KontraS Mendesak Presiden Prabowo Bentuk TGPF dan Selidiki Kasus Air Keras di Pengadilan Umum

Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, menyurati Presiden Prabowo Subianto meminta kasus penyiraman air keras terhadapnya diselesaikan melalui peradilan umum dan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen. KontraS menilai kasus ini lebih tepat masuk ranah pidana umum dan investigasi TAUD menemukan 16 pelaku. Dukungan datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil.

Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, secara resmi melayangkan surat tertulis kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto , mendesak adanya penyelesaian tuntas atas kasus penyiraman air keras yang menimpanya.

Surat tersebut, yang diserahkan melalui Kementerian Sekretariat Negara oleh Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya dan anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Fatia Maulidyanti pada Jumat (17/4/2026), menegaskan dua tuntutan utama: penyelesaian kasus melalui mekanisme peradilan umum dan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen. Dimas Bagus Arya menyatakan bahwa pilihan peradilan umum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjadi landasan kuat bagi Andrie Yunus dalam menentukan forum penyelesaian kasus ini. Ia menggarisbawahi bahwa karakteristik penyiraman air keras terhadap Andrie lebih condong sebagai tindak pidana umum ketimbang pidana militer. Pidana militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, umumnya berkaitan dengan pelanggaran jabatan, desersi, atau tindakan prajurit dalam konteks konflik bersenjata atau perang. Sebaliknya, tindak pidana umum mencakup perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer di luar lingkup fungsi pertahanan mereka. 'Hal yang menjadi perhatian adalah belum adanya perubahan atau revisi terhadap Kitab Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 97, yang saat ini masih dalam proses pengkajian,' ujar Dimas. Ia kembali menegaskan, 'Hari ini kami menegaskan kembali bahwa kasus penyiraman air keras kepada Andrie itu lebih tepat apabila prosesnya diselesaikan di forum pengadilan umum.' Permintaan pembentukan TGPF diajukan dengan pertimbangan adanya berbagai kendala, baik dari sisi politik maupun legal formal, yang menghambat penanganan kasus ini. Dimas menyoroti adanya perbedaan pandangan mengenai motif di balik serangan tersebut. Pihak Oditurat Militer mengklasifikasikan motif penyerangan terhadap Andrie Yunus sebagai persoalan pribadi. Namun, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), berdasarkan investigasi mendalam dan rekonstruksi dari rekaman CCTV, mengidentifikasi adanya 16 pelaku, bukan hanya empat orang seperti yang dilaporkan sebelumnya. Temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya unsur perencanaan dan pemantauan sebelum kejadian, yang menurut TAUD belum terungkap sepenuhnya. 'Kami juga selalu menekankan bahwa konteks penyiraman air keras kepada Andrie Yunus dilakukan terlebih dahulu dengan perencanaan dan pemantauan yang selama ini belum diungkap oleh pihak TNI,' jelas Dimas. Surat desakan ini mendapat dukungan kuat dari berbagai organisasi masyarakat sipil terkemuka, termasuk Indonesian Corruption Watch, SAFEnet, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Greenpeace, dan Amnesty International Indonesia, menunjukkan adanya kepedulian kolektif terhadap penegakan keadilan. Surat pribadi Andrie Yunus kepada Presiden Prabowo Subianto, yang ditulis pada Minggu, 12 April 2026, menandai tepat 30 hari sejak percobaan pembunuhan berencana melalui teror penyiraman air keras. Dalam suratnya, Andrie mengungkapkan kekecewaannya atas minimnya kemajuan dan kemauan serius dalam penuntasan kasus yang menimpanya. Ia merinci berbagai upaya yang telah dilakukan oleh kolega-koleganya di KontraS dan TAUD selaku kuasa hukumnya, meliputi investigasi mandiri, partisipasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI, hingga pengajuan laporan tipe B ke Bareskrim Polri. Hasil investigasi TAUD yang mengidentifikasi setidaknya 16 pelaku lapangan semakin memperkuat penolakannya terhadap penyelesaian kasus melalui peradilan militer. Andrie merujuk pada rekam jejak penyelesaian kasus-kasus serupa yang melibatkan masyarakat sipil, seperti penghilangan paksa, pembunuhan, penyiksaan, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh