi di media sosial. Unggahan fotonya yang kontroversial langsung dikaitkan dengan dinamika internal tim nasional Mesir. Banyak fans yang melihat hubungan langsung antara momen tersebut dan perubahan kepemimpinan federasi sepak bola negara mereka.

Performa Gol Mohamed Salah di Liga Turki

Salah tampil sebagai pemain starter dalam laga penuh ketegangan tersebut. Ia berhasil mencetak gol kedua untuk Trabzonspor pada menit ke-34. Pencapaian ini menambah koleksi golnya menjadi 9 gol di Liga Turki. Angka ini memperkuat posisinya sebagai puncak daftar pencetak gol tertinggi di kompetisi. Secara total, Salah telah menyumbangkan 11 gol di berbagai ajang bersama klub barunya. Performa konsisten ini menjadi modal penting bagi Trabzonspor di paruh musim kompetisi. Ketenarannya tidak hanya datang dari angka statistik, tetapi juga dari kemampuannya memengaruhi narasi publik di luar lapangan hijau.

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Unggahan Kontroversial dan Reaksi Publik

Mohamed Salah mengunggah foto melalui akun pribadinya setelah pertandingan berakhir. Dalam foto tersebut, ia menunjukkan tanda kemenangan sambil menjulurkan lidah. Gestur ini memicu beragam penafsiran di kalangan pengikut media sosialnya. Sebagian besar netizen menghubungkan tindakan tersebut dengan perkembangan terkini di timnas Mesir. Kepergian Hossam Hassan dari kursi kepelatihan nasional menjadi topik panas yang menyertai unggahan itu. Federasi Sepak Bola Mesir mengumumkan penghentian tugas Hassan bersama staf pendampingnya pada Sabtu kemarin. Keputusan ini diikuti dengan penunjukan Ali Maher sebagai direktur teknik baru timnas.

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Akar Krisis Dengan Hossam Hassan

Krisis hubungan antara Mohamed Salah dan Hossam Hassan berawal dari pemusatan latihan September lalu. Saat itu, direktur teknik memutuskan mengganti kapten timnas selama laga melawan Angola. Pertandingan kualifikasi Piala Afrika 2027 berakhir imbang tanpa gol setelah 60 menit berjalan. Hassan mengklaim keputusan teknis tersebut didasarkan pada pertimbangan strategi pertandingan. Salah kemudian memilih untuk meninggalkan pemusatan latihan tersebut. Ia juga absen dari laga berikutnya melawan Sudan Selatan. Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai sifat hubungan kedua belah pihak. Staf teknik menegaskan bahwa absennya pemain terjadi atas kesepakatan karena kondisi lapangan rumput sintetis.

Tindakan Federasi dan Langkah Ke Depan

Sampai saat ini, Mohamed Salah belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kepergian Hossam Hassan. Diamnya sang bintang semakin menambah kontroversi terhadap waktu pengunggahan foto tersebut. Spekulasi mengenai masa depan hubungannya dengan staf teknis terus meningkat. Salah juga absen dari pertandingan persahabatan melawan Afrika Selatan baru-baru ini. Penggemar mempertanyakan sikapnya untuk bergabung dengan pemusatan latihan November mendatang. Pengurus federasi sepak bola akhirnya turun tangan untuk meredam situasi. Mereka berusaha mendekatkan sudut pandang antara pemain dan staf teknik. Upaya ini juga mencakup kunjungan Hany Abo Rida ke Turki beberapa hari lalu. Presiden Federasi Sepak Bola Mesir bertemu langsung dengan Mohamed Salah. Pertemuan tersebut bertujuan meredakan perselisihan sebelum pemusatan latihan dimulai. Keputusan penggantian kepemimpinan di federasi menandai babak baru bagi timnas Mesir.