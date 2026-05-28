Kontras Kritik Perpanjangan Usia Pensiun Polri, Diduga Politik demi Pemilu 2029

Lembaga Kontras menyoroti wacana revisi UU Polri yang memungkinkan perpanjangan usia pensiun perwira tinggi bintang empat hingga 63 tahun. Dimas Bagus Arya curiga langkah tersebut untuk mempertahankan Kapolri Listyo Sigit hingga pemilu 2029, mengingat partisipasi polisi dalam pemilu sebelumnya. Menteri Hukum menolak tuduhan politik dan beralasan revisi untuk keadilan dengan menyamakan regulasi dengan PNS, TNI, dan Kejaksaan. DPR telah menyetujui RUU sebagai inisiatif sendiri dengan sejumlah perubahan struktural.

Wacana perpanjangan usia pensiun perwira tinggi bintang empat hingga 60 tahun dan bisa diperpanjang hingga 63 tahun sesuai kebutuhan presiden dalam revisi UU Polri menuai kritik dari Kontras .

Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya, mencurigai rencana tersebut beraroma politik untuk mempertahankan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang kini berusia 57 tahun, hingga pemilu 2029. Ia mengingatkan keterlibatan polisi dalam pemilu 2019 dan 2024. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menampik bahwa revisi undang-undang tersebutBertujuan untuk memperpanjang masa jabatan Kapolri. Ia berargumen bahwa perubahan usia pensiun adalah untuk keadilan mengingat regulasi serupa sudah berlaku bagi PNS, TNI, dan Kejaksaan.

Revisi UU Polri ini telah disetujui oleh seluruh fraksi DPR dalam Rapat Paripurna sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Beberapa poin perubahan termasuk penegasan reformasi Polri, penguatan pengawasan, pengaturan ketat anggota Polri di luar institusi, dan penyesuaian batas usia pensiun. Ayat baru menetapkan usia pensiun perwira tinggi bintang empat 60 tahun dengan opsi perpanjangan hingga 63 tahun atas Disposisi presiden. Proses pembahasan undang-undang ini menjadi sorotan publik karena dinilai perlu transparansi dan penjaraan Prinsip keadilan serta profesionalisme kepolisian.

DPR telah menyetujui RUU sebagai inisiatif sendiri dengan sejumlah perubahan struktural.