aparat TNI. Ia berpendapat bahwa penyelesaian melalui peradilan militer dalam kasus-kasus tersebut seringkali gagal mencapai titik keadilan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban institusi secara menyeluruh hingga ke jenjang komando tertinggi. Hal ini, menurutnya, hanya akan melanggengkan impunitas. Andrie juga menggarisbawahi pentingnya penyelesaian kasus ini dengan mengutamakan kepentingan dan prinsipnya sebagai korban, sebagaimana ditekankan oleh berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR RI dalam RDPU. Oleh karena itu, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen menjadi krusial untuk membawa kasus ini ke peradilan umum. Tujuannya adalah untuk mengungkap secara transparan dan akuntabel seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual di baliknya. Ia mengakui bahwa proses pengadilan militer mungkin akan tetap berjalan, namun ia merasa proses tersebut tidak memiliki legitimasi karena sejak awal tidak ada transparansi informasi publik mengenai hasil penyelidikan dan penyidikan di Puspom TNI. Menanggapi hal tersebut, Andrie berharap agar negara tidak mengambil langkah yang justru berpotensi mengaburkan proses hukum. Sebagai korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh prajurit militer, ia secara tegas meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk TGPF dan mengambil keputusan bahwa kasus ini seharusnya diselesaikan melalui peradilan umum demi tercapainya keadilan yang sejati dan penegakan hukum yang akuntabel bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, bukan sekadar insiden kriminal biasa, melainkan sebuah rangkaian peristiwa yang mencerminkan isu-isu kompleks terkait penegakan hukum, akuntabilitas institusi pertahanan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Desakan untuk menyelesaikan kasus ini melalui peradilan umum didasarkan pada argumentasi hukum dan prinsipil yang kuat. KontraS dan TAUD berpandangan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam kategori pidana umum karena tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi militer, melainkan lebih menyerupai tindakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja di luar konteks kedinasan. Peradilan umum diharapkan dapat memberikan proses yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel bagi publik, serta memungkinkan keterlibatan korban secara lebih efektif dalam mencari keadilan. Argumentasi ini juga diperkuat oleh pengamatan terhadap praktik-praktik sebelumnya di mana penyelesaian kasus serupa melalui peradilan militer seringkali belum memberikan kepuasan dari sisi keadilan dan akuntabilitas institusional. Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen menjadi salah satu kunci utama dalam upaya ini. TGPF yang beranggotakan unsur independen diharapkan mampu menggali fakta secara mendalam tanpa terintervensi oleh kepentingan internal institusi manapun, baik militer maupun sipil. Keberadaan 16 pelaku yang diidentifikasi oleh TAUD, serta dugaan kuat adanya unsur perencanaan dan pemantauan, menunjukkan bahwa kasus ini bukanlah tindakan spontan, melainkan perbuatan yang terorganisir. Pengungkapan seluruh mata rantai pelaku, hingga aktor intelektual di baliknya, sangat krusial untuk mencegah terulangnya kembali kejadian serupa dan untuk memberikan efek jera yang signifikan. Dukungan luas dari berbagai organisasi masyarakat sipil mengindikasikan bahwa isu ini tidak hanya menjadi perhatian KontraS, tetapi juga menjadi refleksi dari kekhawatiran masyarakat terhadap perlindungan hak-hak sipil dan maraknya impunitas. Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif, diharapkan dapat merespons desakan ini dengan bijak dan tegas. Keputusan Presiden akan menjadi penentu arah penuntasan kasus ini dan akan mengirimkan pesan penting mengenai komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi warganya, serta membersihkan institusi dari praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan. Harapan agar negara tidak mengambil langkah yang mengaburkan proses hukum menunjukkan kehati-hatian korban dan advokatnya agar setiap proses hukum yang dijalankan benar-benar mengarah pada kebenaran substansial dan keadilan bagi seluruh pihak, bukan sekadar formalitas belaka. Kasus ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas dan akuntabilitas sistem peradilan di Indonesia.





