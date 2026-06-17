Kontradiksi antara Data Ekonomi yang Positif dengan Persepsi Masyarakat yang Murani Mengenai Kondisi Ekonomi Indonesia

Wartawan Kompas.com mengangkat tema kontradiksi antara data ekonomi resmi yang menampilkan pertumbuhankuat dengan persepsi masyarakat yang nuansa keluarannya terasa suram. Artikel ini juga menyertakan narasi warga bahas pengalaman sehari-hari tentang dominasi obrolan keluhan terhadap pemerintah dalam berbagai interaksi sosial mereka, di tengah visi kegiatan bakti sosial TNI di Tasikmalaya untuk membantu kaum duafa dan yatim piatu. Anggota pemerintah seperti Menteri Keuangan menyampaikan penegasan bahwa ekonomi Indonesia kuat didukung oleh pertumbuhan layak, inflasi terkendali, surplus neraca perdagangan, dan cadangan devisa yang memadai, serta akselerasi konsumsi dan sektor manufaktur. Namun, persepsi masyarakat di lapangan menunjukkan tekanan pada kondisi ekonomi rumah tangga dengan kekhawatiran harga pangan naik dan kesulitan cari kerja. Artikel ini bertujuan memetakan kesenjangan antara narasi resmi dan kenyataan yang dirasakan warga.

Wartawan Kompas.com. Meminati isu-isu politik dan keberagaman. Penikmat bintang-bintang di langit malam. Sejumlah warga antre pembagian paket sembako pada bakti sosial bagi kaum duafa dan yatim piatu di Alun-alun Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Pangdam III/Siliwangi berkolaborasi dengan Kemendes PDTT, Sahabat Ryano, Gandara Group, dan Batalyon TP 939/Macan Putih membagikan sebanyak 3.700 paket sembako untuk masyarakat Kota dan Kabupaten Tasikmalaya sebagai wujud TNI hadir di tengah masyarakat dan dekat dengan rakyat. Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3.

Cara daftar baca di malam, sepulang dari kantor, belum sempat ganti pakaian, saya disambut dengan ocehan istri saya yang bercerita penuh semangat tentang pengalamannya hari itu.

"Hari ini ajaib banget, deh. Aku kan tadi ke salon. Berangkat naik Gocar, bapaknya tiba-tiba nyerocos soal pemerintah. Di salon, Mas Salon-nya, kok ya, ngajakin ngobrolnya soal pemerintah.

Pulangnya aku naik Gocar lagi, eh Bapaknya, kok, ngomongin pemerintah lagi. Semua obrolan itu isinya keluhan ke pemerintah. Mereka merasa kondisi ekonomi kita suram," begitu cerita istri saya. Peristiwa pergi ke salon itu terjadi beberapa bulan lalu, jauh sebelum aksi unjuk rasa mahasiswa belakangan ini.

Saya juga punya pengalaman yang sama dengan istri. Beberapa kali saya bertemu dengan sejumlah kawan yang bekerja di beragam industri. Kok, ya yang spontan mereka obrolkan adalah soal yang sama dengan tone yang juga muram. Apa sih yang dikhawatirkan tentang perekonomian Indonesia?

Bukankah angka-angka fundamental ekonomi yang dilaporkan pemerintah seharusnya membuat masyarakat optimistis? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (10/6/2026) pekan lalu, menegaskan, meski perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Menurut Purbaya, pada kuartal pertama 2026, laju pertumbuhan ekonomi berhasil mencatatkan angka yang menggembirakan di level 5,61 persen, sementara inflasi pada bulan Mei mampu dijinakkan di posisi 3,08 persen secara tahunan.

Bantalan ekonomi kita pun masih tangguh, ditopang oleh surplus neraca perdagangan serta cadangan devisa yang memadai untuk menutupi kebutuhan 5,6 bulan impor. Demikian pula dengan sektor manufaktur yang memperlihatkan geliat perbaikan sepanjang Mei 2026. Menurutnya, ini bukan sekadar deretan angka, melainkan indikasi nyata dari menguatinya roda produksi sekaligus sinyal terang bagi keberlanjutan napas pertumbuhan ekonomi kita di masa mendatang. Memasuki kuartal kedua tahun ini, lanjut Purbaya, dinamika ekonomi domestik memperlihatkan tren yang makin menjanjikan.

Gairah konsumsi masyarakat tetap menyala dan terjaga dengan baik. Hal itu terekam jelas dari naiknya aktivitas belanja masyarakat merujuk pada Indeks Belanja Mandiri serta Indeks Keyakinan Konsumen yang dilansir oleh Bank Indonesia. Aktivitas ekonomi tumbuh positif. Ini tercermin dari peningkatan angka penjualan mobil dan sepeda motor, hingga naiknya konsumsi listrik dan semen di lapangan.

April 2026, yang memotret persepsi kondisi ekonomi rumah tangga yang kian berat. Kondisi ini diiringi kekhawatiran harga pangan naik dan cari kerja sulit. Hasil Inggris Vs Kroasia 4-2: Harry Kane Panaskan Persaingan Top Skor Piala Dunia 2026 Laga Piala Dunia 2026 Portugal Vs RD Kongo mulai 00.00 WIB, Ini Cara Nontonnya Kampus China Pangkas 12.200 Program Studi, Seni dan Bahasa Asing Paling Terdampak Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekonomi Indonesia Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Cadangan Devisa Neraca Perdagangan Konsumsi Sektor Manufaktur Persepsi Masyarakat Harga Pangan Lapangan Kerja

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Top 3: Harga Minyak Anjlok Usai AS-Iran Sepakat Buka Selat HormuzArtikel mengenai harga minyak ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca.

Read more »

Restoran Sederhana Resmi Buka di SingapuraMenteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meresmikan Restoran Sederhana Singapura.

Read more »

Indosat, Adobe, dan Kemenkraf Kolaborasi untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif IndonesiaKolaborasi antara Indosat, Adobe, dan Kemenkraf bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif Indonesia melalui pemanfaatan teknologi AI dan perangkat digital.

Read more »

IKA Unpad: Dunia Menuju Ekonomi Hijau, Indonesia Tak Boleh Hanya Jadi PenontonKetua Umum IKA Unpad Ferry Juliantono menuturkan, Indonesia harus mampu mempercepat transformasi pembangunan supaya memiliki daya saing kuat.

Read more »