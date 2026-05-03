Kontroversi Cabutan Sertifikat Mualaf Dr. Richard Lee dan Berita Lainnya

Keputusan Hanny Kristianto mencabut sertifikat mualaf Dr. Richard Lee menimbulkan polemik, sementara pemerintah Jawa Barat menetapkan Hari Tatar Sunda dan Timnas Indonesia berpotensi pakai pemain asing.

Keputusan pendakwah Hanny Kristianto untuk mencabut sertifikat mualaf milik Dr. Richard Lee menimbulkan kontroversi yang mendalam dalam masyarakat. Tanggapan langsung dari pihak Dr. Richard Lee , yang saat ini ditahan oleh Polda Metro Jaya, disampaikan melalui platform media sosial Instagram.

Dokter yang baru memeluk Islam ini diwakili oleh admin akun sosialnya untuk merespons polemik tersebut. Kedua pendakwah, Hanny Kristianto dan Ustaz Derry Sulaiman, telah menandatangani surat pernyataan yang mengesahkan keislaman Dr. Richard Lee secara resmi. Momen ini menjadi peristiwa yang mengharukan, terutama ketika Dr. Richard Lee ikut melaksanakan shalat tak lama setelah konversi agamanya. Namun, meskipun telah menjadi mualaf, keislaman Dr. Richard Lee mulai dipertanyakan oleh publik, terutama setelah kasus hukum yang melibatkan dirinya semakin rumit.

Alasan di balik keputusan Hanny Kristianto untuk mencabut sertifikat mualaf Dr. Richard Lee didasarkan pada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah konsistensi dalam beribadah, di mana Hanny merasa bahwa Dr. Richard Lee belum menunjukkan komitmen yang kuat terhadap praktik-praktik Islam. Selain itu, Hanny juga menyoroti fakta bahwa status agama Dr. Richard Lee di KTP-nya masih tercatat sebagai Katolik, bukan Islam. Hal ini menjadi salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusannya.

Hanny Kristianto juga menyatakan kekhawatirannya bahwa sertifikat mualaf tersebut akan digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan yang melibatkan Dr. Richard Lee dan Doktif. Ia tidak ingin sertifikat tersebut menjadi alat untuk saling menyerang di antara sesama Muslim. Hanny menegaskan, 'Saya tidak mau sertifikat yang dikeluarkan itu tidak digunakan. Faktanya, sampai hari ini di KTP-nya masih beragama Katolik,' seperti yang dikutip dari YouTube Reyben Entertainment.

Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 'Milangkala Tatar Sunda' sebagai agenda rutin tahunan yang akan digelar secara berkelanjutan bagi masyarakat. Hari Tatar Sunda yang diperingatkan setiap 18 Mei memiliki latar belakang sejarah yang mendalam, yang dijelaskan oleh para sejarawan. Di sisi lain, perjuangan Megawati Hangestri dalam Proliga 2026 juga menjadi sorotan, di mana ia tidak hanya menghadapi lawan di lapangan tetapi juga keraguan dari publik.

Pertamina mengapresiasi capaian Sean Gelael yang berhasil meraih podium ketiga pada race pertama GT World Challenge Asia (GTWCA) Mandalika 2026. Selain itu, ada juga berita tentang pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, yang memberikan pernyataannya setelah menyaksikan aksi Megawati Hangestri secara langsung. Di bidang sepak bola, Timnas Indonesia berpotensi menggunakan skuad yang didominasi pemain asing, baik diaspora maupun legiun asing Super League yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Topik-topik ini menjadi sorotan utama dalam berita terkini





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sertifikat Mualaf Dr. Richard Lee Hanny Kristianto Timnas Indonesia Hari Tatar Sunda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran Diizinkan Trump Main di Piala Dunia 2026, Minta Jaminan FIFAPresiden AS, Donald Trump, menerima Iran di Piala Dunia 2026. Namun, Iran tak mau lagi menghadapi kontroversi seperti di Kongres FIFA.

Read more »

Ana/Tiwi belum bisa sumbang poin untuk tim Uber IndonesiaPebulu tangkis ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Baek Ha Na/Lee So Hee lewat drama rubber ...

Read more »

Amien Rais Tegaskan Kebebasan Berpendapat di Tengah Kontroversi Video ViralKetua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais merespons kontroversi video viralnya yang menyebut hubungan istimewa antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ia menegaskan bahwa pernyataannya merupakan bentuk kebebasan berpendapat dalam demokrasi, meskipun diikuti protes dari Menkomdigi. Amien juga mengaku memiliki alasan berdasarkan informasi dari berbagai sumber media sosial.

Read more »

Kontroversi Syifa Hadju Menggunakan Nama Pasangan di InstagramSyifa Hadju menjadi sorotan publik setelah menambahkan nama suaminya di akun Instagram. Tudingan meniru Alyssa Daguise dan gelombang kritik menyusul. Syifa merasa heran dan menegaskan penggunaan nama belakang pasangan adalah hal lazim.

Read more »

Reaksi Tegas Lee Chong Wei Usai Malaysia Babak Belur di Piala ThomasLegenda bulu tangkis Malaysia, Lee Chong Wei, mengambil sikap tegas usai negaranya mengalami kegagalan di Piala Thomas 2026.

Read more »

Ganda Putri No.1 Dunia Tundukkan Pasangan Kombinasi, China Samakan kedudukan dengan KoreaKedua pasang pemain bermain bertahan dengan permainan reli. Jeong/Lee bermain lebih sabar dan mendapat poin lewat kesalahan lawan sehingga unggul.

Read more »