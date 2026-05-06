Kontroversi Handball Joao Neves Warnai Laga Sengit Bayern Munchen Lawan PSG di Semifinal Liga Champions

Analisis mendalam mengenai insiden handball Joao Neves yang tidak dianggap penalti dalam pertandingan semifinal Liga Champions antara Bayern Munchen dan PSG.

Bayern Munchen sedang berjuang keras di markas mereka sendiri, Allianz Arena, menghadapi tantangan berat dari Paris Saint-Germain dalam laga leg kedua semifinal Liga Champions . Atmosfer stadion sangat mencekam dengan dukungan penuh dari para suporter tuan rumah yang berharap tim kesayangannya bisa membalikkan keadaan.

Namun, mimpi buruk dimulai sangat cepat bagi raksasa Bavaria ini. Baru tiga menit pertandingan berjalan, gawang mereka sudah jebol oleh aksi cepat Ousmane Dembele yang berhasil mengonversi peluang menjadi gol. Gol cepat ini seketika merusak rencana permainan Bayern dan memberikan tekanan mental yang sangat besar bagi para pemain di lapangan yang harus segera mencari cara untuk merespon ketertinggalan tersebut. Situasi semakin memanas ketika terjadi sebuah insiden kontroversial di dalam kotak terlarang PSG yang memicu perdebatan panjang.

Bayern Munchen memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan melalui titik putih setelah terjadi kontak antara bola dan tangan pemain PSG, Joao Neves. Kejadian bermula saat Vitinha mencoba menghalau bola keluar dari area pertahanan, namun nahas, tendangan tersebut justru mengenai tangan rekan setimnya, Joao Neves yang berada dalam posisi sangat dekat. Rekaman ulang melalui tayangan lambat menunjukkan dengan sangat jelas bahwa bola mengenai lengan Neves dan mengubah arah lintasannya secara signifikan sebelum keluar atau berpindah penguasaan.

Hal ini memicu protes keras dari para pemain Bayern Munchen yang merasa telah dirugikan secara nyata oleh keputusan wasit dan tim VAR yang tetap bersikeras untuk tidak memberikan penalti kepada tuan rumah. Keputusan yang mengundang perdebatan sengit ini ternyata memiliki dasar aturan yang sangat spesifik dalam Law of the Game yang disusun oleh IFAB.

Berdasarkan penjelasan yang dikutip dari BBC Sports, sebuah situasi tidak dikategorikan sebagai handball apabila bola yang mengenai tangan seorang pemain berasal dari rekan setimnya sendiri dalam situasi yang tidak disengaja. IFAB menegaskan bahwa kecuali bola tersebut langsung masuk ke gawang lawan atau pemain yang terkena bola segera mencetak gol setelah kejadian tersebut, maka tidak ada pelanggaran yang terjadi dan permainan harus tetap berjalan.

Aturan ini seringkali menjadi sumber perdebatan karena terlihat tidak adil bagi tim yang menyerang, namun wasit harus mengikuti regulasi yang berlaku secara global untuk menjaga konsistensi keputusan di setiap level pertandingan. Pertandingan terus berlangsung dengan intensitas tinggi sementara Bayern Munchen mencoba segala cara untuk membobol pertahanan rapat Les Parisien. Setiap serangan yang dibangun oleh tuan rumah disambut dengan pertahanan solid dari PSG yang hanya membutuhkan hasil imbang atau kemenangan tipis untuk memastikan tiket menuju final Liga Champions 2025/2026.

Strategi yang diterapkan oleh kedua pelatih terlihat sangat kontras, di mana Bayern bermain lebih agresif dengan garis pertahanan tinggi untuk menekan lawan, sementara PSG bermain lebih pragmatis dan mengandalkan serangan balik cepat yang mematikan untuk menjaga keunggulan mereka. Kekecewaan para pemain Bayern Munchen terlihat jelas di wajah mereka, terutama setelah kehilangan momentum krusial akibat keputusan non-penalti tersebut. Namun, sepak bola adalah permainan tentang detail kecil dan aturan yang kadang terasa kaku bagi para penggemar.

Hingga menit-menit akhir pertandingan, skor tetap bertahan 0-1 untuk keunggulan PSG. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, maka PSG akan melangkah ke partai puncak dengan kepala tegak, sementara Bayern harus menelan pil pahit tersingkir dari kompetisi paling bergengsi di Eropa. Drama di Allianz Arena ini menjadi bukti betapa tingginya tekanan dalam fase semifinal Liga Champions, di mana satu keputusan wasit bisa mengubah sejarah dan nasib sebuah klub besar di kancah internasional





Bolanet / 🏆 20. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga Champions Bayern Munchen PSG IFAB Kontroversi Wasit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Pemain kelas dunia': Legenda klub FC Bayern München memuji Aleksandar PavlovicAleksandar Pavlovic saat ini tidak hanya tampil mengesankan di Säbener Straße, tetapi juga semakin menonjol dalam skuad asuhan Julian Nagelsmann. Legenda Bayern, Bastian Schweinsteiger, memprediksi bahwa pemain berusia 21 tahun ini akan memiliki karier yang cemerlang bersama tim nasional.

Read more »

'Mereka pasti langsung merekrutnya': Uli Hoeneß menginginkan bintang top PSG bergabung dengan FC Bayern MünchenMenjelang pertandingan langsung di Liga Champions, Uli Hoeneß mengungkapkan pemain PSG mana yang ingin ia lihat bergabung dengan FC Bayern München.

Read more »

'Kisah-kisah yang tak ada hubungannya dengan sepak bola': Uli Hoeneß kembali menyerang mantan pelatih FC BayernUli Hoeneß kembali melontarkan sindiran terhadap mantan pelatih Bayern München, Thomas Tuchel.

Read more »

Bayern Munchen Dikabarkan Kepincut Adik Bintang PSG Kvicha KvaratskheliaBayern Munchen mulai mempersiapkan bibit-bibit pemainnya di masa depan. Tim asuhan Vincent Kompany dikabarkan sedang memantau pemain sayap asal Georgia, Tornike Kvaratskhelia.

Read more »

Prediksi Bayern Munchen vs PSG di Leg Kedua Liga ChampionsBayern Munchen menjamu Paris Saint-Germain pada leg kedua semifinal Liga Champions di Allianz Arena, Kamis, 7 Mei 2026, pukul 02.00 WIB.

Read more »

Kontroversi Handball Joao Neves Warnai Laga Semifinal Liga Champions Bayern Muenchen vs PSGWasit Joao Pinheiro memicu perdebatan panas setelah menolak memberikan penalti bagi Bayern Muenchen akibat dugaan handball Joao Neves dalam laga krusial semifinal Liga Champions melawan PSG.

Read more »