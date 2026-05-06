Kontroversi Handball Joao Neves Warnai Laga Semifinal Liga Champions Bayern Muenchen vs PSG

Wasit Joao Pinheiro memicu perdebatan panas setelah menolak memberikan penalti bagi Bayern Muenchen akibat dugaan handball Joao Neves dalam laga krusial semifinal Liga Champions melawan PSG.

Pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions antara dua raksasa Eropa, FC Bayern Muenchen dan Paris Saint-Germain ( PSG ), berubah menjadi panggung penuh drama dan ketegangan di Allianz Arena, Munich.

Atmosfer stadion yang biasanya menjadi benteng kokoh bagi Die Roten berubah menjadi riuh rendah dengan protes keras saat wasit asal Portugal, Joao Pinheiro, mengambil keputusan kontroversial yang dianggap sangat merugikan tim tuan rumah. Pertemuan dua tim besar ini tidak hanya menyajikan kualitas permainan tingkat tinggi, tetapi juga menguji integritas serta interpretasi aturan permainan sepak bola modern yang seringkali menjadi perdebatan panjang di kalangan pengamat olahraga maupun para pendukung setia di seluruh dunia.

Ketegangan mencapai puncaknya pada menit ke-31 ketika sebuah insiden terjadi di dalam kotak penalti PSG. Berawal dari upaya pertahanan gelandang PSG, Vitinha, yang mencoba menyapu bola keluar dari area terlarang untuk menghalau serangan berbahaya Bayern Muenchen. Namun, sapuan keras tersebut justru mengenai lengan Joao Neves yang berada dalam jarak yang sangat dekat. Secara visual, posisi tangan pemain asal Portugal tersebut terlihat cukup tinggi dan tampak jelas mengenai bola, yang secara otomatis membuat para pemain Bayern Muenchen berteriak meminta penalti.

Para penggawa Bayern segera mengepung wasit Joao Pinheiro, menuntut keadilan atas apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran nyata yang seharusnya memberikan peluang emas bagi tim mereka untuk unggul lebih awal di hadapan pendukungnya sendiri. Namun, keputusan wasit tetap teguh untuk tidak memberikan tendangan penalti meskipun mendapat tekanan hebat dari para pemain. Keputusan ini didasarkan pada interpretasi aturan International Football Association Board (IFAB) yang berlaku saat ini.

Wasit menilai bahwa bola mengenai tangan Joao Neves dalam situasi reaksi cepat setelah sapuan dari rekan setimnya sendiri, Vitinha, sehingga tidak ada unsur kesengajaan untuk memperbesar area tubuh guna menghalangi pergerakan bola. Menurut aturan IFAB, handball dalam jarak dekat seringkali dianggap tidak sah untuk dihukum kecuali jika bola tersebut langsung masuk ke gawang atau menghasilkan gol segera setelah insiden terjadi.

Hal inilah yang menjadi dasar mengapa Joao Pinheiro tidak menganggap kejadian tersebut sebagai pelanggaran serius yang layak mendapatkan hukuman titik putih. Kekecewaan publik Allianz Arena semakin memuncak ketika bantuan Video Assistant Referee (VAR) tidak memberikan rekomendasi bagi wasit untuk meninjau ulang kejadian tersebut melalui monitor di pinggir lapangan. Tim ofisial pertandingan menilai bahwa keputusan awal yang diambil oleh Pinheiro sudah sesuai dengan protokol dan interpretasi aturan yang ada.

Sorakan kemarahan dan siulan keras menggema di seluruh penjuru stadion ketika tayangan ulang diperlihatkan di layar raksasa, menunjukkan bahwa bola memang menyentuh lengan Neves. Kontroversi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa dalam beberapa pertandingan Liga Champions musim ini, insiden serupa seringkali berbuah penalti, sehingga menciptakan standar yang dianggap tidak konsisten oleh kubu Bayern Muenchen. Drama di lapangan hijau ini pada akhirnya berdampak besar pada jalannya pertandingan secara keseluruhan.

Meskipun Harry Kane berhasil mencetak gol telat yang membawa skor imbang 1-1 pada leg kedua, namun secara agregat Paris Saint-Germain berhasil unggul dengan skor 6-5. Hasil ini memastikan langkah Les Parisiens menuju partai final Liga Champions untuk menghadapi Arsenal. Kekalahan ini menjadi pil pahit bagi Bayern Muenchen yang merasa bahwa keputusan wasit pada menit ke-31 telah merampas peluang mereka untuk membalikkan keadaan dan melaju ke final.

Laga ini menjadi pengingat betapa tipisnya batas antara keputusan benar dan salah dalam sepak bola, serta bagaimana satu interpretasi aturan dapat mengubah sejarah sebuah turnamen paling bergengsi di tingkat klub Eropa





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga Champions Bayern Muenchen PSG Joao Neves Kontroversi Wasit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AS Roma Hajar Fiorentina 4-0, Persaingan Tiket Liga Champions MemanasPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Klasemen Liga Inggris: City imbang, Chelsea gagal ke Liga ChampionsPekan ke-35 Liga Inggris telah menuntaskan seluruh pertandingan pada Selasa dini hari WIB ketika Manchester City gagal meraih poin penuh setelah diimbani ...

Read more »

Klasemen Liga Inggris: Manchester City Tertahan, Chelsea Gagal ke Liga ChampionsPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Klasemen Liga Inggris: City Imbang, Arsenal di Puncak, Chelsea Gagal ke Liga ChampionsHasil pekan ke-35 Liga Inggris, Manchester City gagal meraih poin penuh usai imbang lawan Everton 3-3 dan Chelsea gagal ke Liga Champions akibat telan kekalahan keenam berturut-turut

Read more »

La Liga vs Bundesliga: Rebutan Jatah Ekstra Liga Champions Musim Depan Makin Memanas!La Liga berpeluang amankan jatah kelima Liga Champions musim depan. Nasib Spanyol kini bergantung pada hasil Rayo Vallecano, PSG, dan Braga.

Read more »

Penjelasan: Mengapa PSG lolos dari tuntutan penalti akibat handball dalam laga semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich berkat aturan yang jarang diketahuiBayern Munich dan Harry Kane merasa sangat kesal setelah VAR menolak memberikan penalti atas pelanggaran tangan yang dilakukan Joao Neves dalam laga Liga Champions melawan PSG.

Read more »