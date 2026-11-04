Kontribusi Industri Mamin Terhadap PDB Nasional Capai 41,86 Persen

Industri makanan dan minuman menyumbang 41,86 persen terhadap PDB manufaktur nonmigas dengan surplus perdagangan mencapai hampir 25 miliar dolar AS pada 2026.

Industri makanan dan minuman menjadi tulang punggung krusial bagi sektor manufaktur di Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto nasional. Data resmi menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang 41,86 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas pada semester pertama tahun 2026. Angka ini membuktikan bahwa stabilitas ekonomi manufaktur sangat bergantung pada kinerja kuat dari subsektor pangan dan minuman.

Pertumbuhan Ekonomi dan Arus Investasi

Menteri Perindustrian Sarmuji mengonfirmasi bahwa industri makanan dan minuman mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,77 persen pada semester I-2026. Pertumbuhan ini melampaui periode yang sama tahun sebelumnya dengan selisih mencapai 0,68 poin persentase. Capaian ini menandai akselerasi positif yang konsisten dalam ekosistem industri dalam negeri.

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Arus dana investasi yang masuk ke dalam sektor ini juga sangat masif, mencapai total Rp47,74 triliun sepanjang enam bulan pertama tahun 2026. Mayoritas dana tersebut, yaitu sekitar 59 persen, bersumber dari investasi dalam negeri, menunjukkan kepercayaan kuat dari pelaku usaha lokal terhadap prospek sektor mamin.

Surplus Perdagangan dan Neraca Ekspor

Dari sisi perdagangan internasional, industri makanan dan minuman Indonesia mencatatkan ekspor sebesar US$34,65 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Angka ini mencerminkan daya saing produk pangan Indonesia di pasar global yang semakin kompetitif.

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Sementara itu, nilai impor untuk sektor ini tercatat sebesar US$9,7 miliar dalam periode yang sama. Perbedaan antara nilai ekspor dan impor tersebut menghasilkan surplus neraca perdagangan yang mencapai hampir US$25 miliar. Surplus besar ini memberikan dampak nyata dalam memperkuat ketahanan mata uang dan cadangan devisa nasional.

Penyerapan Tenaga Kerja dan Strategi Hulu Hilir

Selain peran makroekonomi, sektor ini juga menjadi penyangga sosial dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 6,9 juta orang. Angka penyerapan tenaga kerja ini menempatkan industri makanan dan minuman sebagai salah satu lapangan kerja terbesar di negara ini.

Pemerintah tengah mendorong penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan ketersediaan bahan baku pertanian, perkebunan, dan perikanan yang melimpah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi dan mendorong inovasi nilai tambah produk olahan.

Sarmuji menekankan pentingnya pengembangan produk antara atau bahan olahan yang dapat menjadi input bagi industri lain. Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha pangan untuk tidak hanya menjual produk akhir, tetapi juga berperan lebih luas dalam rantai nilai industri nasional.