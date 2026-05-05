Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) dan Manchester United memiliki versi berbeda terkait kesepakatan pengistirahatan Matheus Cunha untuk tiga laga terakhir Liga Inggris. Pemain ini menjadi sorotan karena performa dan peran pentingnya di tim nasional Brasil jelang Piala Dunia FIFA 2026.

Matheus Cunha menjadi sorotan dalam dunia sepak bola setelah kontroversi terkait kesepakatan antara Federasi Sepak Bola Brasil ( CBF ) dan Manchester United . Pemain berusia 26 tahun ini diduga akan tidak dimainkan dalam tiga laga terakhir Liga Inggris musim 2025/2026 untuk menjaga kondisinya sebelum Piala Dunia FIFA 2026.

Namun, pihak CBF dan perwakilan Cunha langsung membantah adanya kesepakatan resmi, sementara Manchester United juga menyatakan tidak mengetahui keputusan tersebut. Situasi ini membuat status Cunha untuk tiga pertandingan terakhir masih abu-abu. Meski demikian, tujuan utama semua pihak tetap sama, yakni memastikan Cunha dalam kondisi optimal saat membela Brasil di Piala Dunia. Cunha sendiri telah menunjukkan performa yang mengesankan bersama Manchester United musim ini.

Ia mencatatkan 9 gol dan 2 assist, serta berperan sebagai pemain yang fleksibel di lini depan. Ia sering turun ke lini tengah untuk membantu tim, menunjukkan kemampuannya yang beragam. Kontribusi Cunha tidak hanya terlihat dari angka statistik, tetapi juga dari peran strategisnya dalam setiap pertandingan. Di sisi lain, kabar tentang kesepakatan ini muncul di tengah spekulasi tentang kondisi fisik Cunha yang sempat cedera.

Namun, meski ada cedera, Cunha tetap menjadi salah satu opsi penting di lini serang tim nasional Brasil. Pemain yang pernah bermain untuk Atletico Madrid ini kini menjadi salah satu aset penting bagi Brasil dalam persiapan menghadapi Piala Dunia FIFA 2026. KOMPAS.com berkomitmen untuk memberikan berita yang akurat dan terpercaya. Dukung keberlanjutan jurnalisme berkualitas dengan bergabung sebagai anggota KOMPAS.com dan nikmati konten tanpa iklan.

Selain itu, KOMPAS.com juga menyediakan fitur Apresiasi Spesial untuk pembaca yang ingin memberikan dukungan finansial. Semua kontribusi akan digunakan untuk mendukung operasional redaksi dan pengembangan konten. Data pribadi kontributor akan dilindungi sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Matheus Cunha Manchester United CBF Piala Dunia FIFA 2026 Liga Inggris

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Matheus Cunha Samakan Magis Michael Carrick dengan Sir Alex FergusonPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Cunha anggap Carrick bawa kembali magis era Alex FergusonPenyerang Manchester United Matheus Cunha meyakini Michael Carrick layak dipertahankan sebagai pelatih kepala permanen karena berhasil membawa kembali magis ...

Read more »

Manchester United mencapai kesepakatan mengejutkan untuk memberi waktu istirahat kepada bintang Brasil Matheus Cunha hingga akhir musim ini di tengah kekhawatiran akan cedera menjelang Piala DuniaManchester United dan CBF sepakat untuk mengistirahatkan Matheus Cunha dalam tiga pertandingan terakhir Liga Premier agar bintang Brasil tersebut dalam kondisi prima menjelang Piala Dunia mendatang.

Read more »

Michael Carrick Kembalikan Daya Magis Sir Alex ke Man UnitedMatheus Cunha nilai Michael Carrick layak jadi pelatih tetap Man United. Carrick dianggap mengembalikan daya magis era Sir Alex ke MU.

Read more »

Pujian untuk Michael Carrick: Pemain MU Dukung Pelatih Interim Jadi PermanenPemain Manchester United, Cunha dan Kobbie Mainoo, memberikan pujian kepada pelatih interim Michael Carrick atas metode latihan dan arahannya. Mereka berharap Carrick dipertahankan sebagai pelatih utama, mengingat keberhasilannya membawa perubahan positif bagi tim. Cunha juga mengingatkan agar tim tidak cepat puas dan kembali bersaing untuk gelar.

Read more »

Matheus Cunha Puji Michael Carrick, Sentuhan Magis Sir Alex Ferguson Kembali Terasa di Manchester UnitedMatheus Cunha memuji peran Michael Carrick di Manchester United usai kemenangan atas Liverpool. Cunha menyebut ada sentuhan magis era Sir Alex Ferguson.

Read more »