Kontrak Influencer PT Rans Animasi Indonesia Rp14,7 Miliar dari Dua Kementerian

ICW bongkar kontrak jasa influencer senilai Rp14,7 miliar dari Kemendikbudristek dan KKP ke PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad, memicu sorotan konflik kepentingan dan pemborosan anggaran negara.

Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengungkap temuan kontraversial mengenai pengadaan jasa influencer yang bernilai total Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Dana ini dialokasikan oleh dua kementerian pemerintah kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi erat dengan Raffi Ahmad. Temuan ini muncul setelah publik mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran negara di tengah seruan untuk efisiensi fiskal dan kondisi keuangan daerah yang masih sulit.

Rincian Anggaran Dari Dua Kementerian

ICW merujuk pada data realisasi pengadaan dari portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk periode 2023 hingga 2026. Dalam laporan tersebut, tercatat adanya delapan paket pengadaan jasa yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Lima paket pertama bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada tahun 2024. Nilai paket dari Kemendikbudristek ini mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

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Selanjutnya, tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk periode 2025 hingga 2026. Total nilai kontrak yang diberikan oleh KKP kepada perusahaan milik Raffi Ahmad ini mencapai sekitar Rp10,79 miliar. Total keseluruhan nilai kontrak dari kedua kementerian tersebut membentuk angka Rp14,7 miliar yang kini menjadi sorotan tajam dari pengawas korupsi.

Komponen Paket Jasa Influencer

Berbagai jenis layanan digital menjadi komponen utama dalam paket pengadaan ini. Salah satu item yang paling mencolok adalah jasa Instagram Story dengan nilai Rp575,65 juta. Banyak pihak mempertanyakan kewajaran harga dan manfaat yang dihasilkan dari item tersebut, terutama jika dibandingkan dengan biaya layanan digital lain dalam paket yang sama.

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Untuk Kemendikbudristek pada tahun 2024, rincian anggaran mencakup penayangan video YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452,7 juta. Terdapat juga alokasi untuk Instagram Reels senilai Rp205,9 juta dan TikTok sebesar Rp144,4 juta. Item dengan nilai tertinggi dalam paket Kemendikbudristek adalah event attendance yang mencapai Rp2,52 miliar. Sementara itu, paket dari KKP mencakup layanan serupa dengan nilai total yang lebih besar mengingat durasi kontrak hingga dua tahun ke depan.

Status Hukum Dan Struktur Kepemilikan

PT Rans Animasi Indonesia merupakan anak usaha dari PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk. Perusahaan media dan hiburan ini didirikan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, dengan awal mula dari kanal YouTube keluarga pada tahun 2015 hingga 2016. Awalnya beroperasi dengan nama PT RNR Film Internasional, perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PT Rans Entertainmen Indonesia. Perusahaan induk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2026.

RANS Animasi didirikan sekitar tahun 2020 sebagai bagian dari strategi ekspansi ke produksi film animasi dan perekaman video. Per tanggal 30 September 2026, RANS Entertainmen memiliki 99,91 persen saham di PT Rans Animasi Indonesia. Kantor pusat perusahaan beralamat di RANS Office Building, Komplek Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan. Struktur kepemilikan ini memastikan bahwa hampir seluruh manfaat ekonomi dari kontrak pemerintah bermuara pada keluarga Raffi dan Nagita.

Posisi Raffi Ahmad Dan Potensi Konflik

Raffi Farid Ahmad tercatat sebagai pemegang saham pengendali RANS dengan porsi sekitar 62,93 persen setelah proses Initial Public Offering (IPO). Sebelum IPO, kepemilikannya mencapai 78,68 persen. Nagita Slavina menjabat sebagai Direktur Utama RANS, sementara Komisaris Utama dipegang oleh Darwin Cyril Noerhadi. Meskipun tidak lagi tercatat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dalam laporan terbaru, Raffi Ahmad tetap merupakan ultimate beneficial owner dari grup tersebut.

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Keberadaan Raffi Ahmad menimbulkan potensi konflik kepentingan yang signifikan karena beliau kini juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sebagai pejabat publik yang mendapatkan gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlibatnya pihak yang terafiliasi dalam pengadaan jasa influencer dari kementerian menjadi isu sensitif. Hal ini memicu perdebatan soal integritas pengelolaan anggaran negara.

Tuntutan Transparansi Dan Audit Mendalam

ICW mendesak agar pemerintah segera memberikan transparansi dokumen pengadaan secara menyeluruh. Tuntutan lain yang dikemukakan adalah dilakukannya audit mendalam untuk memeriksa kewajaran harga dan manfaat riil dari setiap paket jasa influencer. Evaluasi ulang terhadap praktik belanja jasa influencer di kementerian-kementerian terkait juga diperlukan untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

Kasus ini bukan hanya soal nilai uang yang keluar dari kas negara, tetapi juga menyangkut prinsip efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Publik berharap proses investigasi dapat berjalan transparan untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah layanan yang diberikan sesuai dengan nilai kontrak yang sangat besar. Penegakan aturan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa dana pajak rakyat digunakan secara optimal dan tidak disalahgunakan.