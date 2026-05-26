Kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Telkomsel memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan aktivitas ekonomi regional. Setiap penambahan satu BTS berkorelasi dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 76,19 miliar. Selain itu, peningkatan penggunaan data sebesar 1 petabyte berkorelasi terhadap peningkatan PDRB sebesar Rp 9,44 miliar.

PT LAPI ITB merilis kajian pada Selasa (26/5/2026) mengenai kontribusi infrastruktur digital Telkomsel terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Pembangunan infrastruktur digital terbukti meningkatkan PDRB , memperluas akses wilayah 3T, serta menciptakan 685 ribu lapangan kerja di Indonesia.

Kajian ini menggunakan pendekatan kombinasi analisis data ekonomi, model regresi, dan survei lapangan terhadap pelaku usaha untuk melihat keterkaitan antara perkembangan infrastruktur digital dan aktivitas sosial-ekonomi di berbagai wilayah





