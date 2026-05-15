Kontroversi Kylian Mbappe di Real Madrid: Pengakuan Sebagai Pilihan Keempat dan Tekanan dari Santiago Bernabeu

Kylian Mbappe memicu kegaduhan setelah mengklaim dirinya hanya menjadi pilihan keempat di lini serang Real Madrid, yang kemudian dibantah keras oleh manajer Alvaro Arbeloa di tengah aksi cemoohan pendukung klub.

Kylian Mbappe kini tengah berada di pusat badai kontroversi setelah membuat pernyataan mengejutkan mengenai posisinya dalam skuad Real Madrid . Bintang asal Prancis tersebut secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya terkait minimnya kesempatan bermain sebagai pemain inti dalam beberapa pertandingan terakhir.

Hal ini mencuat setelah kemenangan Real Madrid dengan skor 2-0 atas Real Oviedo, di mana Mbappe hanya memulai laga dari bangku cadangan. Setelah pertandingan berakhir, Mbappe berbicara kepada para wartawan di zona campuran dengan mengenakan pakaian biasa, bukan seragam resmi klub, yang mengindikasikan adanya jarak antara dirinya dan manajemen tim.

Penyerang dengan reputasi dunia ini mengklaim bahwa hierarki penyerang di Real Madrid telah berubah secara drastis, dan ia merasa kini berada di urutan keempat di belakang nama-nama seperti Vinicius Junior, Franco Mastantuono, serta pemain muda potensial Gonzalo Garcia. Pengakuan ini seketika menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola karena menunjukkan adanya ketidakpuasan internal pada salah satu pemain paling mahal di dunia.

Merespon pernyataan provokatif dari Mbappe, manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa, dengan cepat memberikan bantahan tegas dalam konferensi pers setelah pertandingan. Arbeloa menegaskan bahwa ia tidak pernah mengatakan kepada Mbappe bahwa ia adalah pilihan keempat. Pelatih tersebut menjelaskan bahwa manajemen pemain didasarkan pada performa dan kondisi fisik, bukan pada urutan pilihan yang kaku.

Arbeloa juga mengingatkan bahwa Mbappe baru saja absen dari skuad selama empat hari, sehingga sangat tidak masuk akal jika pemain tersebut langsung diturunkan sebagai starter tanpa proses adaptasi kembali. Menurut Arbeloa, keputusan taktis adalah otoritas penuh pelatih dan harus dihormati oleh seluruh anggota tim. Ia merasa ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman komunikasi antara dirinya dan Mbappe mengenai peran sang pemain di lapangan.

Meskipun Mbappe menegaskan bahwa kondisi fisiknya sudah seratus persen pulih dari cedera lutut, Arbeloa tetap pada pendiriannya bahwa pemilihan pemain harus mengutamakan kebutuhan tim secara keseluruhan daripada keinginan individu pemain bintang. Situasi semakin memanas ketika atmosfir di Stadion Santiago Bernabeu berubah menjadi tidak ramah bagi sang penyerang Prancis. Sebagian besar pendukung Real Madrid menunjukkan rasa tidak puas mereka dengan cara bersiul dan melayangkan cemoohan saat Mbappe melakukan pemanasan maupun ketika ia akhirnya masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-69.

Reaksi negatif dari para suporter ini diduga dipicu oleh penurunan performa Mbappe sepanjang paruh kedua musim ini serta kontroversi mengenai perjalanannya ke Italia saat seharusnya ia fokus pada proses pemulihan cedera. Menanggapi tekanan hebat dari tribun, Mbappe mencoba tetap tenang dan bersikap dewasa dengan menyatakan bahwa cemoohan tersebut adalah bagian dari dinamika sepak bola profesional. Ia menganggap hal itu sebagai bentuk ekspresi pendapat dari para penggemar yang tidak perlu diambil hati secara personal.

Baginya, tekanan di klub sebesar Real Madrid adalah hal yang wajar dan terjadi di setiap klub besar di seluruh dunia, terutama ketika tim tidak tampil maksimal atau ada ekspektasi tinggi yang belum terpenuhi. Ketegangan yang terjadi antara Mbappe dan Arbeloa mencerminkan dinamika yang kompleks di dalam ruang ganti Los Blancos.

Meskipun Mbappe tetap bersikeras bahwa ia merasa bahagia dan berkomitmen penuh untuk membawa kejayaan bagi Real Madrid, pernyataan publiknya mengenai posisi di tim menunjukkan adanya gesekan ego dan komunikasi yang kurang lancar. Sorotan tajam dari media dan tekanan dari para pendukung kini membuat posisi Mbappe menjadi sangat rentan. Setiap langkah dan kontribusinya di atas lapangan akan dipantau dengan sangat ketat dalam beberapa pekan mendatang.

Jika Mbappe tidak mampu segera membuktikan kualitasnya melalui performa yang konsisten dan kontribusi gol yang nyata, maka hubungan antara sang pemain, manajemen, dan penggemar bisa semakin merenggang. Real Madrid kini berada dalam situasi di mana mereka harus menyeimbangkan antara talenta besar individu dengan stabilitas taktik tim demi mencapai target juara di berbagai kompetisi





